 Турция четко и последовательно поддерживает Украину, а также занимает принципиальную позицию по Крыму, - посол Сибига

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Турция четко и последовательно поддерживает Украину, территориальную целостность и неделимость нашего государства, занимает принципиальную позицию в "крымском вопросе"", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.
Посол также отметил, что украинско-турецкие отношения носят стратегический характер и попросил не "демонизировать" отношения по линии Россия-Турция.
"Мы как посольство активно работаем над обеспечением дальнейшей твердой позиции турецкой стороны в вопросе поддержки территориальной целостности нашей страны и углубления политического диалога", - уточнил Сибига.
Дипломат также проинформировал, что на первую половину 2017 года запланирован ряд визитов турецких высокопоставленных лиц в Украину.
Вместе с тем он рассказал, что вопрос введения Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией до сих пор не решен. "Рабочие группы находятся в постоянном контакте. На сегодняшний момент остаются не определенными некоторые группы товаров. Если говорить в количественном отношении, то из 22 тыс. позиций, которые должны быть охвачены соглашением о ЗСТ, не согласованными являются около 1,8 тыс.", - проинформировал посол.
Как сообщалось ранее, Турция будет выделять по 3 млн долларов в течении 5 лет для закупок на нужды украинской армии.
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