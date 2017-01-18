 Внутренняя безопасность ГФС в 2016 году открыла 97 уголовных производств по фактам взяточничества сотрудников

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"В ходе расследования уголовных производств работникам органов ГФС объявлено 189 сообщений о подозрении в совершении преступлений в сфере служебной деятельности, в том числе 84 - за получение неправомерной выгоды. В суд направлены материалы 116 уголовных производств, из них 26 должностных лиц признаны виновными в совершении преступлений ", - рассказал начальник Управления внутренней безопасности ГФС Юрий Шеремет.
За указанный период объявлено о подозрении 14 лицам за подстрекательство должностных лиц фискальной службы к коррупционным действиям, из которых 6 человек признаны виновными.
Кроме того, по материалам подразделений внутренней безопасности составлено и направлено в суд 41 протокол за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, по которым судами принято 21 решения о привлечении лиц к административной ответственности.
Особое внимание уделялось также отработке обращений от физических и юридических лиц с жалобами на противоправные действия работников ГФС. Так, было проведено около 3,1 тыс. служебных проверок и расследований. По их результатам в 1,5 тыс. случаев информация подтвердилась, как следствие - к дисциплинарной ответственности было привлечено 737 должностных лиц, из них 216 - уволены из органов ГФС.
"Для предупреждения принятия на работу в органы ГФС лиц, склонных к коррупции, мы во время собеседований с кандидатами применяем так называемые "детекторы лжи ". По их результатам с начала года было отказано в назначении на должности 77 лицам, относящимся к компетенции председателя ГФС, и 31 лицу, относятся к номенклатуре территориальных подразделений ", - отметил Шеремет.
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