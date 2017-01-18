 Суд перенес рассмотрение апелляции на отказ суда первой инстанции назначить Охендовскому залог 1,3 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко.
"Перенесли, потому что адвокаты не явились и материалы дела не дошли (в Апелляционный суд Киева)" - сказал он.
Кривенко отметил, что заседание начнется 2 февраля в 11:00.
21 декабря Соломенский районный суд Киева назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 года, но отказался назначать ему залог 1,3 млн гривен.
Также суд отказался отстранить Охендовского от должности председателя ЦИК.
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)) Чувак під слідством, але все одно голова ЦВК ))
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Круто, всё равно что Чикатило иои Онаприенко под личное обязательство выпускать. А ничего что подтасвка выборов в пользу ублюдков приводит к таким историческим катастрофам последствиям, как например та же война на донбасе или потеря Крыма?!
Коррупция на верхах намного страшнее убийства!!!
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