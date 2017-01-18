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Все про:Минобразования (756) госсекретарь (76)

 Кабмин назначил Полянского госсекретарем Минобразования

Кабинет Министров назначил Павла Полянского государственным секретарем Министерства образования и науки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

До назначения Полянский являлся ведущим научным сотрудником Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Полянский родился 27 сентября 1961 года, окончил исторический факультет Киевского государственного педагогического института имени Максима Горького.
С августа 1984 по ноябрь 1997 года, с перерывом на время службы в армии в 1984-1986 годах, работал учителем истории, обществоведения и правоведения общеобразовательной средней школы №1 Фастова (Киевская область).

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С 1990 по 1997 годы два созыва подряд избирался депутатом Киевского областного совета от Фастова.
С ноября 1997 по май 2007 работал в Министерстве образования на должностях ведущего специалиста главного управления общего среднего образования, начальника главного управления содержания образования, директора департамента общего среднего и дошкольного образования.
С мая 2007 по 24 января 2008 работал в Академии педагогических наук на должности первого заместителя главного ученого секретаря - начальника научно-организационного отдела аппарата президиума АПНУ.

С 23 января 2008 по 17 марта 2010 года - заместитель министра образования. С 19 марта 2014 года по 30 сентября 2015 года вновь работал заместителем министра образования.

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Ранее Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала госсекретарем Минобразования Полянского.

До назначения госсекретарей, их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.

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ещё один штатский замполит будет образованием рулить, почему бы вам не назначить на эту должность учителя математики, тот хоть вас неучей в кабмине, считать правильно научит.
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пора уже мертветчуку выходить в люди,а не решать все из под тишка.серый кардинал понятное дело, но давай уже по новому в открытую
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