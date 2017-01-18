 Механизм разворовывания денег, в результате чего было похищено 1,5 млн грн, разоблачен на Донецкой железной дороге, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновники среднего звена Донецкой железной дороги внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно увеличили их объем.
Договор был заключен на почти три миллиона гривен. Оперативники СБ Украины выяснили, что чиновники завысили сумму реально выполненных работ на 1,5 миллиона, за что получили "откат" от коммерческой структуры.
Открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Для предупреждения убытков железной оплату по данному договору приостановлено. Продолжается досудебное следствие".
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Повторяєм кирза ольгінська
СЛАВА УКРАЇНІ !
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !
СЛАВА НАЦІЇ !
Палучіл разрєшєніє у ольгінського сержанта на ці слова ?
Чи сопля на погонах заважає говорить це ?
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ато я тебя сейчас опущу по полной с твоим знанием мовы...
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http://uainfo.org/blognews/1484685311--zverstva-hunti-ukrayina-dosi-viplachue-zarplati-zradnikam.html
17.01.2017, 22:45
В окупованому Донецьку існує кількасот осіб, які продовжують жити в цьому місті та "працюють" в управлінні Донецької залізниці. При цьому частина штату цього управління переїхала на українську територію (до Костянтинивки чи десь у ці краї) - хто хотів, той і переїхав. Але більша частина штату - залишилася там, де й раніше, тобто у Донецьку, в тій самій будівлі.
Роки півтора тому тій більшій частині "наполегливо запропонували" написати заяву щодо переходу під управління ДНР. Усі радісно й написали. І перейшли.
Але (от западло!) ДНР не виплачувала зарплати. За кілька місяців почалося народне обурення. Як би не любили залізничники "своїх", у якому би патріотичному екстазі не заходилися - а їсти захотілося.
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Думали-думали вони, як зарадити біді, та не вигадали нічого кращого, як звернулися до України. А Україна взяла і не відмовила. Написали ці сотні людей нові заяви, попросили, щоб "хунта" взяла назад.
Виплатила Україна їм заплату за ті місяці, що вони "пропустили", коли були під ДНР. З усіма додатковими преміями, надбавками і т. д., щоб нікого ж не образити.
І зараз продовжує платити за тими ж ставками, що й усім залізничникам - а в цій галузі цілком гідні, як для держпідприємства, зарплати.
Жодну людину не звільнили, всі залишилися за тими самими столами, що й у 2013 році - ну, крім тих, хто сам не захотів або кудись виїхав. Це при тому, що раніше було на тій залізниці по кілька тисяч вагонів на день, а зараз - ледь-ледь нашкрібають на пару сотень. І це ті вантажі, що перевозить ДНР, а не Україна.
Сотні людей, під тисячу. Більшість - з вищою освітою, все ж таки, управління залізниці, не колгосп. Отримують високі зарплати за те, що нічого не роблять. Цілими днями сидять і лають "хунту" та "майданутих". Як то кажуть, "мають час та мають натхнення".
Ось я тепер думаю - зрада це чи перемога? Як це концептуально інтерпретувати?
Ірина КОСТЮЧЕНКО
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