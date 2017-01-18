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Все про:Европа (949) Кравчук (870) США (11700) ядерное оружие (437)

 "Теоретически государство может изготовить ядерное оружие - если может Северная Корея, то может и Украина", - Кравчук

С самого начала, когда был поставлен вопрос о ядерном оружии в Украине, политики записали эту тему в одну из популистских и манипулятивных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"И сейчас идет манипуляция ядерным оружием. Ядерное оружие мы оставить не могли в Украине, потому что оно было изготовлено за пределами Украины, и физическое время ядерного оружия истекало в 1997 году. В 1998 году ядерные боеголовки были опасными для Украины - я не знаю, это был бы Чернобыль или, может, больше Чернобыля. И это было правильное решение", - отметил он.

По словам Кравчука, речь идет о восстановлении ядерного оружия.

"Теоретически, государство может изготовить ядерное оружие - если может Северная Корея, то может и Украина. Если бы были деньги, условия соответствующие, я бы посмотрел, как к этому относится мир", - считает первый президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в Совбезе ООН выступила против распространения оружия массового уничтожения

"Я был убежден и тогда, и сейчас: Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств. Я был бы против еще по одной причине - я верю, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. Мир обеспечивается без оружия", - подытожил Кравчук.

Как сообщалось ранее, избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны.



