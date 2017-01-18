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Все про:землетрясение (619) Италия (753)

 Два землетрясения произошли в центральной Италии. Посольство Украины уточняет информацию о последствиях

В центральной Италии произошла два значительных землетрясения. Посольство Украины уточняет информацию о поледствиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Corriere della Sera.

Магнитуда землетрясения составила 5,3 -5,7. Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.

Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Спустя час после мощного землетрясения, второе землетрясение произошло в том же регионе, его магнитуда составила 5,4.

Отмечается, что в соседних городах детей эвакуируют из учебных заведений.

Как сообщает МИД в твиттере " Посольство Украины уточняет информацию о последствиях землетрясения в Италии".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Землетрясение в Италии: тысячи жителей ночуют в палатках и автомобилях. ФОТОрепортаж
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Чем глубже находится источник колебаний, тем шире радиус волн на поверхности.
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Так что там говорили про Большую Восьмёрку? Можно повторить?
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А не нужно вам, правнукам Садома и Гоморы заявлять, что Италия хочет возвращения ху%ла в большую восьмерку.
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тварюка рідкісна. Треба це лайло розпьяти, десь біля луганська.
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Что? Рим, таки, под угрозой? Предупреждение с небес поддерживающим казламордых!
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Здесь вообще творится кошмар. Снегами засыпало, дождями позаливало. Сидели без света (рухнули опоры), связи и воды (полопали трубы) . Во многих регионах народ все еще без света, воды и связи, дороги непроходимые. И пока что синоптики улучшения не обещают. Землетрясения вот только не хватает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДва землетрясения произошли в центральной Италии. Посольство Украины уточняет информацию о последствиях
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