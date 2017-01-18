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Все про:железная дорога (938) тарифы (1367) Омелян (185)

 Омелян о повышении ж/д тарифов: Не раньше апреля, если это решение вообще будет принято правительством

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году

"1 марта - это очень оптимистический сценарий. Скорее всего, не раньше апреля, если это решение вообще будет принято правительством", - сказал он в кулуарах после заседания Кабмина в среду, отвечая на вопрос бизнес-портала UAprom о возможных сроках индексации тарифов.

При этом министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой.

Как сообщалось, в конце декабря тарифный комитет Мининфраструктуры согласовал 25%-ное повышение тарифов на ж/д грузоперевозки в 2017 году.

В январе 2017 года Министерство предложило повысить тарифы нажелезнодорожные грузоперевозки в пределах страны на 25% с февраля 2017 года.

В то же время при рассмотрении финплана "Укрзализныци" на 2017 год в Министерстве инфраструктуры Украины не увидели системной позиции по 12 млрд грн, что превышает ожидаемые доходы от индексации тарифов (около 11 млрд грн.)


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