 "Это будет промосковский водевиль", - Лозовой объяснил, почему членов Радикальной партии не будет на мероприятии Пинчука в Давосе

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Андрей Лозовой в комментарии Цензор.НЕТ.
"Никто из наших к Пинчуку не поедет. И на фракции этот вопрос даже не обсуждали. Для нас и так очевидно, что это будет промосковский водевиль и человек с четкой проукраинской позицией туда не поедет и даже не будет над этим размышлять", - сказал он.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.
762 14
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Байден в Давосе: Цели России понятны. Запад обязан продолжать поддерживать Украину(29)
Порошенко 24 января осуществит официальный визит в Финляндию(50)
"Было пару четких прямых попаданий. Но сюда боевики не зайдут. Если попробуют - лягут все. Все хорошо, мама", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО(27)
За прошедшие сутки боевики осуществили 61 обстрел, применяя 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб(4)
Під видом співробітників "Соцісу" у Чернігові організований підкуп виборців, - депутат(0)
Парубий обсудил с Курцем вопрос вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. ФОТО(21)
ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
26 мин. ·
Эффект Ляшко!!!!!
После того как Скотыняку в очередной раз купили, он круглосуточно в центре внимания всех олигархических медиа!!!
В Зраде вообще он типа главный?)))
Требует 'радикально' увеличить, уволить,прекратить, повысить, ответить, снять, понизить, отчитаться, запретить, разрешить, зашитить!!!))))) Притом быстро и радикально!!!!))))
Но за СЛОВОМ следует ДЕЛО!!!А дело, это голосование за грабительский Бюджет 2016 и 2017!!!!
Все это напоминает гавканье собаки из подворотни, чуть напрягает, но никого не волнует!!!!
Но клоун этого не замечает!!! Он продолжает юродствовать и гавкать, но эффект от пустопорожнего гавканья может быть отрицательный???))) И это будет эффект Ляшка!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить