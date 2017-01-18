EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  762  14
Материалы по теме:
Все про:бойкот (202) Пинчук (204) Форум (86) Швейцария (262) Лозовой Андрей (56) Радикальная партия (272)

 "Это будет промосковский водевиль", - Лозовой объяснил, почему членов Радикальной партии не будет на мероприятии Пинчука в Давосе

Народные депутаты от Радикальной партии не будут участвовать в "Украинском завтраке" Фонда Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Андрей Лозовой в комментарии Цензор.НЕТ.

"Никто из наших к Пинчуку не поедет. И на фракции этот вопрос даже не обсуждали. Для нас и так очевидно, что это будет промосковский водевиль и человек с четкой проукраинской позицией туда не поедет и даже не будет над этим размышлять", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто из "Народного фронта" не поедет на мероприятия Пинчука в Давос, кроме Кацер-Бучковской, - Бурбак

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Міг би і не пояснювати, і так все зрозуміло..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ляшка не будут никуда приглашать пока не вступит в ЛГБТ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А некоторые наши гниды никак не нажрутся - пошли бы и на завтрак, и на обед, и на ужин. Когда уже подавитесь кровью народа!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Педалик Очко, большой, ему нужно много кушать, он не мог не пойти, если вдруг от голода загнется, где же киевляне потом такого второго хозяйственника найдут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Валерий Львович
26 мин. ·
Эффект Ляшко!!!!!
После того как Скотыняку в очередной раз купили, он круглосуточно в центре внимания всех олигархических медиа!!!
В Зраде вообще он типа главный?)))
Требует 'радикально' увеличить, уволить,прекратить, повысить, ответить, снять, понизить, отчитаться, запретить, разрешить, зашитить!!!))))) Притом быстро и радикально!!!!))))
Но за СЛОВОМ следует ДЕЛО!!!А дело, это голосование за грабительский Бюджет 2016 и 2017!!!!
Все это напоминает гавканье собаки из подворотни, чуть напрягает, но никого не волнует!!!!
Но клоун этого не замечает!!! Он продолжает юродствовать и гавкать, но эффект от пустопорожнего гавканья может быть отрицательный???))) И это будет эффект Ляшка!!!!!!!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да и у тебя тоже тяфканье...на бюджет,который уже принят.правда с длинным и нудным вступлением про ляшка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
духовой оркестр отказался от гастролей, не сошлись в цене гонорара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пинчук должен сидеть в тюрьме,с тестем,за воровство в особокрупном размере,а не приемы устраивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лозовой,там твой хозяин,главный гомосек и аналовед страны шЛяшко,кукарекал что его Трамп лично пригласил на инаугурацию,но сегодня он уже кукарекал что не летит туда поскольку у него тут более важные дела,звиздюки вы наши,одним слово гомосятина
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это будет промосковский водевиль", - Лозовой объяснил, почему членов Радикальной партии не будет на мероприятии Пинчука в Давосе
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик ВР Гройсман Додон Донбасс задержание Кабмин Киев Климкин Крым МИД Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Порошенко реформы Россия Савченко Самопомич СБУ суд США терроризм Трамп Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти