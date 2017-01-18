 "Теоретически государство может изготовить ядерное оружие - если может Северная Корея, то может и Украина", - Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
"И сейчас идет манипуляция ядерным оружием. Ядерное оружие мы оставить не могли в Украине, потому что оно было изготовлено за пределами Украины, и физическое время ядерного оружия истекало в 1997 году. В 1998 году ядерные боеголовки были опасными для Украины - я не знаю, это был бы Чернобыль или, может, больше Чернобыля. И это было правильное решение", - отметил он.
По словам Кравчука, речь идет о восстановлении ядерного оружия.
"Теоретически, государство может изготовить ядерное оружие - если может Северная Корея, то может и Украина. Если бы были деньги, условия соответствующие, я бы посмотрел, как к этому относится мир", - считает первый президент Украины.
"Я был убежден и тогда, и сейчас: Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств. Я был бы против еще по одной причине - я верю, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. Мир обеспечивается без оружия", - подытожил Кравчук.
Как сообщалось ранее, избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны.
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А вот тактические ЯБ, честно говоря я не в курсах, как, когда и каким макаром их вывезли.
Я даже строгач получил за аналитическую докладную по ВВС Украины. Потом плюнул и просто работал в рамках функциональных обязанностей.. Как то так.
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Ха-ха-ха... Вы наверное не помните то время, когда для миллионов людей главный вопрос был - элементарное выживание. А для кучки проворных это было время прихватизации. О создании чего-либо существенного речь не шла.
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Боеголовки нуждаются в техническом обслуживании и регламентных работах РАЗ В ГОД в течениии всего гарантийного срока эксплуатации.
Это сложный процесс, и его технически утаить невозможно.
Так что пусть "эксперт" идет лесом...
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Это он сильно рассержен.
Готов принять меры.
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Кравчук?
???
- Расстрелять к х**м!!!
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Космонавт побывавший на солнце.
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Где реч.флот Украины, сука старая?
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I davaite, podumajem - eto ostanovit kozlomordnih, kak bi ne tak, samim im neprijdjotsa Voronezj bombitj, net ja serjozno, ih eto tocjno neostanovit, - zjertvi rassejan v raseje nescjitajetsa poterjami, eto tak, vremennoje javlenije, potom opjatj odno i tak vsio vremja.
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Граждане!!!! У нас есть два способа увеличить свою обороноспособность!!! Один способ- реалистический, а другой- фантастический!
Реалистический- когда прилетят инопланетяне и дадут нам свое супероружие.
А фантастический это когда мы сами возродим ядерное оружие в Украине.......
Плять этот де*ил хоть подумал что никто в мире не даст нам это сделать? Если Северная Корея может силой отстоять свое право на разработки, то кто позволит в нашем бардаке создать подобное? Хватит народ дурить!
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1) Во первых были бы сейчас не тысячи, а хотябы сотни сотни ракет Сатана с обычной начинкой было бы оружие возмездия.
2) Мы даже обычные или крылатые ракеты не можем иметь с дальностью выше 400км, не то что баллистические.
Да Сатаной даже спутники запускать умудряются. С 1991 не так много поменялось в итоге, наебуют инфантильный совковый народ, привыкший что за него всё наверхах дяди с честными глазами сделают, и молчат абы пенсии и тарифы были как в африке. Фу.
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