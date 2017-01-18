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 В зоне АТО погибло 3,8 тыс. человек, пропало без вести - 490, - доклад СБУ на комитете ВР

Служба безопасности Украины считает погибшими в зоне антитеррористической операции 3,8 тысяч человек и пропавшими без вести - 490.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны сказал начальник Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Он сообщил, что из плена было освобождено 3 088 человек.

Остаются в плену боевиков 112 лиц.

Также СБУ заявила, что 490 человек считаются пропавшими без вести, а 3 829 - погибшими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских военных и наемников, уничтоженных на Донбассе, - Тымчук
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Були інші цифри.. Це , мабуть , тільки втрати війсьвослужбовців ЗСУ..Сподіваюсь - все повернеться на кацапію сторицею..
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Ні. Це загиблі на нашому боці, при чому всі, разом з місцевими цивільними.
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На Донбасе погибли 9640 человек и 22431 получили ранения - ООН
15 сентября '16 14:15Комментариев: 11
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Не в зоне АТО погибли, а на войне с Рашкой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ зоне АТО погибло 3,8 тыс. человек, пропало без вести - 490, - доклад СБУ на комитете ВР
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