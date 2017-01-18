 Военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии, - Муженко

Как передает

, военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе,

пресс-служба ведомства.

"Мы доказали начальникам генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству", - отметил он.





Он отметил единство высших военных руководителей, которые входят в Военный комитет НАТО, в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.





О вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам по НАТО говорилось и во время двусторонних встреч генерала армии Украины Виктора Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров.



