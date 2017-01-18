EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  633  8
Материалы по теме:
Все про:СБУ (13018) Укрзализныця (959) хищение (230) Донецкая область (3547)

 Механизм разворовывания денег, в результате чего было похищено 1,5 млн грн, разоблачен на Донецкой железной дороге, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с руководством филиала "Донецкая железная дорога" разоблачили механизм хищения денег, организованный должностными лицами предприятия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновники среднего звена Донецкой железной дороги внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала, чем значительно увеличили их объем.

Договор был заключен на почти три миллиона гривен. Оперативники СБ Украины выяснили, что чиновники завысили сумму реально выполненных работ на 1,5 миллиона, за что получили "откат" от коммерческой структуры.

Открыто уголовное производство по ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Для предупреждения убытков железной оплату по данному договору приостановлено. Продолжается досудебное следствие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Донецкая железная дорога" предупредила Бальчуна: топлива осталось на два дня работы. ДОКУМЕНТ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ша побачим як шоколятори завиють ... як почнуть поляка грязю поливать , значиця пеця вирішив МАЧИТЬ КАЗЛА каторий мєшаєт жіть па новому....
 показать весь комментарий
Ответить
 
перечитай еще раз новость и выпей валерьянки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РАЗДАЛСЯ ГОЛОС ІЗ ПАМОЙКІ І ПАКАЗАЛАСЬ ГАЛАВА великої кацапії.
Повторяєм кирза ольгінська
СЛАВА УКРАЇНІ !
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !
СЛАВА НАЦІЇ !
Палучіл разрєшєніє у ольгінського сержанта на ці слова ?
Чи сопля на погонах заважає говорить це ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацап - иди на украинские курсы и не позорься тролль...
ато я тебя сейчас опущу по полной с твоим знанием мовы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Україна досі виплачує зарплати зрадникам із Донецької залізниці
http://uainfo.org/blognews/1484685311--zverstva-hunti-ukrayina-dosi-viplachue-zarplati-zradnikam.html
17.01.2017, 22:45
В окупованому Донецьку існує кількасот осіб, які продовжують жити в цьому місті та "працюють" в управлінні Донецької залізниці. При цьому частина штату цього управління переїхала на українську територію (до Костянтинивки чи десь у ці краї) - хто хотів, той і переїхав. Але більша частина штату - залишилася там, де й раніше, тобто у Донецьку, в тій самій будівлі.
Роки півтора тому тій більшій частині "наполегливо запропонували" написати заяву щодо переходу під управління ДНР. Усі радісно й написали. І перейшли.
Але (от западло!) ДНР не виплачувала зарплати. За кілька місяців почалося народне обурення. Як би не любили залізничники "своїх", у якому би патріотичному екстазі не заходилися - а їсти захотілося.
Дивіться також: Предатели Украины. ФОТО
Думали-думали вони, як зарадити біді, та не вигадали нічого кращого, як звернулися до України. А Україна взяла і не відмовила. Написали ці сотні людей нові заяви, попросили, щоб "хунта" взяла назад.
Виплатила Україна їм заплату за ті місяці, що вони "пропустили", коли були під ДНР. З усіма додатковими преміями, надбавками і т. д., щоб нікого ж не образити.
І зараз продовжує платити за тими ж ставками, що й усім залізничникам - а в цій галузі цілком гідні, як для держпідприємства, зарплати.
Жодну людину не звільнили, всі залишилися за тими самими столами, що й у 2013 році - ну, крім тих, хто сам не захотів або кудись виїхав. Це при тому, що раніше було на тій залізниці по кілька тисяч вагонів на день, а зараз - ледь-ледь нашкрібають на пару сотень. І це ті вантажі, що перевозить ДНР, а не Україна.
Сотні людей, під тисячу. Більшість - з вищою освітою, все ж таки, управління залізниці, не колгосп. Отримують високі зарплати за те, що нічого не роблять. Цілими днями сидять і лають "хунту" та "майданутих". Як то кажуть, "мають час та мають натхнення".
Ось я тепер думаю - зрада це чи перемога? Як це концептуально інтерпретувати?
Ірина КОСТЮЧЕНКО
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеханизм разворовывания денег, в результате чего было похищено 1,5 млн грн, разоблачен на Донецкой железной дороге, - СБУ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик ВР ГПУ Гройсман ГФС деоккупация Донбасс Кабмин Киев Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Пинчук Порошенко прокуратура реформы Россия Савченко СБУ суд США терроризм Трамп Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти