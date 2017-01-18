 Супрун считает не влияющим на перспективы назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца

Об этом она заявила журналистам после пресс-конференции в Кабинете Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Нет", - ответила Супрун на вопрос корреспондента о том, повлияет ли на возможность назначения ее министром здравоохранения конфликт вокруг Института сердца.
Также она сообщила, что конфликт с директором Института сердца Борисом Тодуровым будет обсуждаться и во время проведения заседания профильного комитета Верховной Рады 18 января.
Напомним, в начале января на своей странице в социальной сети Facebook директор Института сердца Борис Тодуров обвинил исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун в срыве государственной программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний.
В Минздраве в свою очередь опровергли обвинения директора Центра сердца Тодурова, отметив, что "почти все тендеры проведены".
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Команда Супрун способна преодолеть коррупцию в системе здравоохранения, - Гройсман(42)
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман(26)
Должен быть проведен аудит международных закупок лекарств в 2015-16 гг, - Розенко(86)
Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"(119)
Мусій: Чому освіта міністра Уляни Супрун - таємниця за сімома печатями?(0)
В Минздраве пообещали утвержденный Национальный перечень лекарств до конца января(7)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
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Мафия медицинская - одна из самых мощных и неубиваемых мафий.
Тодуров считает, что он невъ.бенно центровой. Так вот, высоких профессионалов очень много. И это не сотни и не тысячи.
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23 ч · Киев ·
Як зробити так, щоб прес-конференція закінчилася? Встати і почати говорити правду. Оскільки, всі спікери раптово стали кудись спішити, хочу спростувати бодай декілька фактів, озвучених сьогодні під час прес-конференції, присвяченій МОЗу і міжнародним закупівлям.
1. МОЗ переказав 4 млрд грн міжнародним організаціям на закупівлю ліків у вересні. Це брехня. Кошти міжнародні організації отримали тільки в листопаді-грудні. Так, до речі, уже в листопаді, ПРООН провели тендер і поставили ліки для хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. ЮНІСЕФ теж ще в грудні поставив препарат Лопінавір/Ритонавір 200мг/50 мг (Алувія).
2. Міжнародні організації закупили ліки від гепатиту у тих же вітчизняних посередників, що і МОЗ. Перекручений факт. Ці препарати закупили вдвічі, а в деяких випадках втричі дешевше. Наприклад, препарат «ЮНІТРОН» для лікування дітей, хворих на гепатит. У 2014 році МОЗ закупило його у посередника ТОВ «Фармадіс» з групи Петра Багрія, за ціною 122 долари за флакон (без ПДВ). ПРООН вдалося закупити його для України безпосередньо у виробника майже втричі дешевше - по 47 доларів за флакон (включаючи логістичні витрати та винагороду ПРООН).
3. Закупівлі здійснюються в посередників. Перекручена інформація. На тендери вперше вийшло 40% нових гравців, що допомогло зруйнувати корупційні схеми.
4. Закупівлі ліків через міжнародні організації неефективні, бо ліки за кошти 2015 року доставили в кінці 2016 року. Перекручена та неповна інформація. Проблема не в міжнародних організаціях. Тендери МОЗ було провалено ще в 2014 році, коли міністром був Олег Мусій. Саме тоді їх затягнули до кінця року і ліки за кошти 2014 потрапили в лікарні в середині 2015 року. Коли Верховна Рада проголосувала закони про передачу закупівель ліків міжнародним організаціям, то МОЗ 8 місяців саботував розробку підзаконних актів. Нарешті зараз є шанс надолужити все і розпочати закупівлі ліків за кошти бюджету на 2017 рік вчасно.
Чи розуміють шановний пан Тодуров та компанія, яка сьогодні звинувачувала міжнародні організації в усіх смертних гріхах, якщо вони з'їдять команду Супрун (саме про це сьогодні говорили більшість спікерів), то закупівлі ліків на 2017 рік буде провалено???
Мабуть, не розуміють, бо коли я про це почала говорити, то усі різко кудись заспішили і прес-конференцію швидко закінчили.
Або не хочуть розуміти, оскільки Інститут серця втридорога закупляв ліки в улюбленого дистриб'ютора часів Богатирьової - ТОВ «Людмила-Фарм». Цьому дистриб'ютору листи підтримки писала позаштатний гематолог МОЗ Світлана Донська, а ось фото «представника» пацієнтської спільноти Віктора Сердюка з Оленою Мироновою, очільницею цієї самої «Людмили-Фарм» https://goo.gl/hl7z98
P.S. Дуже неприємно, коли кардіохірург називає команду Міністерства охорони здоров'я "пінгвінами", а його колеги по президії вважають їх "інопланетянами". Професійна етика? Ні, не чули.
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