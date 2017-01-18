 Российская сторона в лице крымских музеев проиграет апелляцию по "скифскому золоту", - Джапарова

"16 января наши голландские адвокаты получили известие, что российская сторона в лице крымских музеев намерена подать апелляцию. Мы думали, что голландские советники посоветуют этим музеям "не растягивать удовольствие" от поражения, так как шансов на эту победу также мало. До 16 мая у крымских музеев есть время на подачу апелляции. Потом у Украины будет 6 недель на заявление своей позиции", - сказала она на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Э.Джапарова отметила, что пока сложно прогнозировать дату заседания апелляционного суда, но "ожидается, что это будет вторая половина 2017 года, не раньше".
"То есть, весь этот год артефакты скифского золота будут находиться в хранилище музея Алларда Пирсона", - сказала она.
В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что надеется на возвращение коллекции в Украину уже в этом году.
"У нас есть надежда, что, возможно, к концу года мы сможем полноценно представить эту коллекцию зрителям именно в Киеве. Это также свидетельствовало бы об усилиях Украины по сохранению ценностей до момента возвращения Крыма, чтобы в дальнейшем вернуть их в музеи Крыма", - сказал он.
Напомним, выставка "Крым - золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона в Нидерлландах была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию. Согласно решению Окружного административного суда Амстердама, артефакты должны быть возвращены в Киев.
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Комментаторы,
Заходите на сайты Татарстана,регестрируйтесь,требуйте выхода
Татарстана из состава РФ,раскачивайте россию,так- же на ютюбе,
В роликах о Татарстане,пишите комменты ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ
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Джерело: http://www.ednist.info/news/55261
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У мене таке враження, що Цензору за це не заплатили, чи не цікаво чи не вигідно поширювати сказане-заявлене на Прес Конференції !
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Ох ипать! Вот она, истинная духовность снизошла! Вот они, позолоченные скрепы!
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