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На самом деле он прав. Стратегическое ядерное оружие нам было не осилить, а вот тактическое ... Это удачная спецоперация россии. Они успели вывезти тактическое ядерное оружие, а от стратегического нас заставили отказаться. Дело не в отказе, а в цене. А вот с ценой Кравчук явно лоханулся. Нам за отказ Россия 7 лет поставляла ядерное топливо для АЭС бесплатно, но стоит такое оружие раз в 10 больше.
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Только кацапы считают себя старшими братьями, которым на правах старшего положено все. Увы.
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Херня в том, что "Будапештский меморандум" - остался меморандумом, а не стал ратифицированным договором ..
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Нет, Россия бы его не соблюдала в любом виде. И даже если бы и не было меморандума, то опасен сам прецедент, когда страна отказавшаяся от ядерного оружия подверглась нападению ядерной страны. Как теперь уговаривать другие страны отказаться от ЯО?
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Да помню я как вывозили БЧ к Х-22 и Х-55 из Прилук (закончилось в 1994). Карты к ракетам из СИС вывезли раньше.
А вот тактические ЯБ, честно говоря я не в курсах, как, когда и каким макаром их вывезли.
Я даже строгач получил за аналитическую докладную по ВВС Украины. Потом плюнул и просто работал в рамках функциональных обязанностей.. Как то так.
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Так лоханувся чи правий? І зараз чи тоді?
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"На самом деле он прав. Стратегическое ядерное оружие нам было не осилить" - а если бы воровали меньше, в том числе и Кравчук?
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Ну если всем наплевать на Будапештский мемарандум- то и нам тоже... Начать создавать яд оружие ! Смотри и вспохватятся и меры примут, А не глубокую озабоченность !
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Лише теоретично......... зрівняв блін, "щось" з пальцем............ Хто буде "ким чен ином"???
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НАйдутся свои Ким Чен Ины ! Найдется и свой Клод Изерли!
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не пиздел бы сука, сдал кучу ядерного оружия за гроши
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Да уж, развели с меморандумом конкретно. А вроде ж уважаемые страны, ну кроме рашки разумеется.
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У нардепов под подушкой бабло есть, на пару "толстяков" хватит.
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Теоретически может. Но в Северной Корее уран не крадут и не дарят.
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Украина однозначно не смогла бы содержать третий в мире ядерный арсенал. Но вот начать создавать своё ЯО с 1991 года - запросто! Было бы желание и политическая воля. Если государство слабое - его захватывают соседи, так всегда было и будет в истории человечества. Сильная Украина да еще с ядерным оружием - самый лучший способ сдержать агрессивную засРашку и заставить считаться с собой Запад. Который сегодня полюбляет решать наши вопросы за нашей спиной.
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Но вот начать создавать своё ЯО с 1991 года - запросто!
Ха-ха-ха... Вы наверное не помните то время, когда для миллионов людей главный вопрос был - элементарное выживание. А для кучки проворных это было время прихватизации. О создании чего-либо существенного речь не шла.
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в 90-х в кацапии было не лучше, но кацапия от яо не отказалась.
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Всем известно, что в 90-е годы Украина добровольно отказалась от всего ядерного оружия. И уж совсем мало кому известно, что на сегодняшний день в Украине осталось не менее 180 тактических ядерных боеголовок. Припрятали до поры до времени... Как такое могло произойти - читайте исследования эксперта: http://nvo.ng.ru/armament/2011-12-23/12_rockets.html
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У нас нет тактического ЯО. Россия успела все вывезти, как и из Севастополя лазерные и плазменные системы. Даже, если бы что-то и осталось, то Янык бы давно его отдал, а может и не Янык, а Кучма.
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Ядерные боеголовки - не сало, его нельзя заныкать.
Боеголовки нуждаются в техническом обслуживании и регламентных работах РАЗ В ГОД в течениии всего гарантийного срока эксплуатации.
Это сложный процесс, и его технически утаить невозможно.
Так что пусть "эксперт" идет лесом...
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Один токо вопрос кравчуку!! если ядерное оружие не гарантирует мир? то как он объяснит тот факт что все последние военные конфликты за 70 лет происходили именно в странах которые не обладают ЯО?!!
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Da ti sjto, tocjno, za poslednije 70 let - nee nu to sjto istorik raaseiskoi akademiji nauk, eto jasno, po tvoim utverzjdenijam, no cjtob tak ubediteljno, da ti prosto genij, smotri, dirkin konkurenciju ne ljubit.
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а что ИНДИЯ и ПАКИСТАН там что война идет?!! даже если и постреляли на границе это еще не вооруженный конфликт. Или у вас вооруженным конфликтом даже поножовщина считается?!!
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Ruslan Tkachenko. Ага.... Особенно в обладателя ядерного оружия Израиля не происходили и не происходят военные и террористические конфликты, а также между Индией и Пакистаном двумя ядерными странами не происходило и не происходит военных конфликтов за территорию региона Кашмир. Также не происходило "Фолклендской" войны между "ядерной" Великобританией и Аргентиной. Также не было военного конфликта между "ядерной" Францией и Тунисом (Бизертинский кризис или франко-тунисская война) ????
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Нет.
Это он сильно рассержен.
Готов принять меры.
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Кравчук сам как Сев.Корея.
Космонавт побывавший на солнце.
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может и теоретически, и практически может... если хочет быть, как Северная Корея(((
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Легче купить у Северной Кореи или поменять на с.х. продукцию и больше не заключать филькиных грамот со странми,которые забывают,что они подписывали.
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Мне лично не интересно, во что ты веришь. Мне интересно, за какую цену ты в что-то там веришь
Где реч.флот Украины, сука старая?
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да и практически может, не только теоретически. тут проблема в другом - никто нам не даст этого сделать. у хозяев жизни мигом все счета заморозят, виллы и заводики с пароходиками арестуют. да "элиты", вроде шоколадного хуйла, даже подумать о подобном бояться.
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Изготовить конечно нужно, только потом пашинского им не награждайте, а то не ровен час применит в борьбе с хулиганами.
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От падло хитрожопе. Само ж почало розкрадання і занепад у військовій сфері, а тепер припущення робить. От мені б цікаво було, на той час, не вашу балаканину чути про доцільність вилучення ядерної зброї, а публічні висновки експертів-науковців.
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Единственная гарантия страны во все времена это сила,ядерное оружие надежней тонны договоров.
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Toljko vot i mozjet popastj pod takuju zje podderzjku, kak Severnaja Koreja.
I davaite, podumajem - eto ostanovit kozlomordnih, kak bi ne tak, samim im neprijdjotsa Voronezj bombitj, net ja serjozno, ih eto tocjno neostanovit, - zjertvi rassejan v raseje nescjitajetsa poterjami, eto tak, vremennoje javlenije, potom opjatj odno i tak vsio vremja.
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мля, еще один Курчатов с Кюри нарисовался. Ахххеренный ЯД-ерсчик. Всю оборнку Украины ты с треском сдал в 90-х!!! Теперь варнякаешь!
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Сев. Корея тут причем? Если в УССР не изготовлялось ядерное оружие,оно не изготовлялось и в РСФСР. А то что параша обьявила себя правоприемником СССР, то почему( к примеру) не платила пенсии тем кто работал в СССР ? По логике Кравчука они не работали в УССР.
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Может потому что Украина не платила по внешним долгам СССР? При развале СССР он весь долг на себя взял, а не стал делить на всех, включая бывшие республики...
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Если честно, то судить о том, кто как поступил, нужно, исходя из тогдашней ситуации.
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"Теоретически, государство может изготовить ядерное оружие - если может Северная Корея, то может и Украина", - Кравчук
Граждане!!!! У нас есть два способа увеличить свою обороноспособность!!! Один способ- реалистический, а другой- фантастический!
Реалистический- когда прилетят инопланетяне и дадут нам свое супероружие.

А фантастический это когда мы сами возродим ядерное оружие в Украине.......


