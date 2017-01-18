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Все про:журналистика (2281) США (11703) Трамп (490)

 "Если попытаетесь проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт", - американские журналисты - Трампу

Журналистский пул США выступил с открытым письмом в адрес новоизбранного американского президента Дональда Трампа с целью прояснить "свое видение отношений между администрацией и американской прессой", которые в последнее время были "напряженными".

Письмо опубликовал ресурс Columbia Journalism Review, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты начали письмо с перечисления случаев, в которых Трамп угрожал представителям прессы, не пускал издания на пресс-конференции, поддерживал смягчение ответственности за клевету, обещал судиться с прессой, избегал ее, а также обсмеял журналиста за его инвалидность, когда тот написал "нечто, что вам не понравилось". Все это - полное право новоизбранного президента, пишут репортеры, но "у нас тоже есть права".

"В конце концов, это наше эфирное время и наши полосы вы пытаетесь заполучить. Мы, а не вы, решаем, как служить своим читателям, слушателям и зрителям. Так что воспринимайте это письмо как разъяснение позиции, чего ожидать от нас в последующие пять лет", - говорится в письме.

Далее американские журналисты перечисляют "правила игры", согласно которым президенту Трампу придется сотрудничать с прессой.

"Доступ для СМИ важен, но не обязателен. Вы можете решить, что не нужно допускать журналиста к вашей администрации. Мы считаем это ошибкой, но, опять-таки, выбор за вами. Мы найдем альтернативные источники информации. … Ограничение доступа нам не нравится, но брошенный вызов - очень даже", - пишут журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп высмеял телеканалы CNN и NBCNews: "Русские делают из них дураков"

"Мы решаем, сколько эфирного времени выделять вам и вашим спикерам и доверенным лицам. Мы сделаем все возможное, чтобы вашу точку зрения услышали, даже если вы хотите, чтобы мы замолчали", - говорится в письме.

"Мы верим в объективную правду. Если вы или ваши доверенные лица будете писать или говорить что-то явно неправдивое, мы об этом заявим, и не раз. … Мы будем следить за правительством. Вы и ваш штат сидите в Белом Доме, но американское правительство разрастается во все стороны. Мы рассредоточим репортеров во все органы, внедрим их в ваши структуры. …

"Мы поднимем свои стандарты еще выше, чем раньше. … Мы будем работать вместе. Вы пытались разделить нас, но эти дни позади. … Если на пресс-конференции вы попытаетесь перекричать или проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт. Да, у нас будут несогласия и важные обсуждения вопросов этики, или вкуса, или честности комментариев. Но мы сами будем начинать и завершать их. …

"Мы играем в долгую игру. В лучшем случае вы пробудете на посту восемь лет. А мы здесь - с момента основания республики. Наша роль в этой великой демократии была подтверждена много, много раз. Вы заставили нас еще раз пересмотреть самые фундаментальные вопросы о том, кем мы есть и для чего мы здесь. А вот за это мы вам очень благодарны. Хорошей инаугурации", - подытожили американские журналисты.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Байден - Трампу: Взрослей, Дональд, взрослей. Настало время что-то уже делать. ВИДЕО


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Не. Просто чел.)) Да, БЮТ симпатизирую, но теперь обожаю только Самопомич.))
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Как-то это всё больше начинает напоминать "День сурка"...
Я имею в виду, когда откормленного грызуна держат весь год в дупле и выпускают наружу, только для посмотреть, есть ли у этой зверуги тень, или нет...
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А в чем аналогия-то? "Тени" этого "сурка" уже все видели. Теперь же выпускают "на убой".
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Аналогия в том, что "сурок" тот в дупле, весь год хочет на улицу, скребётся в дверку и просит его выпустить, но выпускают, только когда надо и только тогда, когда есть сто процентная уверенность, что он не обосрётся на людях...
Вот чубаке уже примерно показывают, какого размера будет его дупло, если шо...
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Америка плавно превращается в трампучию с кнопкой ЯО
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В странах, где граждане гордятся демократией и оценивают друг друга не по понятиям, а по размеру уплаченных в казну налогов, власть президента это только одна из 4-х частей - исполнительная. Журналисты являются реальной властью, способной похоронить политика, если он пойдет против устоев общества, а не шайка шакалов, вылизывающая под хвостом у хазяина, заплатившего за нужный пасквиль.
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Pavel Pryanikov ‏@netovetz 4 ч.4 часа назад
Член СФ Евгений Серебренников: Я бы на месте Трампа CNN и все подобные им СМИ повесил бы на первом суку!
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Чиста русское/российское/советское решение проблемы.
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Во не везёт Трампушке . Ещё не успел президентом побыть , но уже неоднократно в говно потыкали . Демократия , ёпта , растуды её в качель .
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Как там было ... "Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках." (с) Желаю Дамбацу продолжать усех кормить и дальше ...
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у них граница всегда там была, ходили таможенники в штанах с полосками и спрашивали "а ты с какого района?", "а кого ты там знаешь?"
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Как грится:
"Если ты плюнешь на коллектив - коллектив утрётся
Если коллектив плюнет на тебя - ты утонешь."
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Трампу дают понять как надо вести себя - если он это не поймет это будет хреново только для него одного.Не надо быть шибко умным чтоб понять это !
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Мне понравилась фраза"В лучшем случае вы пробудете на посту восемь лет. А мы здесь - с момента основания республики." Так должны разговаривать и украинские журналисты с Порошенко и чиновниками. Молодцы американцы!
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МЕНЯ ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ СОМНЕНЬЯ
Сдаётся мне, что Тамп идёт нога в ногу по следам КГБэшной хероини Украины Н.Савченко.
Но Сенат и Конгресс - это не Рада.
Трапм прёт напролом к импичменту. Похоже, что он "работает" по лубянской методичке, забыв что находится в США.
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Тампону надо подсказать одну поговорку, она напрямую его касается:
"Не ссы против ветра"!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Если попытаетесь проигнорировать репортера, который говорит что-то, что вам не нравится, против вас встанет единый фронт", - американские журналисты - Трампу
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