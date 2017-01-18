 Два землетрясения произошли в центральной Италии. Посольство Украины уточняет информацию о последствиях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Corriere della Sera.
Магнитуда землетрясения составила 5,3 -5,7. Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.
Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Спустя час после мощного землетрясения, второе землетрясение произошло в том же регионе, его магнитуда составила 5,4.
Отмечается, что в соседних городах детей эвакуируют из учебных заведений.
Как сообщает МИД в твиттере " Посольство Украины уточняет информацию о последствиях землетрясения в Италии".
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