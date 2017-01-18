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Все про:вакцина (277) лекарства (624) закупки (68) Супрун Ульяна (69)

 Минздрав начал процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, - Супрун

По словам Супрун, оплатить все заказы ведомство сможет в марте.

Министерство здравоохранения начало процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". В ведомстве рассчитывают оплатить все заказы в марте. Об этом во время пресс-конференции сообщила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Мы начали процесс закупки лекарств через международные организации на 2017 год. Получим доставку лекарств в тот год, в который мы их заказали. До конца месяца есть план, как это будет происходить", - отметила она.

При этом Супрун подчеркнула, что оплатить все заказы ведомство сможет в марте. Именно тогда должны быть выделены средства из бюджета Украины.

По словам Супрун, сейчас лекарства, которые были заказаны в 2016 году, уже поступают в Украину, их развозят по регионам.

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Ужас. А как же Семья? Мимо кассы?? Уволить Супрун нах!
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А где эти лекарства все???

Куда ни придёшь - везде свои надо покупать.
Что они там покупают за бюджетное бабло?

И КОМУ???
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Есть лекарства , только тебе они не помогут !
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Не верю.
Если женщина не может, или не считает нужным, привести в порядок свою внешность, то как она наведет порядок в министерстве?
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І це все Бяяяя..... Цензор ???? На прес конференції розірвали Тодурових Мусіяк та інших ригів, а ви про якусь то там закупівлю!
Цензор ви на кого працюєте Га ?
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМинздрав начал процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, - Супрун
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