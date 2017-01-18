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 Турция четко и последовательно поддерживает Украину, а также занимает принципиальную позицию по Крыму, - посол Сибига

Турция последовательно поддерживает территориальную целостность Украины, а активизация российско-турецкого диалога не несет угрозы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турция четко и последовательно поддерживает Украину, территориальную целостность и неделимость нашего государства, занимает принципиальную позицию в "крымском вопросе"", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Посол также отметил, что украинско-турецкие отношения носят стратегический характер и попросил не "демонизировать" отношения по линии Россия-Турция.

"Мы как посольство активно работаем над обеспечением дальнейшей твердой позиции турецкой стороны в вопросе поддержки территориальной целостности нашей страны и углубления политического диалога", - уточнил Сибига.

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Дипломат также проинформировал, что на первую половину 2017 года запланирован ряд визитов турецких высокопоставленных лиц в Украину.

Вместе с тем он рассказал, что вопрос введения Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией до сих пор не решен. "Рабочие группы находятся в постоянном контакте. На сегодняшний момент остаются не определенными некоторые группы товаров. Если говорить в количественном отношении, то из 22 тыс. позиций, которые должны быть охвачены соглашением о ЗСТ, не согласованными являются около 1,8 тыс.", - проинформировал посол.

Как сообщалось ранее, Турция будет выделять по 3 млн долларов в течении 5 лет для закупок на нужды украинской армии.




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Турция поддeрживаeт паромами,коnтрабасом и т.д., прям как nаш Пeтя...
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имеют право,согласно женевской конвенции.страна-некомбатант,третья сторона имеет право оказывать гуманитарную помощь.тем более родственному народу.
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за паромы не скажу но гешефт соевого с крысмом не прекращается.
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Vot ono kak, nu zjdjoms, sjto rassejskije zjurnasjljusjki skazjet - Turcija izvinilas za nepriznanije Krima rassejskim, a vedj tocjno - izvinite, no mi nemozjem priznatj Krim rassejskim.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурция четко и последовательно поддерживает Украину, а также занимает принципиальную позицию по Крыму, - посол Сибига
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