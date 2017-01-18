 Сегодня, 18 января, Генпрокуратура намерена допросить спикера Парубия, - "Українські Новини"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в прокуратуре.
"Сегодня ждем в Генпрокуратуре Андрея Владимировича (Парубия)", - сказал собеседник.
По его словам, допрос назначен на 15:00 и пройдет в здании Главного следственного управления Генпрокуратуры по адресу: Киев, ул. Борисоглебская, 18.
Источник не уточнил, по какому делу будет допрошен спикер парламента.
Читайте на Цензор.НЕТ - ГПУ планирует допросить Парубия в качестве свидетеля по делу Евромайдана 23 августа, - "Українські Новини"
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Регламент это Закон Украины. Интересно. а посадят ли в тюрьму А.Парубия за постоянные
нарушения Закона или извинятся перед ним что побеспокоили и отпустят?
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или сами будут догадываться что пагубий говогит
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