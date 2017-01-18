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Все про:евроинтеграция (1915) Пинчук (206) реформы (2351) Донбасс (11930) Евросоюз (11455) Залищук (49)

 В случае реализации предложений Пинчука Путин не остановит гибридную войну против Украины, - нардеп Залищук

Предложения олигарха Виктора Пинчука по урегулированию конфликта на Донбассе - это капитуляция на условиях России.

Об этом заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук в интервью Цензор.НЕТ.

"Я категорически не согласна с основными позициями в статье Виктора Пинчука. Думаю, их реализация стала бы реальной капитуляцией на российских условиях", - сказала она.

"Даже если воздержаться от эмоций и попробовать взвешенно рассмотреть "мирные" предложения Пинчука, думаю, от них камня на камне не останется! Потому что на сегодня евроинтеграция - самый мощный инструмент мобилизации людей тут, в Украине. И если этого инструмента не будет, я не вижу возможности заставлять украинскую власть и политическую элиту двигать какие-то реформы. Посмотрите, все принятые нами законы состоялись под влиянием сотрудничества с МВФ и Евросоюзом", - подчеркнула парламентарий.

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"Второй момент. Евросоюз делает шаги нам навстречу не от огромной любви к нам: просто они понимают, что это принципы международного права. И публично отказаться от Украины они не могут, даже если бы и хотели. Есть подписанные документы, официальные международные договоры. И сказать самим, что мы туда не идем? Европейцы вздохнут с облегчением, и никто больше к этой теме не будет возвращаться", - убеждена политик.

"И с другой стороны: идти на предлагаемые Пинчуком уступки? Я не вижу в России партнера. Можем ли мы верить в то, что Путин остановит гибридную войну против Украины? Нет", - добавила Залищук.

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.


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а с чего вдруг такой кипиш с этой статьей? ну написал кто-то какую-то ерунду, ну поплевались и забыли, а тут который день мусолят
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он до того момента слыл олигархом прогрессивным, западным. и подобных факапов не допускал.
правда злые языки бают, что уж очень он на американских выборах на Клинтон рассчитывал и поддерживал, так что статья стала своего рода расшаркиванием перед новой администрацией, смени они резко риторику в адрес ракоцапов.
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Ну не совсем и ерунда. В благодарность за эту статью кремль обозначил Пинчука, как следующего президента Украины.
https://ria.ru/accents/20170118/1485942188.html

Новый президент Украины еще не избран. Но уже обозначен.
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еще год назад я думал что Украина станет сильной,но теперь глядя как ваши власть имущие прут в стоило раши сомнения берут
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Кто такой Пинчук?Вор,брехло и иммигрант,какое у него влияние?
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Нет никаких "предложений пинчука" Есть только предложения хуйла в его озвучке.
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цікаво було б знати скільки грошей Пінчук дав для ЗСУ? На лікування воїнів України?
всі розуміють що він озвучив план х.йла
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Пинчук, медведчук и закулисные в лице президента и его команды это пейсатая опг которая может богатеть и управлять Украиной по хуйловской методике.Им не нужна цивилизация и порядок им нужен хаос и беспорядок в пучине которого уничтожается народ и воруются несметные богатства.И по этому все что озвучивают эти уголовники присущи нашей власти которая и озвучивает свои желания через подобных уродов..Пусть меня назовут антисемитом но наша власть пейсатых являкться антиукраинской и преступной и атничеловечной и уголовной.Но я не имею претензий до евреев не имеющих этих преступных деяний.
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пинчук неудачный выбор порошенко,
лучше бы он Коломойского слушал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае реализации предложений Пинчука Путин не остановит гибридную войну против Украины, - нардеп Залищук
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