 Суд в Николаевской области приговорил задержанного в 2015 году боевика "ЛНР" к восьми годам тюрьмы, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается:" Сотрудники спецслужбы установили, что житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам т.н. "ЛНР". Сначала он находился в составе террористической группировки "управления гуманитарных операций", которое специализировалось на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений.
Затем боевик перешел в незаконное вооруженное формирование "батальон специального назначения "Вымпел", в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Оперативники СБ Украины задержали боевика в ноябре 2015 года, когда он прибыл в родной город в "отпуск". Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили удостоверение террористической группировки, двухсотграммовых тротиловую шашку с двумя детонаторами и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами.
Решением суда боевика был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины".
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