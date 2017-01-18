 19 января патриарх Филарет проведет освящение воды в столичном Гидропарке

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
Чин освящения воды осуществит предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. На мероприятии выступит киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".
Как сообщалось ранее, на Крещение на станции метро "Гидропарк" с 10:00 до 17:00 будет работать дополнительный выход.
На Крещение на шести столичных пляжах будут дежурить спасатели. В Гидропарке спасательные посты разместят на пляжах "Детский" и "Центральный".
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Вон как прыгал Ющ в воду на Крещение,а бесы так и не вышли из него..
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а так енто опиум для украинцев
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Комментаторы могли бы попридержать свои мысли в религиозной теме.
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по морям...
океанам...
и далее...
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