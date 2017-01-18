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Все про:ГПУ (7971) измена (166) Савченко (2408)

 Комитет ВР по нацбезопасности обратится в ГПУ по обвинению Савченко в госизмене

Ранее нардеп Иван Винник призвал по факту госизмены исключить Савченко из комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом сказал председатель комитета нардеп Сергей Пашинский на заседании 18 января.

"Та информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться в ГПУ, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, заявлениям представителей СБУ. И у нас есть действующее законодательство, пусть оно идет в рамках действующего законодательства", - сказал Пашинский.

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Смотрю я на тот комитет и кого я там вижу,жулика,подонка и негодяя Пашинского ,его подельницу чёкнутую Черновил,вора Винника,негодяя Тетерука и возникает вопрос - А судьи кто ???
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Ник у Вас странный!
В 2014 я такого не видел на Цензоре.
Видать в ольгино нехватка троллей.
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Нуу.
Мудаками родственников своих называть будете.
Ето во первых.
Насчёт хамства ( родовой признак ватного рогоносца), придётся при всём уважении к Вам - отправить в спам.
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Это Надя кривоглазенькая шухерит. Один глазик в комитете остался, другой в Олега Хардина превратился, третий... а, ну да, извиняюсь.
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он давно здесь гадит, так что из старых ольговцев.
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Головний патріот пашинський???.
Якщо вже звертатися то пакетом - не тільки савченко, а й ті хто її слова вголос не озвучує, але думає аналогічно - пінчук-бойко-шуфрич - льовочкін і т.д.
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Не может быть "свежак", если речь ведётся про протухшую русськую кансерву - гадя в тамате!
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Да уж ,"девочка созрела", пора или задуматься о последствиях поступков, или отвечать за поступки, хотелось бы , чтоб кто то остановил поток безумия этой любительницы грустных глаз захарченки.

Извиняться перед матерями сепаров от имени матерей украинцев , убитых сепарами , это уже не смешно.
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Если эту шмару загрузят обратно на нары - брошу курить...
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Вряд ли , Медвейчук подсуетится , а судьи.... "и сами с усами".
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Все одним миром мазаны. Но Савченко йобнутая га все 100. Как и Черноволша.
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одни дегенееераты с НародногоФуфла ТОРМОЗ тЕТЕРУК КАНТУЖЖЕННЫЙ ТИМЧУК и прочая шлоипень с нулячим рейтингом НФУУУУ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР по нацбезопасности обратится в ГПУ по обвинению Савченко в госизмене
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