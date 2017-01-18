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 Суд перенес рассмотрение апелляции на отказ суда первой инстанции назначить Охендовскому залог 1,3 млн грн

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на отказ Соломенского районного суда избрать меру пресечения в виде залога 1,3 млн гривен председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому на 2 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко.

"Перенесли, потому что адвокаты не явились и материалы дела не дошли (в Апелляционный суд Киева)" - сказал он.

Кривенко отметил, что заседание начнется 2 февраля в 11:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 декабря Соломенский районный суд Киева назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 года, но отказался назначать ему залог 1,3 млн гривен.

Также суд отказался отстранить Охендовского от должности председателя ЦИК.

Читайте также: Отказ суда назначить Охендовскому залог 1,3 млн грн обжалован, - Антикоррупционная прокуратура



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Также суд отказался отстранить Охендовского от должности председателя ЦИК.

)) Чувак під слідством, але все одно голова ЦВК ))
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Похоже что лезвие Закона наткнулось на камень Бабла...
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ЦВК має створюватись лише під одні вибори - і втрачати повноваження одразу після оголошення результатів Також ті люди що були у ЦВК не повинні бути у ЦВК наступні рази. Також треба моніторити ЦВК на хабарництво і корупцію - до,під час та після виборів з жорсткими покараннями при виявлені злочинів.
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21 декабря Соломенский районный суд Киева назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 года, но отказался назначать ему залог 1,3 млн гривен.

Круто, всё равно что Чикатило иои Онаприенко под личное обязательство выпускать. А ничего что подтасвка выборов в пользу ублюдков приводит к таким историческим катастрофам последствиям, как например та же война на донбасе или потеря Крыма?!
Коррупция на верхах намного страшнее убийства!!!
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Украинский бюджет можно спокойно наполнить одними только " залогами".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд перенес рассмотрение апелляции на отказ суда первой инстанции назначить Охендовскому залог 1,3 млн грн
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