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Все про:Минздрав (1248) назначение (1274) скандал (4937) Супрун Ульяна (70)

 Супрун считает не влияющим на перспективы назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что конфликт вокруг государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" не влияет на перспективы назначения ее министром здравоохранения.

Об этом она заявила журналистам после пресс-конференции в Кабинете Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Нет", - ответила Супрун на вопрос корреспондента о том, повлияет ли на возможность назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война", - директор Института сердца Тодуров о деятельности главы Минздрава Супрун

Также она сообщила, что конфликт с директором Института сердца Борисом Тодуровым будет обсуждаться и во время проведения заседания профильного комитета Верховной Рады 18 января.

Напомним, в начале января на своей странице в социальной сети Facebook директор Института сердца Борис Тодуров обвинил исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун в срыве государственной программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний.

В Минздраве в свою очередь опровергли обвинения директора Центра сердца Тодурова, отметив, что "почти все тендеры проведены".

Также читайте: Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"
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Прес конференцію 5 каналі транслював, інші канали-АНАЛИ проігнорували цю прес конференцію.
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Эту жабу Супрун нужно пустить на органы,так как эта сЦука хочет сделать с Украинцами,очередная тварюка наворуется,наделает беды и свалит
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А можно конкретизировать, что она хочет с нами сделать? Есть хоть какие то факты, что она ворует??? Бля, где ты такой умный был когда Богатырева была министром здравоохранения, наверное в 2010-2013 у нас медицина была на подъеме???
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когда у человека нет простой вещи - свидетельства о получении высшего медицинского образования - такого прохиндея и близко к охране здоровья людей подпускать нельзя.Почему тогда не сантехник,или мясник не может быть министром здравоохранения?!
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Когда ты свой, можно не заморачиваться, назначение у тебя в кармане.
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думаю что с реформой в виде организации госпитальных округов количество населения быстрее уменьшится! вижу как некому отстаивать право на мед помощь даже на доступную , не говоря о госфинансированной!
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Не поділили знов бабло. Нехай краще Супрун на місячну зарплату лікаря проживе. Чи принаймні спробує.
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так у Тодурова, рассказывал же, пинцет за 500 евро. Вот ваша зарплата врача и у Тодурова.
Мафия медицинская - одна из самых мощных и неубиваемых мафий.
Тодуров считает, что он невъ.бенно центровой. Так вот, высоких профессионалов очень много. И это не сотни и не тысячи.
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Alyona Romanyuk
23 ч · Киев ·

Як зробити так, щоб прес-конференція закінчилася? Встати і почати говорити правду. Оскільки, всі спікери раптово стали кудись спішити, хочу спростувати бодай декілька фактів, озвучених сьогодні під час прес-конференції, присвяченій МОЗу і міжнародним закупівлям.
1. МОЗ переказав 4 млрд грн міжнародним організаціям на закупівлю ліків у вересні. Це брехня. Кошти міжнародні організації отримали тільки в листопаді-грудні. Так, до речі, уже в листопаді, ПРООН провели тендер і поставили ліки для хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. ЮНІСЕФ теж ще в грудні поставив препарат Лопінавір/Ритонавір 200мг/50 мг (Алувія).
2. Міжнародні організації закупили ліки від гепатиту у тих же вітчизняних посередників, що і МОЗ. Перекручений факт. Ці препарати закупили вдвічі, а в деяких випадках втричі дешевше. Наприклад, препарат «ЮНІТРОН» для лікування дітей, хворих на гепатит. У 2014 році МОЗ закупило його у посередника ТОВ «Фармадіс» з групи Петра Багрія, за ціною 122 долари за флакон (без ПДВ). ПРООН вдалося закупити його для України безпосередньо у виробника майже втричі дешевше - по 47 доларів за флакон (включаючи логістичні витрати та винагороду ПРООН).
3. Закупівлі здійснюються в посередників. Перекручена інформація. На тендери вперше вийшло 40% нових гравців, що допомогло зруйнувати корупційні схеми.
4. Закупівлі ліків через міжнародні організації неефективні, бо ліки за кошти 2015 року доставили в кінці 2016 року. Перекручена та неповна інформація. Проблема не в міжнародних організаціях. Тендери МОЗ було провалено ще в 2014 році, коли міністром був Олег Мусій. Саме тоді їх затягнули до кінця року і ліки за кошти 2014 потрапили в лікарні в середині 2015 року. Коли Верховна Рада проголосувала закони про передачу закупівель ліків міжнародним організаціям, то МОЗ 8 місяців саботував розробку підзаконних актів. Нарешті зараз є шанс надолужити все і розпочати закупівлі ліків за кошти бюджету на 2017 рік вчасно.
Чи розуміють шановний пан Тодуров та компанія, яка сьогодні звинувачувала міжнародні організації в усіх смертних гріхах, якщо вони з'їдять команду Супрун (саме про це сьогодні говорили більшість спікерів), то закупівлі ліків на 2017 рік буде провалено???
Мабуть, не розуміють, бо коли я про це почала говорити, то усі різко кудись заспішили і прес-конференцію швидко закінчили.
Або не хочуть розуміти, оскільки Інститут серця втридорога закупляв ліки в улюбленого дистриб'ютора часів Богатирьової - ТОВ «Людмила-Фарм». Цьому дистриб'ютору листи підтримки писала позаштатний гематолог МОЗ Світлана Донська, а ось фото «представника» пацієнтської спільноти Віктора Сердюка з Оленою Мироновою, очільницею цієї самої «Людмили-Фарм» https://goo.gl/hl7z98
P.S. Дуже неприємно, коли кардіохірург називає команду Міністерства охорони здоров'я "пінгвінами", а його колеги по президії вважають їх "інопланетянами". Професійна етика? Ні, не чули.
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на Ульяну Супрун, возложена задача увеличить количество хронических больных и уничтожение пенсионеров т.е. закрыть два вопроса 1- получение прибыли от продажи медпрепаратов и 2- истребление пенсионеров, чтобы сократить пенсионную нагрузку
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Да причем тут институт сердца. Особу которая заявила, что самая большая проблема, которую она в первую очередь собирается решить, это сделать доступной разборку населения на органы , гнать не только из министерства но и из страны надо .... вот же блин, заходя в больницу и видя громадные очереди, окружающую убогость и задерганных врачей, всегда думал что это проблема.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун считает не влияющим на перспективы назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца
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