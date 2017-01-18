 В случае реализации предложений Пинчука Путин не остановит гибридную войну против Украины, - нардеп Залищук

Об этом заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук в интервью Цензор.НЕТ.
"Я категорически не согласна с основными позициями в статье Виктора Пинчука. Думаю, их реализация стала бы реальной капитуляцией на российских условиях", - сказала она.
"Даже если воздержаться от эмоций и попробовать взвешенно рассмотреть "мирные" предложения Пинчука, думаю, от них камня на камне не останется! Потому что на сегодня евроинтеграция - самый мощный инструмент мобилизации людей тут, в Украине. И если этого инструмента не будет, я не вижу возможности заставлять украинскую власть и политическую элиту двигать какие-то реформы. Посмотрите, все принятые нами законы состоялись под влиянием сотрудничества с МВФ и Евросоюзом", - подчеркнула парламентарий.
"Второй момент. Евросоюз делает шаги нам навстречу не от огромной любви к нам: просто они понимают, что это принципы международного права. И публично отказаться от Украины они не могут, даже если бы и хотели. Есть подписанные документы, официальные международные договоры. И сказать самим, что мы туда не идем? Европейцы вздохнут с облегчением, и никто больше к этой теме не будет возвращаться", - убеждена политик.
"И с другой стороны: идти на предлагаемые Пинчуком уступки? Я не вижу в России партнера. Можем ли мы верить в то, что Путин остановит гибридную войну против Украины? Нет", - добавила Залищук.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.
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правда злые языки бают, что уж очень он на американских выборах на Клинтон рассчитывал и поддерживал, так что статья стала своего рода расшаркиванием перед новой администрацией, смени они резко риторику в адрес ракоцапов.
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https://ria.ru/accents/20170118/1485942188.html
Новый президент Украины еще не избран. Но уже обозначен.
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всі розуміють що він озвучив план х.йла
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лучше бы он Коломойского слушал
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