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 Никто из "Народного фронта" не поедет на мероприятия Пинчука в Давос, кроме Кацер-Бучковской, - Бурбак

Представители парламентской фракции "Народный фронт", за исключением депутата Наталии Кацер-Бучковской, не будут участвовать в "Украинском завтраке" Фонда Виктора Пинчука в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Об этом заявил глава фракции Максим Бурбак в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мирные призывы" Пинчука неприемлемы. В "планах" Киссинджера и Пинчука нет ничего нового, их озвучиватели не предлагают гарантий ни безопасности для Украины, ни того, что Путин выполнит какие-то обязательства. Декабрьская пресс-конференция Путина показала, что он не собирается договариваться ни с нами, ни с Западом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу

"Что касается Натальи Кацер-Бучковской, то она примет участие в "Украинском завтраке" форума в качестве энергетического эксперта и депутата из профильного комитета. Она известный технократ в этой отрасли и посетит форум как специалист", - пояснил политик. "Она заверила нас, что не воспринимает широкого компромисса с Россией ценой утраты суверенитета, территориальной целостности или отказа от евроатлантических перспектив", - добавил депутат.

Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.


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никто, коме одной девочки Робин Гуд, которая у богатых брала, а бедным давала.
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я эту тему не подымал,безхатченко неопределившийся
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Шкварки News ‏@ShkvarkiUA 6 ч.6 часов назад
Прошло время и те, кто яростно опровергал и высмеивал план "Шатун", вдруг(?) оказались его действующими лицами и исполнителями.
Совпадение?


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понятно...читаешь только рафинированную хренотень от пидерашки
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Этому анти народному фронту Давным давно все равно Хоть поедут к Пинчуку бутербродов с черной икрой на шару пожрать Хоть не поедут Хоть соберутся все вместе и поцелуют друг друга в .....у На отношение к ним украинцев Это никак не повлияет
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Туда поехали Порошенко и Кличко, зачем обсуждать действия по этому поводу клана Яценюков-камикадзе ?
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Гыга А тебя как почетного И самое главное знатного свиновода Туда не пригласили? Думаю Пинчук совершает большую ошибку не пригласивши тебя на свое токовище Теперь эти воровитые аморалы так и неузнают Как правильно свиноматкам клизмы ставить Так им и надо
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Классная отмазка. Девочки в борделях, учитесь, только чего , а вы- Я технократ и специалист!
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и от чьего имени тогда завтрак?если страна присхождения бизнеса пинчука бойкотирует это едалище?
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"Украинский завтрак" - а шо , бухати з самого рання будут ?
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Да там чаай, коофе, шампанское. По утрам пьют или дегенераты, или аристократы.
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Если шо,то Кацер-Бучковська,пьёт за двоих
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Кацер-Бучковская, Наталья Владимировна

Стипендіат програми «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука.
Брала участь у міжнародних конференціях та семінарах, таких як Європейський форум з енергоперспективи, 2014, Брюссель, Бельгія; Європейський форум з енергетичної стратегії та фінансування енергетичних проектів, 2013, Відень, Австрія; Міжнародних форум з відновлювальної енергетики, REF 2014, REF 2015, Київ; Форум по технологіях та інноваціях, IDCEE, 2013, Київ; Ялтинська Європейська Стратегія, YES, 2011, 2012, 2014, Ялта, Київ, Україна; Всесвітній економічний форум, 2012, Швейцарія, Давос.
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Куме,а хто з НФ,поедет на форум,Кацер чи Буцковська?
-Бурбак же сказав,що нихто!
-Тодi хто така Кацер-Бучковська?
-Це собирательный персонаж
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Не скажи.Може ще замуж выйде.Так шо могут быть варианты
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Общественность требует сказать,кто скрывается под именем Никто
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И от удара никто не поедет - только один Кличко.
Ваще - полный бойкот Пинчуку от нашейц обосраной власти - как бы тот от горя руки на себя не наложил в одиночестве...

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Это просто лютый пиззец... Пампух-Цыцкадзе, Карцер-Ебучковская... Да они там все голубых кровей!
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Она известный технократ в этой отрасли и посетит форум как специалист"
Но ей будет противно и ничего со стола она не возьмет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикто из "Народного фронта" не поедет на мероприятия Пинчука в Давос, кроме Кацер-Бучковской, - Бурбак
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