 Human Rights Watch требует отменить запрет "Дождя" в Украине. Геращенко рекомендует организации обратиться в РФ с предложением деблокады украинских каналов и сайтов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении организации.
"То, что украинская власть в отношении неугодных СМИ фактически следует рецептам Кремля, вызывает разочарование. СМИ не должны становиться разменной монетой в политических играх", - говорит Таня Купер, исследователь организации по вопросам Украины.
Также отмечается, что "запрет украинской властью вещание через кабельные сети российского независимого телеканала "Дождь" нарушает право на свободное выражение мнений и должна быть отменена".
В свою очередь, народный депутат Украины Антон Геращенко в Фейсбуке написал: "Публично обращаюсь сотруднице организации "Human Rights Whatch" Тане Купер "с призывом, обратиться к властям Российской Федерации с требованием разблокировать трансляцию в России украинских телеканалов - 5-го, 1 +1, Эспрессо ТВ, 24 канала, а также разблокировать работу сайтов Миротворец, Цензор.НЕТ, Украинская Правда на территории Российской Федерации.
После того как власти РФ разблокируют все украинские сайты и телеканалы на территории РФ, считаю тогда целесообразным вернуться к заявлению Тани Купер о разблокировке телеканала "Дождь" на территории Украины, при условии, признания этим телеканалом Крыма, территорией временно оккупированной в результате агрессии РФ, а не частью России, какой они называют ее сейчас в своих передачах".
Как сообщалось ранее, за нарушение украинского законодательства Нацсовет по телерадиовещанию принял решение об аннулировании лицензии на вещание российскому телеканалу "Дождь".
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А они не хотят потребовать отмены запрета трансляции Доджя в самой россии?
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Разве он транслируется так же как и россия1, нтв?
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захарова с песковым возмущались? Не припоминаю такого.
https://ria.ru/world/20150312/1052149708.html
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В этом полностью поддерживаю Антоху.
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Давай, Антон, жми.
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Это же как хорошо на РФ, если командировочные у ихтамнет Абхазии просят вернуть. http://www.mk.ru/social/2017/01/16/rossiyskikh-voennykh-obyazali-vernut-milliony-za-sluzhbu-v-goryachey-tochke.html …
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"Российские проститутки - самые лучшие в мире!" (с) В.В.Путин
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"Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси"".
(С) Владимир Друк.
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ТРЕБУЮ ЗАПРЕТИТЬ ДЕТЕЛЬНОСТЬ РАЙТСВОЧ НА ТЕРИТОРИИ УКРАИНЫ И ВСЕГО МИРА !
а что ? раз всем везде все можно требовать херли мне не попробовать ?
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Во время Майдана только его журналисты (Тимур Олевский, например), сидели на холоде и бегали под пулями. И говорили правду в эфире (Они были единственные в Рассии!)
А теперь вы обсераете этих молодых людей, и сделали из них монстров, сгребя в кучу с НТВ, Россия-24 и другими пропагандистами....
Не думаю, что вам сейчас надо так разбрасываться друзьями.
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