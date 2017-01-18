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Все про:Минобороны (4575) НАТО (5136) Муженко (202)

 Военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии, - Муженко

Муженко провел ряд двусторонних встреч по вопросу развития сотрудничества.

Как передает Цензор.НЕТ, военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы доказали начальникам генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству", - отметил он.

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Он отметил единство высших военных руководителей, которые входят в Военный комитет НАТО, в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.

О вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам по НАТО говорилось и во время двусторонних встреч генерала армии Украины Виктора Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров.

В рамках визита в штаб-квартиру Альянса начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем Военного комитета НАТО генералом Петером Павлом, командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великой Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.
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Вспоминается:
"Российских войск на Донбассе нет" - Лавров Муженко.
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А зараз ..гніда Пашинська (комітет) ..робить наїзд на депа Савченко !!
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вах какой плохой муженко...выслушал поддержку нато.надо было не слушать,да зрада?
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А почему не воспроизвёл речь Авакова ? : бебебебебе )))
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а аваков каким боком?или он тебе всегда не нравился?
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Если по ориентации к Саакашвили , то левым боком . И да , он мне не нравится , может потому что он гомосексуалист ..... хотя стараюсь быть толерантным к нетрадиционалам .
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та не толераст из тебя никакой...скорее собиратель сплетен
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Не нада про сплетни , любопытен я , видео ,с Аваковым в главной роли, смотрел . Уж больно жуткое зрелище он устроил . Казалось бы , сына забабахал ( ну тот который с рюкзаками ), а нравятся юнцы. Фу. Да простят меня голубые .
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Я выражаю поддержку всем кто в ней нуждается. Как то так. Вам помогло?
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выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии - и все ??????
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Ти хлопци приихали ,шоб попросить муженка лекции у Вест Поинти прочитать ! По стратегии итактици !
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Всеобщая поддержка по идее должна в чём то выражаться, физически, как в Польше например - 100 абрамсов, а так это сочувствие в условиях козломордой агрессии.
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Лучше бы это услышать не от Муженко, а непосредсвенно от самих начальников штабов НАТО. Как то надежнее.
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Муженко лучше бы слышать поддержку ребят вышедших из котлов а раз нет то пошёл на ...
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В НАТО спрашивали почему никто не наказан за операцию"котел" и "сбитый 76"???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии, - Муженко
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