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Все про:Крещение (108) Филарет (287)

 19 января патриарх Филарет проведет освящение воды в столичном Гидропарке

Завтра, 19 января, в 14:00 состоится освящение вод возле часовни в честь Крещения Господня в Гидропарке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Чин освящения воды осуществит предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. На мероприятии выступит киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

Как сообщалось ранее, на Крещение на станции метро "Гидропарк" с 10:00 до 17:00 будет работать дополнительный выход.

На Крещение на шести столичных пляжах будут дежурить спасатели. В Гидропарке спасательные посты разместят на пляжах "Детский" и "Центральный".

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Клуб моржей и не более..
Вон как прыгал Ющ в воду на Крещение,а бесы так и не вышли из него..
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Вы не правы,главное вера,а не как у половины-понты.
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А Порошенко с Гройсманом окунутся? Надо шыре ополонку рубить, а то застрянут православные.
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Євреям нізя , крайньої плоні нема , пісюна можна загубити )))
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А який срок годності освящєнія ? Скільки часу вода буде рахуватись освяченою ? Ну, року витримки , як ми бачимо , точно нема , бо кожен рік освячуют.
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вот если бы он гросю и пецю утопил
а так енто опиум для украинцев
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А разве в статье о них упоминается?
Комментаторы могли бы попридержать свои мысли в религиозной теме.
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Головне покупатися, щоб усі бачили який ти крутий.
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И благодать Господа растечется по всему Днепру, а потом...
по морям...
океанам...
и далее...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости19 января патриарх Филарет проведет освящение воды в столичном Гидропарке
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