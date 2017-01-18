 Приток иностранной валюты в Россию упал до 18-летнего минимума, - Центробанк РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Republic, такие данные опубликовал Центральный банк РФ.
Поступления валюты в Россию по итогам прошлого года оказались минимальными с 1998 года.
В частности, доходы РФ от экспорта сырой нефти в 2016 году снизились почти на 18% по сравнению с предыдущим годом - до $73,7 млрд, а от экспорта газа - на 30%, до $30,9 млрд, став минимальными за 12 лет.
В общей сложности экспортные доходы государства упали на 18%, до $279,2 млрд. При этом несырьевой экспорт сократился на 10% до $128,3 млрд - минимума с 2009 года.
По данным Центрального банка РФ, экспорт нефти и газа обеспечивает около 40% валютных доходов российской экономики.
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Карфаген дрогнет.
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ПУТИН - КРАСАВА! Темнейший князь Всея Руси
поднял цену на газ для Украины до рекордной отметки $ 485.00 США за тысячу кубометров и одновременно атаковал восток Украины танковыми дивизиями Сергея Шойгу, где ныне проживают, в основном, русскоговорящие православные переселенцы из Нечерноземья, которых Сталин привез в товарных вагонах после Голодомора на Донбасс и поселил в опустевшие украинские дома и квартиры.
Оккупацию Украины «ихтамнетовцами» Судьи Гаагского Трибунала будут смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=cum-VfphBQo
Хохлы еще немного поскакали на Майдане, потом почесали за ухом и стали закупать углеводороды в европейских государствах. Но старик Кабаев опять «всех переиграл».
Российские СМИ сообщают, что компания «Газпром» потратила более 5 миллиардов долларов на то, чтобы добиться блокировки реверса газа в Украину.
Конечно, для «бензоколонки», как отозвался американский сенатор Джон Маккейн о России, пять миллиардов долларов - не деньги. Разве что на них можно купить детям мороженое, а дамам цветы.
Но что делать с добытым газом, покупать который по $ 485.00 Киев отказался?
Дума приняла соломоново решение - сжигать не реализованный газ в виде газовых факелов. Так, например, в 2012-м в факелах сгорело 25 миллиардов кубометров газа и по этому показателю Московия безусловный «чемпион мира».
Благодаря мудрому решению Правительства РФ в Тюменской области зимы стали значительно мягче, а жителей Уватского района местная Администрация лишила «районного коэффициента» 1.50.
Убытки России в газовых играх составляют до 10 миллиардов долларов США в год и население РФ это уже почувствовало.
Здравомыслящие россияне начинают понимать, что расстрелянный на Большом Москворецком мосту Борис Немцов поставил правильный диагноз керосиновому диктатору.
После нападения московской Орды на восток Украины, обстрелов мариупольского рынка российскими «ГРАДАМИ» и гибели тридцати двух мирных жителей, многие украинские семьи категорически отказалась покупать российский газ для отопления своих жилищ у православных убийц.
Библия не рекомендует общаться с детьми дьявола, а тем более вести с ними торговлю.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей…» (Псалом.1:1).
В торговле существует важное правило - не потерять покупателя. А для оптового покупателя продавцы предоставляют скидки и угощают кофе со сливками. И чем больший объем закупок товара - тем больший процент скидок. По таким принципам работает торговля во всем цивилизованном мире. Такого же мнения придерживаются политологи и международные обозреватели. Они считают, что нельзя воевать и враждовать с теми странами, с кем торгуешь. Это тоже закон мировой экономики. Московия не просто нарушила, а растоптала этот закон, причем не только в отношении Украины, а в отношении и других развитых стран.
В троллейбусе нередко можно было услышать жалобы на низкое качество российского газа. Газовый счётчик исправно вращает диски с цифрами, наматывая все новые кубометры на абонементную книжку, а чайник стал закипать на пять минут дольше.
Поэтому благоразумные хохлы в течение лета произвели все необходимые работы по реконструкции системы отопления домов украинскими дровами. На помощь свободолюбивым укропам пришли также канадские бизнесмены.
Они заранее спрогнозировали ситуацию враждебных действий Российской Фидарации по отношению к Украине и заблаговременно, еще до аннексии Крыма, наладили производство и сбыт в Украине недорогих калориферных печей «Буллер», которые работают на всех видах топлива, кроме российского газа.
Жители частного сектора отключили и законсервировали до окончания «газовых битв» свои аппараты «АГВ», слили теплоноситель из системы водяного отопления и установили в домах канадские «чудо-печи».
При покупке шести кубометров дров твердых пород кошелек хохла облегчается на $ 90. 00 (девяносто) долларов. При отоплении же дома адской смесью туркмено-тюменского газа за отопительный сезон пришлось бы отнести в банк гораздо большую сумму денег - почти 500 долларов США.
В комнатах теперь пахнет сосновой смолой и исчезла плесень на стенах.
Крупнейшая газодобывающая компания Украины ПАО «Укргазвыдобування» в результате поисковых работ открыла Пасичное газоконденсатное месторождение в Решетиловском районе Полтавской области общие запасы которого по прогнозам специалистов оцениваются в 700 млн куб. м газа.
Американские специалисты доставили в Украину уникальное оборудование и помогли «биндеровцам» пробурить глубокую скважину более шести тысяч метров. В украинскую газотранспортную систему уже пошел газ из этой скважины. Также на шельфе недалеко от Одессы обнаружены месторождения газа с запасами около 35 млрд кубометров.
В ближайшее время Украина полностью перестанет зависеть от капризного и агрессивного российского соседа и перестанет покупать газ у фашистской православной московии.
Фуфайки постепенно начинают прозревать, и обеспокоены тем, что инфраструктура в РФ изношена, промышленность сплошь добывающая. Производство продовольствия не налажено на должном уровне (производят меньше, чем покупают). Страна не сможет прокормить себя своими силами. Поэтому придется покупать продукты в Украине или в Евросоюзе.
Демарши по поводу отказа от украинского сыра, молока, сала, эстонских шпрот и грузинского «Боржоми» и вина - всего лишь политический водевиль. Как уже заметили политологи, запасы энергоносителей в России не бесконечны, а её Вооруженные Силы не в силах остановить инфляцию, безработицу, алкоголизм и дефицит бюджета.
Холодомора» не будет! Не дождётесь!
P.S. Если на это сообщение появятся комментарии, состоящие из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставили каловые выделения тролли, с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием «Боярышника».
Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам. На любые возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака».
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. За каждый Ваш ответ троллю питерский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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Ведь санкции - они же на пользу России?!!
Как же такая беда приключилась? Это стопудово происки мировых жидомассонов или инопланетных рептилоидов против духовноскрепной Россиюшки!
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сравсии ПЗДЦ .
И это радует весь Мир! ибо здыхает ю2Мордор ......
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