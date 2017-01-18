 В зоне АТО погибло 3,8 тыс. человек, пропало без вести - 490, - доклад СБУ на комитете ВР

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны сказал начальник Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
Он сообщил, что из плена было освобождено 3 088 человек.
Остаются в плену боевиков 112 лиц.
Также СБУ заявила, что 490 человек считаются пропавшими без вести, а 3 829 - погибшими.
1048 8
Командование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели, - ГУР(51)
В вооруженном столкновении между военными ВС РФ и местными боевиками 3 оккупанта были убиты, 9 - ранены, - ГУР(0)
За прошедшую неделю в зоне АТО были ликвидированы 7 боевиков, 14 - ранены, - Мотузяник(0)
В Запорожской области военнослужащий погиб от огнестрельного ранения(6)
Где уголовное дело СБУ против Пинчука?(0)
Микроавтобус сбил маму с дочкой на Донетчине, женщина скончалась в больнице. ФОТОрепортаж(49)
Скончался создатель и директор Украинского института ядерной защиты, физик Илья Лихтарев, - журналист. ФОТО(0)
Ответить
Ответить
15 сентября '16 14:15Комментариев: 11
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить