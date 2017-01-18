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Все про:ГПУ (7972) допрос (1025) Парубий (1263) Военная прокуратура (410) евромайдан (7902)

 Парубий прибыл на допрос в Генпрокуратуру: "Вызвали в качестве свидетеля"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

"Вызвали в качестве свидетеля", - сказал спикер.

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Парубий прибыл к зданию Главной военной прокуратуры около 15:50.

Напомним, 23 августа и 7 сентября 2016 года Генпрокуратура допрашивала Парубия по делу о преступлениях против активистов Евромайдана в январе-феврале 2014 года.
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на Сят Вечір прибув КУТІ поїсти - для кого цей цирк ???????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий прибыл на допрос в Генпрокуратуру: "Вызвали в качестве свидетеля"
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