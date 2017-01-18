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Все про:апелляция (199) Крым (17979) Министерство культуры и туризма (258) музей (457) Нидерланды (647) Нищук (74) Мининформполитики (190)

 Российская сторона в лице крымских музеев проиграет апелляцию по "скифскому золоту", - Джапарова

Решение по апелляционной жалобе крымских музеев на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине будет в пользу Киева, убеждена первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"16 января наши голландские адвокаты получили известие, что российская сторона в лице крымских музеев намерена подать апелляцию. Мы думали, что голландские советники посоветуют этим музеям "не растягивать удовольствие" от поражения, так как шансов на эту победу также мало. До 16 мая у крымских музеев есть время на подачу апелляции. Потом у Украины будет 6 недель на заявление своей позиции", - сказала она на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Э.Джапарова отметила, что пока сложно прогнозировать дату заседания апелляционного суда, но "ожидается, что это будет вторая половина 2017 года, не раньше".

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"То есть, весь этот год артефакты скифского золота будут находиться в хранилище музея Алларда Пирсона", - сказала она.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что надеется на возвращение коллекции в Украину уже в этом году.

"У нас есть надежда, что, возможно, к концу года мы сможем полноценно представить эту коллекцию зрителям именно в Киеве. Это также свидетельствовало бы об усилиях Украины по сохранению ценностей до момента возвращения Крыма, чтобы в дальнейшем вернуть их в музеи Крыма", - сказал он.

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Напомним, выставка "Крым - золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона в Нидерлландах была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию. Согласно решению Окружного административного суда Амстердама, артефакты должны быть возвращены в Киев.


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sea dog
Комментаторы,
Заходите на сайты Татарстана,регестрируйтесь,требуйте выхода
Татарстана из состава РФ,раскачивайте россию,так- же на ютюбе,
В роликах о Татарстане,пишите комменты ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ
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СБУ-це контора гонтарів,не відволікай від справи життя))))
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Вже 17 січня Антонова звільнилася з університету "за згодою сторін". Як повідомляють джерела, не обійшлося без втручання СБУ.

Джерело: http://www.ednist.info/news/55261
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То отож ,задовбали вже ці гучні анонси майбутніх звершень)))))
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Цензор Бляяяя.... де заяви які озвучивались на Прес Конференції від команди Супрун сьогодні ???
У мене таке враження, що Цензору за це не заплатили, чи не цікаво чи не вигідно поширювати сказане-заявлене на Прес Конференції !
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Я давно говорил вам ватанам,посмотрите вокруг ,всё это ваше,а теперь возвращайтесь в свой тайга.Вы пробибали время,теперь только через силу и двухсотыми будете решать конфликт с Украиной.
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Новости из Дурдома.
Ох ипать! Вот она, истинная духовность снизошла! Вот они, позолоченные скрепы!

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Превратили исторические ценности, которые априори принадлежат всему человечеству, в предмет политических игр. не удивлюсь, если коллекция случайно потеряется...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская сторона в лице крымских музеев проиграет апелляцию по "скифскому золоту", - Джапарова
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