 Кабмин назначил Полянского госсекретарем Минобразования

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
До назначения Полянский являлся ведущим научным сотрудником Киевского университета имени Бориса Гринченко.
Полянский родился 27 сентября 1961 года, окончил исторический факультет Киевского государственного педагогического института имени Максима Горького.
С августа 1984 по ноябрь 1997 года, с перерывом на время службы в армии в 1984-1986 годах, работал учителем истории, обществоведения и правоведения общеобразовательной средней школы №1 Фастова (Киевская область).
С 1990 по 1997 годы два созыва подряд избирался депутатом Киевского областного совета от Фастова.
С ноября 1997 по май 2007 работал в Министерстве образования на должностях ведущего специалиста главного управления общего среднего образования, начальника главного управления содержания образования, директора департамента общего среднего и дошкольного образования.
С мая 2007 по 24 января 2008 работал в Академии педагогических наук на должности первого заместителя главного ученого секретаря - начальника научно-организационного отдела аппарата президиума АПНУ.
С 23 января 2008 по 17 марта 2010 года - заместитель министра образования. С 19 марта 2014 года по 30 сентября 2015 года вновь работал заместителем министра образования.
Ранее Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала госсекретарем Минобразования Полянского.
До назначения госсекретарей, их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.
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пора уже мертветчуку выходить в люди,а не решать все из под тишка.серый кардинал понятное дело, но давай уже по новому в открытую
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