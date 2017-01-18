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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (17974) Пинчук (204) Россия (64750) Донбасс (11925) Самопомич (796) Сыроид (146)

 "Я точно знаю, что это темники, которые Сурков давал для внешнего употребления", - Сыроид о статье Пинчука

Мнения об оккупированных Донбассе и Крыме, которые высказал украинский олигарх Виктор Пинчук, инспирированы российскими властями.

Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады, представительница партии "Самопомич" Оксана Сыроид в интервью Цензор.НЕТ.

"Для меня всегда было очевидно, кто такой господин Пинчук. Он, конечно, является коммерсантом и тем, кого называют олигархом (с учетом трех ключевых признаков - владения бизнесом, медиа и влиянием на политику). И я понимала, что он, к сожалению, в той или иной мере является зависимым от России. А для меня такая афиллиация является неприемлемой. Потому меня и не удивила опубликованная Пинчуком статья. Потому что на самом деле это темники Кремля", - сказала она.

"Я, например, знаю, что эти темники одновременно озвучили Киссинджер для Трампа и Пинчук для The Wall Street Journal. Почему-то так оно совпало. И я точно знаю, что это темники, которые Сурков давал для внешнего употребления", - подчеркнула вице-спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто из "Народного фронта" не поедет на мероприятия Пинчука в Давос, кроме Кацер-Бучковской, - Бурбак

"Основная их идея - сценарий России номер 2. Первый - Минск, второй - реинтеграция при нынешних условиях. С риторикой в духе "все люди братья, должны помогать друг другу". Только почему-то в статье Пинчука люди на Донбассе - наши, а в Крыму - нет. И этой логики я понять не могу: почему одних мы должны "забрать", а от других - отказаться?" - заявила Сыроид.

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.


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Мне нравится ход мыслей Степана Ильковича...
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Из этого ,что на фото не уничтожишь. Это для ближнего боя. Надо вот ЭТО


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Кремлевцы всех тихо травят, а потом говорят, что это не они. Почему не перенять нужный опыт?
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Пинчук должен сидеть за воровство в особокрупном размере,может нет политической воли сейчас это расследовать,но вот набить ему рожу,как шуфричу и цареву можно.
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Ага, щас. Придется в Лондон ехать или Давос...
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И этой логики я понять не могу: почему одних мы должны "забрать", а от других - отказаться?" - заявила Сыроид. (с)

