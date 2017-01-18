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Все про:допрос (1024) Парубий (1262)

 Сегодня, 18 января, Генпрокуратура намерена допросить спикера Парубия, - "Українські Новини"

Генеральная прокуратура намерена в среду допросить председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в прокуратуре.

"Сегодня ждем в Генпрокуратуре Андрея Владимировича (Парубия)", - сказал собеседник.

По его словам, допрос назначен на 15:00 и пройдет в здании Главного следственного управления Генпрокуратуры по адресу: Киев, ул. Борисоглебская, 18.

Источник не уточнил, по какому делу будет допрошен спикер парламента.

Читайте на Цензор.НЕТ - ГПУ планирует допросить Парубия в качестве свидетеля по делу Евромайдана 23 августа, - "Українські Новини"
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По подіям на Майдані буде допит. Нема з чого вже "новини" цим УН робити...
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Ясно, только сегодня паяльник из ремонта забрали.
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Нє ,ну то вже курорт получиться , профілактичний заклад ))
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Мы к Вам, профессор, и вот по какому вопросу...
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А шо , будуть розпитувати про інсульт і про чудєсне ісцелєніє ?
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А.Парубия нужно обязательно спросить почему он постоянно нарушает Регламент ВР. А ведь
Регламент это Закон Украины. Интересно. а посадят ли в тюрьму А.Парубия за постоянные
нарушения Закона или извинятся перед ним что побеспокоили и отпустят?
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пегевогдчика пгигласили на попгос?
или сами будут догадываться что пагубий говогит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня, 18 января, Генпрокуратура намерена допросить спикера Парубия, - "Українські Новини"
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