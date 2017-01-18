 Комитет ВР по нацбезопасности обратится в ГПУ по обвинению Савченко в госизмене

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом сказал председатель комитета нардеп Сергей Пашинский на заседании 18 января.
"Та информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться в ГПУ, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, заявлениям представителей СБУ. И у нас есть действующее законодательство, пусть оно идет в рамках действующего законодательства", - сказал Пашинский.
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В 2014 я такого не видел на Цензоре.
Видать в ольгино нехватка троллей.
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Мудаками родственников своих называть будете.
Ето во первых.
Насчёт хамства ( родовой признак ватного рогоносца), придётся при всём уважении к Вам - отправить в спам.
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Якщо вже звертатися то пакетом - не тільки савченко, а й ті хто її слова вголос не озвучує, але думає аналогічно - пінчук-бойко-шуфрич - льовочкін і т.д.
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Извиняться перед матерями сепаров от имени матерей украинцев , убитых сепарами , это уже не смешно.
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