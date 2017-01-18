 "Если попытаетесь проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт", - американские журналисты - Трампу

Письмо опубликовал ресурс Columbia Journalism Review, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты начали письмо с перечисления случаев, в которых Трамп угрожал представителям прессы, не пускал издания на пресс-конференции, поддерживал смягчение ответственности за клевету, обещал судиться с прессой, избегал ее, а также обсмеял журналиста за его инвалидность, когда тот написал "нечто, что вам не понравилось". Все это - полное право новоизбранного президента, пишут репортеры, но "у нас тоже есть права".
"В конце концов, это наше эфирное время и наши полосы вы пытаетесь заполучить. Мы, а не вы, решаем, как служить своим читателям, слушателям и зрителям. Так что воспринимайте это письмо как разъяснение позиции, чего ожидать от нас в последующие пять лет", - говорится в письме.
Далее американские журналисты перечисляют "правила игры", согласно которым президенту Трампу придется сотрудничать с прессой.
"Доступ для СМИ важен, но не обязателен. Вы можете решить, что не нужно допускать журналиста к вашей администрации. Мы считаем это ошибкой, но, опять-таки, выбор за вами. Мы найдем альтернативные источники информации. … Ограничение доступа нам не нравится, но брошенный вызов - очень даже", - пишут журналисты.
"Мы решаем, сколько эфирного времени выделять вам и вашим спикерам и доверенным лицам. Мы сделаем все возможное, чтобы вашу точку зрения услышали, даже если вы хотите, чтобы мы замолчали", - говорится в письме.
"Мы верим в объективную правду. Если вы или ваши доверенные лица будете писать или говорить что-то явно неправдивое, мы об этом заявим, и не раз. … Мы будем следить за правительством. Вы и ваш штат сидите в Белом Доме, но американское правительство разрастается во все стороны. Мы рассредоточим репортеров во все органы, внедрим их в ваши структуры. …
"Мы поднимем свои стандарты еще выше, чем раньше. … Мы будем работать вместе. Вы пытались разделить нас, но эти дни позади. … Если на пресс-конференции вы попытаетесь перекричать или проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт. Да, у нас будут несогласия и важные обсуждения вопросов этики, или вкуса, или честности комментариев. Но мы сами будем начинать и завершать их. …
"Мы играем в долгую игру. В лучшем случае вы пробудете на посту восемь лет. А мы здесь - с момента основания республики. Наша роль в этой великой демократии была подтверждена много, много раз. Вы заставили нас еще раз пересмотреть самые фундаментальные вопросы о том, кем мы есть и для чего мы здесь. А вот за это мы вам очень благодарны. Хорошей инаугурации", - подытожили американские журналисты.
6466 126
"Девушки с пониженной социальной ответственностью, безусловно, у нас самые лучшие в мире", - Путин о московских проститутках. ВИДЕО(263)
Италия предлагает рассмотреть вопрос о возобновлении сотрудничества "Большой семерки" с Россией(74)
"Потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - Путин(148)
"Россия - наша самая большая проблема. Мы бесспорно должны ввести санкции": CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку(73)
Журналисты из пула Белого дома написали жесткое письмо Трампу(0)
Европа "не нуждается во внешних советниках": Олланд ответил на заявления Трампа относительно ЕС(75)
Меркель - Трампу: "Европейцы держат судьбу Европы в своих руках"(81)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я имею в виду, когда откормленного грызуна держат весь год в дупле и выпускают наружу, только для посмотреть, есть ли у этой зверуги тень, или нет...
Ответить
Ответить
Вот чубаке уже примерно показывают, какого размера будет его дупло, если шо...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Член СФ Евгений Серебренников: Я бы на месте Трампа CNN и все подобные им СМИ повесил бы на первом суку!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках." (с) Желаю Дамбацу продолжать усех кормить и дальше ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Если ты плюнешь на коллектив - коллектив утрётся
Если коллектив плюнет на тебя - ты утонешь."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сдаётся мне, что Тамп идёт нога в ногу по следам КГБэшной хероини Украины Н.Савченко.
Но Сенат и Конгресс - это не Рада.
Трапм прёт напролом к импичменту. Похоже, что он "работает" по лубянской методичке, забыв что находится в США.
Ответить
"Не ссы против ветра"!
Ответить