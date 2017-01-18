 Минздрав начал процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, - Супрун

Министерство здравоохранения начало процесс закупки лекарств и вакцин через международные организации на 2017 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". В ведомстве рассчитывают оплатить все заказы в марте. Об этом во время пресс-конференции сообщила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун.
"Мы начали процесс закупки лекарств через международные организации на 2017 год. Получим доставку лекарств в тот год, в который мы их заказали. До конца месяца есть план, как это будет происходить", - отметила она.
При этом Супрун подчеркнула, что оплатить все заказы ведомство сможет в марте. Именно тогда должны быть выделены средства из бюджета Украины.
По словам Супрун, сейчас лекарства, которые были заказаны в 2016 году, уже поступают в Украину, их развозят по регионам.
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Куда ни придёшь - везде свои надо покупать.
Что они там покупают за бюджетное бабло?
И КОМУ???
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Если женщина не может, или не считает нужным, привести в порядок свою внешность, то как она наведет порядок в министерстве?
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Цензор ви на кого працюєте Га ?
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