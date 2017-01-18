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 Подвергать сомнению обоснованность обвинений против Охендовского по делу "черной кассы" ПР, не видя "вживую" его материалов - это не серьезно, - Трепак

НАБУ и САП хорошо понимали последствия своих действий, когда шли на принятие процессуальных решений по конкретным высокопоставленным лицам, включая объявление подозрения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал кандидат юридических наук, экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

"Прочитал статью экс-заместителя Генпрокурора, заслуженного юриста Украины, адвоката Алексея Баганца "Справа Голови ЦВК: непрофесіоналізм правоохоронців, безнадійність та провал". В ней авторитетный юрист выражает сомнение в обоснованности обвинения председателя ЦИК М. Охендовского в получении взяток в особо крупных размерах, ставит под сомнение доказательную базу в виде материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов, в частности оригинальность этих материалов. Всегда с уважением относился к Алексею Баганцу, считал его квалифицированным юристом и компетентным прокурором. Наблюдал за его деятельностью в качестве защитника Юрия Луценко. Читал много его публикаций на правовую тематику, в т.ч. довольно острых. Но, боюсь, придется изменить свое отношение к Алексею Васильевичу. Потому что делать такие заявления относительно конкретного дела, не видя "вживую" его материалов, не зная обстоятельств их получения и передачи в НАБУ, не будучи знакомым со всей доказательной базой - это, согласитесь, для серьезного юриста по крайней мере не серьезно. Это могут себе позволить поверхностные политики или политологи - им все равно что говорить, лишь бы говорить. Но для серьезного юриста такой подход считаю недопустимым. Тем более для юриста с 37-летним стажем (что подчеркивает сам А.Баганец) практической работы - это выглядит как-то уж очень однобоко и даже предвзято", - заявил Трепак.

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"На мой взгляд, одно из двух: или квалификацию Алексей Васильевич начал терять, или интерес в деле "черной бухгалтерии" Партии регионов появился. Другого объяснения найти не могу. Тем более, что А.Баганец как опытный прокурор не может не понимать важность всестороннего и объективного расследования этого дела для дальнейшего развития Украины. Надо также исходить из того, что НАБУ и САП хорошо понимали последствия своих действий, когда шли на принятие процессуальных решений по корректным высокопоставленным лицам, включая объявление подозрения. Надеюсь, что они делали такие шаги, имея веские и убедительные доказательства", - подчеркнул он.

"Вместе с тем, полностью поддерживаю А.Баганца в той части, где он говорит о необходимости неукоснительного соблюдения прав и свобод человека, обеспечение законности уголовного процесса и об угрозах, которые порождает "новое" уголовно-процессуальное законодательство, а еще больше существующая практика его применения. Сам писал и говорил об этом не раз. И начинать надо с изменения порядка открытия уголовного производства. Так, как это предусмотрено сейчас, позволяет начать уголовное преследование практически по каждому и будь что. Это, с одной стороны, делает возможным должностные злоупотребления следственных и прокуроров, с другой - ведет к игнорированию фундаментальных прав человека, существенному сужению возможностей для защиты. Но это уже несколько иная проблема, требующая основательной беседы, а главное правильного законодательного решения", - резюмировал Трепак.

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Напоминаем, 13 декабря 2016 председателю Центральной избирательной комиссии сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ( "Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение").

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.

Напомним, суд отпустил Охендовского под личное обязательство до 13 февраля.
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- И за все это, я плачу вам 300 рублей.
- Это не серьезно! (с)
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Да ладно вам. )))
Конечно он не получал никакие взятки, иначе бы у него был бы не 1 дворец, а штук 10 по всему миру. А так только 1. Ну это же мелочи.
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И ваще как вам не стыдно наезжать на орденопоносца!!! Вы не одобряете наградную политику однотурового? )))
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От когоб с прошлой или нынешней власти не обвинили в воровстве, охотно верю.
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А мне кажется, надо не пиписьками мериться, доказывая свою правоту перед кем попало и где попало, только не в суде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодвергать сомнению обоснованность обвинений против Охендовского по делу "черной кассы" ПР, не видя "вживую" его материалов - это не серьезно, - Трепак
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