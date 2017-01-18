 Никто из "Народного фронта" не поедет на мероприятия Пинчука в Давос, кроме Кацер-Бучковской, - Бурбак

Об этом заявил глава фракции Максим Бурбак в комментарии Цензор.НЕТ.
"Мирные призывы" Пинчука неприемлемы. В "планах" Киссинджера и Пинчука нет ничего нового, их озвучиватели не предлагают гарантий ни безопасности для Украины, ни того, что Путин выполнит какие-то обязательства. Декабрьская пресс-конференция Путина показала, что он не собирается договариваться ни с нами, ни с Западом", - сказал он.
"Что касается Натальи Кацер-Бучковской, то она примет участие в "Украинском завтраке" форума в качестве энергетического эксперта и депутата из профильного комитета. Она известный технократ в этой отрасли и посетит форум как специалист", - пояснил политик. "Она заверила нас, что не воспринимает широкого компромисса с Россией ценой утраты суверенитета, территориальной целостности или отказа от евроатлантических перспектив", - добавил депутат.
Напомним, ранее украинский олигарх Виктор Пинчук написал в The Wall Street Journal, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, какой она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО. Позже он уточнил свою позицию.
1094 34
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Лавров: Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям(44)
"Было пару четких прямых попаданий. Но сюда боевики не зайдут. Если попробуют - лягут все. Все хорошо, мама", - морпехи ВСУ в Широкино. ВИДЕО(28)
Главари боевиков Захарченко и Плотницкий - отработанный для России материал, с ними нельзя уже здороваться на территории самой РФ, - Чубаров(30)
За прошедшие сутки боевики осуществили 61 обстрел, применяя 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб(4)
Кличко и Лещенко не отказались позавтракать с Пинчуком(0)
Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма, - Савченко(353)
Парубий обсудил с Курцем вопрос вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. ФОТО(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шкварки News @ShkvarkiUA 6 ч.6 часов назад
Прошло время и те, кто яростно опровергал и высмеивал план "Шатун", вдруг(?) оказались его действующими лицами и исполнителями.
Совпадение?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Стипендіат програми «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука.
Брала участь у міжнародних конференціях та семінарах, таких як Європейський форум з енергоперспективи, 2014, Брюссель, Бельгія; Європейський форум з енергетичної стратегії та фінансування енергетичних проектів, 2013, Відень, Австрія; Міжнародних форум з відновлювальної енергетики, REF 2014, REF 2015, Київ; Форум по технологіях та інноваціях, IDCEE, 2013, Київ; Ялтинська Європейська Стратегія, YES, 2011, 2012, 2014, Ялта, Київ, Україна; Всесвітній економічний форум, 2012, Швейцарія, Давос.
Ответить
Ответить
-Бурбак же сказав,що нихто!
-Тодi хто така Кацер-Бучковська?
-Це собирательный персонаж
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ваще - полный бойкот Пинчуку от нашейц обосраной власти - как бы тот от горя руки на себя не наложил в одиночестве...
Ответить
Ответить
Но ей будет противно и ничего со стола она не возьмет.
Ответить
Ответить