EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Экономика
  2081  42
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (9604) продукты (1407) сахар (92) цены (2044)

 Кабмин повысил минимальные цены на сахар

Кабинет министров Украины определил минимальные цены на сахарную свеклу и минимальную оптово-отпускную цену на сахар.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, этот показатель закреплен в правительственном постановлении о государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2017 г. по 1 сентября 2018 г.

В документе отмечается, что минимальная оптово-отпускная цена сахарной свеклы урожая 2017 года составит 633,1 грн за 1 тонну, а сахара - 9172,6 грн за тонну (без НДС).

Также Кабмин определил внутренний объем потребления сахара в 2017/2018 маркетинговом году в 1,64 млн т.

Кроме того, документ устанавливает предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") и минимальные цены на сахарную свеклу и сахар, поставляемый на внутренний рынок (сахар квоты "А") в 2017/2018 МГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%, - Госстат

Ежегодно во исполнение закона о госрегулировании производства и реализации сахара Кабмин устанавливает предельный размер квоты по поставкам сахара на внутренний рынок и утверждает минимальные цены на сахарную свеклу и сахар.

Напомним, в 2016 г. Кабинет министров Украины утвердил квоту поставки сахара в размере 1,67 млн т, а цены на сахарную свеклу и сахар - 616,99 грн/т и 9078,87 грн/т соответственно.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно получается , гос регулирование на продукты первой необходимости отменили , а минимальные цены повышают распоряжением кабмина . А кто угадает с первого раза , кто монополист в производстве сахарка ?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікаво - Петро Олексійович має цукровий бізнес?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет у него никакого бизнеса, по крайней мере Закон так гласит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кабмин "повысил цены на..."
Вот почему я ни разу не удивляюсь таким "новостям".
Вот если бы вдруг напечатали: "Кабмин понизил цены на..." - вот я бы реально ох@ел от удивления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не скажи, гидрант на сахаре вон какую репу наел, хоть прикуривай и живее всех живых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ja ne ponel, u vas sjto, gosudarstvo regulirujet minimaljnuju prodazjnuju cenu na sveklu, net nu podozjdite, a na zerno? - i sjto eto kak bi nazivajet svobodnim rinkom?, nu plin dajote.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что интересно гос регулирование отменили на продукты первой необходимости . Все просто , президент монополист в сахарном бизнесе .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Справжній ворог України сидить у "зраді", кабміні і в кріслі "президента"!!!.............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот он,рост икономики.Иногда проезжаю мимо сахарного завода-самая новая постройка 1898 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сахар это что - продукт первой необходимости?
сахар - медленный убийца живого организма - хоть бы его и совсем не было... вместе с рошеном, может и Президент в Украине был бы патриотом Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
саха это еще и спирт, и ингридиент кучи продуктов питания (хлеб, макароны, соки, кетчупы и т.д. почти всех готовых продуктов)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И соль тоже , так , что пей чай из можжевеловых веток .)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.по указанию главного кондитера страны работающиего по совместительству избранным презом....сахар в кармане украинского народа стал слаще, от меньшего количества потребления
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наш ШакалАДный гидрант имеет наибольшую квоту!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вжжухх и оказывается ты живешь в совке, госрегулирование?
сходи проверь срочно паспорт, походу он красный с колосистой вульвой на месте герба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самогон станет дороже. Догоним цены итальянской ГРАППЫ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Кабмин повысил цены" - а говорят что пару человек погоды не делают . Как видим, делают , ещё как делают . Ну вот шо теперь , а ведь хер повлияешь на решение великих экхономистов и государственников ....ну разве что сахар исключить из рациона . Потом муку , овощи ...... останется питаться солнышком , и то если смога не будет
Или , Гройсмана накол ....делов то .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
повысил минимальные цены на сахар

А то некоторые пытаются понизить цену для Народа !
Понизил цену - отдай бизнес.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
то есть если продашь тонну сахара дешевле 9172,6 грн. то тюрьма? а если, за 18 000 то маладец?)) Интересно, в каких "гарвардах" учились наши экономисты, такое впечатление что "совок" вечен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самое интереснее будет с Рошеном... всем производителям на рынке придется поднимать цены, а петино хозяйство имеющее свою добычу сахара просто перехватит рынок..красота
 показать весь комментарий
Ответить
 
Право "первой брачной ночи" на повышение цен после провозглашения минималки 3200 ( которую ещё не дали) как и ожидалось . предоставлено самому первому претенденту - гаранту "благосостояния простых смертных в Украине". Как по мне - ничего неожиданного. Ещё одна ступенька заложена в лестницу на эшафот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну когда они нажрутся? Ну или на крайняк разорвет это племя предателей Христа?Ну достали же! Заслужили! В церввях бабушки за эти реформы беря грех на душу за упокой заказывают на них а у них все жирнеют и жирнеют ряхи!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКабмин повысил минимальные цены на сахар
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик ВР Гройсман Додон Донбасс задержание Кабмин Киев Климкин Крым МИД Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Порошенко реформы Россия Савченко Самопомич СБУ суд США терроризм Трамп Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти