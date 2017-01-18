 Скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы не состоялась, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко подчеркнула: "Сегодня скайп-конференция гуманитарной подгруппы не состоялась. Кратко по видео-связи пообщались с координатором Т. Фришем, он проинформировал, что конференция состоится на следующей неделе, дату и время сейчас согласовывают со всеми участниками.
Очень важно, чтобы это был конструктивный диалог и удалось разблокировать вопрос освобождения заложников. Украинская сторона настроена именно так, на конструктив и поиск компромисса.
Будем настаивать на привлечении МККК к процессу поиска пропавших без вести и освобождению заложников, ведь эта организация имеет столетний успешный опыт работы в этой тяжелой сфере".
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