Плять этот де*ил хоть подумал что никто в мире не даст нам это сделать? Если Северная Корея может силой отстоять свое право на разработки, то кто позволит в нашем бардаке создать подобное? Хватит народ дурить!
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Атомное оружие не сложнее обычного стрелкового. Всего лишь точный расчет критической массы плутония, и наличие этого самого оружейного плутония. Что-то среднее по сложности между дубиной, и трехлинейкой.Самое сложное в этом наличие патриотизма без оглядки, и отсутствие жадности у денежных мешков. А этого у наших торгашей от власти нет вы принципе.
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Ура!!!! Наконец то настоящий Ыксперт в ядерной сфере нарисовался!!!! Уважаемый, пожалуйста покажите пример нашим ученым и соберите ядерную бомбу у себя в квартире. Уверен что все компоненты вы сможете купить в хозяйственном магазине))))))
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На рынке плутоний дешевле, особенно если поторговаться
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не знаю как у Вас в Эстонии, у нас на рынке плутоний не продается......)))))
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Не нужно втирать про фантастические сложности при наличие воли на государственном уровне. Чучхеисты сено жрут, а вот, поди ж ты, Америку стращают.
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Так я и не втираю)) Я предлагаю вам, эксперту по ядерному оружию самому заняться этим вопросом)) Ведь там ничего сложного по вашим словам?))))
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А по моему гораздо проще и быстрее:СДЕЛАТЬ ОСНОВНОЙ УПОР НА УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ.В т.ч. и крылатые.Которые должны ни в чем не уступать американским аналогам.И покрывать ВСЮ европейскую часть россии.Эти ракеты должны быть оснащены самым мощным на сегодня неядерным ВВ и,ГЛАВНОЕ!,нацелены на БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РФ.Такие,как все ее АЭС,каскады ГЭС,ракетно-ядерные базы,хранилища с российским ядерным оружием,хранилища с российскими ядерными отходами,важнейшие предприятия..... А кроме того:должны быть оснащены высокорадиоактивными отходами и нацелены на все российские мегаполисы (включая,само собой,Москву).Таких ракет должно быть ОЧЕНЬ много!И пусть хваленая московкая ПРО сбивает себе украинские ракеты над Москвой-этим она не убережет москвичей от тотального радиоактивного заражения их города.Другими словами:если Украиной будет создан именно такой РАКЕТНЫЙ щит,то он по своим последствиям для российскофашистского соседа будет равнозначен щиту ЯДЕРНОМУ.Думаю,это будет неплохое для Украины асимметричное решение проблемы.Которое наверняка путин не учитывал.
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Старый пидарас кравчук пернул в лужу, вызывая духи акадэмиков ландау и сахарова. Не сам ли сдал ядерное оружие?
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,,теоритично в Україні і практично в Північній кореї...щоб за два місяці була практично і в Україні ядерна зброя , необхідно на два місяці запросити в Україну практика Кім-Чена із командою,котрий би прибрав з України грабіжників -теоретиків починаючи з першого, і закінчуючи нинішніми теоретиками...
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Чего трындеть? Нужно втихую создать ЯО и уже после его изготовления объявить всему миру, что "вот у нас что есть!".
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Да не в поддержке дело, мы ограничили дальность ракет с любой точки земного шара до сраных 400км!!!

1) Во первых были бы сейчас не тысячи, а хотябы сотни сотни ракет Сатана с обычной начинкой было бы оружие возмездия.
2) Мы даже обычные или крылатые ракеты не можем иметь с дальностью выше 400км, не то что баллистические.

Да Сатаной даже спутники запускать умудряются. С 1991 не так много поменялось в итоге, наебуют инфантильный совковый народ, привыкший что за него всё наверхах дяди с честными глазами сделают, и молчат абы пенсии и тарифы были как в африке. Фу.
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Украина официально заявляет о 500 разрешенных км. для ее ракет.Но ЧТО и КТО может помешать Украине выйти из договоров,угрожающих ее суверенитету?Особенно ПОЗОРНОГО КИДАЛОВА Украины Америкой и Англией.На глазах у всего мира!
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довольно интересный вопрос, учитывая количество долгов и зависимость от поддержки запада.
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угу..а сейчас какой нибудь Захарченко контролировал бы с десяток установок ЯО в Лугандоне..
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Вы,извиняюсь,рассуждаете,как дилетант.Наверное фантастических фильмов насмотрелисчь о захвате террористами ЯО ?Так вот:террорист может захватить установки с ЯО.Но!Без ЭЛЕКТРОННОГО КОДОВОГО КЛЮЧА они не более,чем летающая болванка.А кода знают только в Центре.И сообщают их по ЗАСу ТРЕМ командирам установки (каждому свой код).И если хоть один не подойдет-взрывное устройство в боеголовках НЕ СРАБОТАЕТ.А самому лезть туда,как говорится:чревато последствиями ....
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Слова про ядерную бомбу - популизм. Видимо, хотят оправдать нищенское существование в ближайшие годы тем, что копим на бомбы. При этом солдаты без теплой одежды, в холодных теплушках ездят как бомжи, и выживают благодаря волонтерам.
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Надо начать делать и пусть ЕС и США нас уговаривают этого не делать. ( мысли блондинки вслух).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Теоретически государство может изготовить ядерное оружие - если может Северная Корея, то может и Украина", - Кравчук
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