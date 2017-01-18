 Апелляционный суд подтвердил заочный арест Курченко

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского суда относительно меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении суда.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда города Киева от 3 января 2017 года, которым для Курченко избиралась мера пресечения в виде ареста.

Коллегия судей оставила без изменений определение Печерского районного суда города Киева и не удовлетворила апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах Курченко.

Напомним, что в апреле 2014 г. Курченко был объявлен в международный розыск. В марте 2014 г. Генпрокуратурой было открыто уголовное производство против должностных лиц госпредприятий, производящих сжиженный газ: акционерных обществ "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и "Укрнафта".

В марте 2016 г. в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителю преступной организации, которая в течение 2013 г. и начале 2014 г. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".