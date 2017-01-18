 Кабмин повысил минимальные цены на сахар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, этот показатель закреплен в правительственном постановлении о государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2017 г. по 1 сентября 2018 г.
В документе отмечается, что минимальная оптово-отпускная цена сахарной свеклы урожая 2017 года составит 633,1 грн за 1 тонну, а сахара - 9172,6 грн за тонну (без НДС).
Также Кабмин определил внутренний объем потребления сахара в 2017/2018 маркетинговом году в 1,64 млн т.
Кроме того, документ устанавливает предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") и минимальные цены на сахарную свеклу и сахар, поставляемый на внутренний рынок (сахар квоты "А") в 2017/2018 МГ.
Ежегодно во исполнение закона о госрегулировании производства и реализации сахара Кабмин устанавливает предельный размер квоты по поставкам сахара на внутренний рынок и утверждает минимальные цены на сахарную свеклу и сахар.
Напомним, в 2016 г. Кабинет министров Украины утвердил квоту поставки сахара в размере 1,67 млн т, а цены на сахарную свеклу и сахар - 616,99 грн/т и 9078,87 грн/т соответственно.
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Вот почему я ни разу не удивляюсь таким "новостям".
Вот если бы вдруг напечатали: "Кабмин понизил цены на..." - вот я бы реально ох@ел от удивления.
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сахар - медленный убийца живого организма - хоть бы его и совсем не было... вместе с рошеном, может и Президент в Украине был бы патриотом Украины
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сходи проверь срочно паспорт, походу он красный с колосистой вульвой на месте герба.
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Или , Гройсмана накол ....делов то .
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А то некоторые пытаются понизить цену для Народа !
Понизил цену - отдай бизнес.
.
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