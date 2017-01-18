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Все про:боевик (17758) Николаев (1181) Николаевская область (744) СБУ (13012)

 Суд в Николаевской области приговорил задержанного в 2015 году боевика "ЛНР" к восьми годам тюрьмы, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины в Жовтневый районный суд Николаевской области приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается:" Сотрудники спецслужбы установили, что житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам т.н. "ЛНР". Сначала он находился в составе террористической группировки "управления гуманитарных операций", которое специализировалось на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений.

Затем боевик перешел в незаконное вооруженное формирование "батальон специального назначения "Вымпел", в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Оперативники СБ Украины задержали боевика в ноябре 2015 года, когда он прибыл в родной город в "отпуск". Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили удостоверение террористической группировки, двухсотграммовых тротиловую шашку с двумя детонаторами и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами.

Решением суда боевика был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины".

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Время от времени свды радуют. Этап во Львов для таких - самое то.
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Якщо не діє закон Сявченко,задіют списки Сявченко))))
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В 2014 году многие были завербованы ФСБ РФ из числа сотрудников СБУ и МВД в Николаевской области,интересно они еще работают на своих местах?
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Сепарів потрібно рівномірна по занах розміщати - щоб зеки мали кого тягати
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд в Николаевской области приговорил задержанного в 2015 году боевика "ЛНР" к восьми годам тюрьмы, - СБУ
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