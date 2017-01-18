 Военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии, - Муженко

"Мы доказали начальникам генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству", - отметил он.
Он отметил единство высших военных руководителей, которые входят в Военный комитет НАТО, в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.
О вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам по НАТО говорилось и во время двусторонних встреч генерала армии Украины Виктора Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров.
В рамках визита в штаб-квартиру Альянса начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем Военного комитета НАТО генералом Петером Павлом, командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великой Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.
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"Российских войск на Донбассе нет" -
ЛавровМуженко.
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