Сыроид, ты такая прозоливая, вон как все с темниками по полкам разложила, чего же ты тогда здесь морозишься или страшно сказать, что так шоколадный батя решил, одно забрать, а от второго отказаться. пинчук, он обычный коммерс, который никогда сам в политику не лез, спонсировал всяких горлопанов это да, а тут высказался, да прижали пинчука за уши с одной стороны ху%ло, а с другой панамский безальтернативец, даже его тесть, усердно на кучерявого барыгу пашет, так, что зятек тоже под шоколадную наковальню и серпастый молот попал.
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Сдается мне что шеколадный циничный барыга устами пинчука просто бросил пробный камень в общество на предмет реакции последнего ИМХО.
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это его любимый стиль, всю резкую информацию озвучивать чужими устами, своими устами он как правило, только достижения озвучивает.
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Пинчук озвучил то, о чем мечтают Фирташ, Ахметов, Новинский, Григоришин, и т. д. и т. п.. И что вы им сделаете?
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Прямо Мата Харі, а не Сироїд-"точно" вона знає...
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Что происходит в Оппозиционном блоке
В СМИ прошла информация о разделе в ОБ. Якобы часть фракции хочет воссоздать Партию Регионов. В самом Оппоблоке это называют слухами, распускаемыми властями.
В первый день работы в парламенте в новом году одной из главных тем в кулуарах стали слухи о скором разделении Оппозиционного блока. Накануне на ряде сайтов появилась информация со ссылкой на анонимные источники, что в ближайшее время ОБ разделится на две части.
Согласно данным этих "источников", раздел произойдет между частью партии, которая ориентируется на главу фракции партии Юрия Бойко и одного из лидеров ОБ Сергея Левочкина, а также частью партии, которая ориентируется на двух других руководителей - Бориса Колесникова и Вадима Новинского, за которыми стоит предприниматель Ринат Ахметов.
Согласно одним данным две эти группы создадут две новые партии. Во главе одной из них станет Юрий Бойко, во главе второй - Вадим Новинский. По другим слухам, за Бойко и Левочкиным останется Оппозиционный блок, а "ахметовская" часть якобы воссоздаст из небытия Партию Регионов (!), во главе которой поставят все того же Вадима Новинского.
От самой партии эти слухи вчера прокомментировал Юрий Бойко.
Он опроверг возможность раскола и обвинил в распространении слухов власть. "Пока проекты, которые предполагала власть для того, чтобы разделить оппозицию, не удавались. Это касается и "Нашего края", и "Видродження", и других проектов. Мы считаем, что оппозиция должна быть единой. Наша позиция состоит в том, что мы должны быть вместе. И вообще принимать всех, кто разделяет наши убеждения. И оснований для раздела я пока не вижу. Эти слухи выгодны только власти. Любой раздел оппозиции всегда выгоден только власти".
В то же время он признал, что внутри партии идут дискуссии. "Всегда есть проблемы, которые вызывают различные точки зрения", - отметил Бойко.
Неофициально источник в руководстве ОБ рассказал "Стране" о ситуации внутри партии.
"Конечно, трения есть, как и в любой другой политической силе, - говорит источник. - Их пытаются использовать власти для того, чтобы понизить рейтинг партии. Того же Ахметова или Левочкина с Бойко приглашают на разговоры, пытаются стравить друг с другом. Говорят, что давайте создавайте свою партию, вас поддержат и порешаем вопросы с уголовными делами и прочем. Но у нас все-таки не лохи в партии, а люди опытные. И такой развод на раз-два просчитывают. Власти заинтересованы в максимальном размывании оппозиционного движения. С этой целью они уже создали "Наш край", "За життя", "Видродження". Хотят еще и ОБ разделить на две партии, чтобы дезориентировать нашего избирателя. Естественно, на такую глупость в Оппозиционном блоке никто не пойдет. Оппоблок останется единым. А идея с Партией Регионов - это прошлый век. Нет, конечно, можно возрождать эту партию. Но только на подмосковской Рублевке. С филиалом в Ростове".
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а вы друзья как не садитесь-все в музыканты не годитесь...
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А ГДЕ ПИНЧУК ГОВОРИЛ. ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ СПАСАТЬ ДОНБАЦ? оставить в покое. НАКАЧАТЬ СИЛЫ ПРОВЕСТИ РЕФОРМЫ. -ДА. ПОТОМ ДОНБАЦ САМ ВЕРНЕТСЯ. какие мозги надо иметь чтоб не понять простую логику. ? ну давайте все и погибнем все вместе . климпуш будует вгрызыться вбрюселле. ирка гераска у скайпа в минске. ну давайте усеремся но не здамося. ОСОБЕННО ПОД РУКОВОДСТВОМ ПОЛНЫХ ИДИОТОВ.
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комуняги. рыги и иже с ними продавшиеся пуйловану барыги завешали в своё время ВР шариками "нато геть". А ВСЁ МОГЛО Ы ЫТЬ ИНАЧЕ.
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По темникам Суркова поет не только Пинчук, но и Савченко. Все мысли один к одному.
Это агенты влияния РФ.
Думаю операция с Гадей была задумана еще в 2014 Сурковым. И Гадя была давно их агентом. Первый раз мысль о том, что *Савченко будет следующим президентом Украины* была озвучена на Эхо Москвы Юлией Латыниной еще в 2014. Латынина - агент ФСБ. Это не только мое мнение. Так, например, считает Андрей Пиотковский. Латынину используют только длы вброса важнейшей информации. Так сейчас она с пеной у рта работает по Трампу, отбеливая его контакты с РФ.
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В.Пинчук живёт за счёт Украины. Л.Кучма. тесть Пинчука. он же Президент Украины продал Пинчуку за копейки или отдал бесплатно десятки прибыльных предприятий. За деньги наём-
ных работников он купил в Лондоне квартиру за 80 млн долларов. в честь своего 50-летия
за одну ночь прогулял в Альпах 5 млн долларов. А рабочим не выплачивает по акциям диви-
денты. Говорит. денег нету. Его жена Людмила говорит что В.Пинчук удачливый бизнесмен.
Ну какой он бизменсмен. если живёт за счет украденных предприятий. Если он такой удачли-
вый.бизнесмен то пусть вернёт государству всё что он у него украл вместе с Кучмой и начнёт свой б изнес с нуля. Вот тогда и будет видно какой он бизнесмен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я точно знаю, что это темники, которые Сурков давал для внешнего употребления", - Сыроид о статье Пинчука
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