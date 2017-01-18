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Все про:Human Rights Watch (48) канал (89) телевидение (338)

 Human Rights Watch требует отменить запрет "Дождя" в Украине. Геращенко рекомендует организации обратиться в РФ с предложением деблокады украинских каналов и сайтов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует отменить запрет трансляции российского телеканала "Дождь", который Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания убрал из перечня иностранных программ. В свою очередь народный депутат Украины Антон Геращенко рекомендует организации обратиться к руководству РФ с требованием разблокировать в РФ украинские каналы и сайты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации.

"То, что украинская власть в отношении неугодных СМИ фактически следует рецептам Кремля, вызывает разочарование. СМИ не должны становиться разменной монетой в политических играх", - говорит Таня Купер, исследователь организации по вопросам Украины.

Также отмечается, что "запрет украинской властью вещание через кабельные сети российского независимого телеканала "Дождь" нарушает право на свободное выражение мнений и должна быть отменена".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запрет "Дождя": Нацсовет посоветовал Freedom House обратить внимание на обеспечение права российских зрителей на свободу слова и возможность получения альтернативных точек зрения

В свою очередь, народный депутат Украины Антон Геращенко в Фейсбуке написал: "Публично обращаюсь сотруднице организации "Human Rights Whatch" Тане Купер "с призывом, обратиться к властям Российской Федерации с требованием разблокировать трансляцию в России украинских телеканалов - 5-го, 1 +1, Эспрессо ТВ, 24 канала, а также разблокировать работу сайтов Миротворец, Цензор.НЕТ, Украинская Правда на территории Российской Федерации.

После того как власти РФ разблокируют все украинские сайты и телеканалы на территории РФ, считаю тогда целесообразным вернуться к заявлению Тани Купер о разблокировке телеканала "Дождь" на территории Украины, при условии, признания этим телеканалом Крыма, территорией временно оккупированной в результате агрессии РФ, а не частью России, какой они называют ее сейчас в своих передачах".

Как сообщалось ранее, за нарушение украинского законодательства Нацсовет по телерадиовещанию принял решение об аннулировании лицензии на вещание российскому телеканалу "Дождь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под имиджем либеральности "Дождь" прячет прокремлевскую риторику, - глава Нацсовета ТРВ Артеменко
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Дык - Обмен ! тогда да... в Россосии Пусть Украинское Вещение Деблокируют и все дела ...
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А HRW не хотят к рашке обратиться с запретом уголовной статьи за несогласие с "воссоединением" Крыма?
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Кожна шавка вважає за необхідне вказувати Україні, що їй робити. Без вас розберемося.
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На цензоре матерятся, адресно, неззя, скрепы треснут…
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Выражаю глубокую озабоченность в связи с запретом "Дождя".
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В параше уже всё украинское позакрывали и повыключали... Проснулась красавица
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Даже единственную библиотеку закрыли, библиотекаря посадили.
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"Human Rights" это ж права человека? а кацапы тут причем?
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Таня Купер и "Дождь" посланы в правильном направлении!
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Вот вот,жаль,что еще Геращенко не сказал этой Тане Купер,что на россии этот же Дождь сами кокошники смотрят,только через интернет.
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.
А они не хотят потребовать отмены запрета трансляции Доджя в самой россии?
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Если и не запрещен полностью, то очень ограничен.
Разве он транслируется так же как и россия1, нтв?
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Кстати, лугандонцы запретили у себя трансляцию "Дождя" еще в 2015 году.
захарова с песковым возмущались? Не припоминаю такого.
https://ria.ru/world/20150312/1052149708.html
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Да. Если "неугодные" уничтожают наш суверенитет и независимость- то да, прикрывают и правильно делают. Human вообще обкурились- у нас ВОЙНА!

В этом полностью поддерживаю Антоху.
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Также отмечается, что "запрет украинской властью вещание через кабельные сети российского независимого телеканала "Дождь" нарушает право на свободное выражение мнений и должна быть отменена". Чьих мнений? Россиян? Мнения россиян нам до дупы.
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А еще надо отменить запрет в рашке на ИГИЛ (запрещенная в росиси организация) и выделить им телеканал для свободного выражения мнений .
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Оце да. У нас еще до такого освоения денег не додумались.
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Если таня и дальше будет гавкать, то купируйте ей хвост.
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Вот так на практике, в жёстких условиях не работает теория о правах человека. Так нужно ли поддерживать этот пузырь?
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Правильно, гоните этот мутный Дождь в шею. И Ifan Romanofа-- пинком под зад.
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Хто такі Human Rights Watch ? Старі діви (в т.ч. недотрахані місіс) у чорних бабусиних сукнях?
"Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси"".
(С) Владимир Друк.
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Дожились, же какая то Таня Купер указывает что смотреть украинцам!? В Раше ничего нет независимого от хуйла, он даже инет запретил...
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требуйте у мамы !
ТРЕБУЮ ЗАПРЕТИТЬ ДЕТЕЛЬНОСТЬ РАЙТСВОЧ НА ТЕРИТОРИИ УКРАИНЫ И ВСЕГО МИРА !

а что ? раз всем везде все можно требовать херли мне не попробовать ?
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Дєловоє прєдложєніє русскім - атвєтний удар/ Україна закрила "Дождь"? Зробіть так як завжди - введіть свої сіметрічниє санкції. Закрийте в Росії український канал. Можете навіть два.(C)
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Для тех кто обсерает Дождь.

Во время Майдана только его журналисты (Тимур Олевский, например), сидели на холоде и бегали под пулями. И говорили правду в эфире (Они были единственные в Рассии!)
А теперь вы обсераете этих молодых людей, и сделали из них монстров, сгребя в кучу с НТВ, Россия-24 и другими пропагандистами....
Не думаю, что вам сейчас надо так разбрасываться друзьями.
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а с какой радости канал страны агрессора должен быть у нас? хуюман райтс что-то путает..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныHuman Rights Watch требует отменить запрет "Дождя" в Украине. Геращенко рекомендует организации обратиться в РФ с предложением деблокады украинских каналов и сайтов
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