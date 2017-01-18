 Байден в Давосе: Цели России понятны. Запад обязан продолжать поддерживать Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в своей последней речи в качестве вице-президента США заявил Джозеф Байден, пишет агентство Reuters.
"Нации не могут действовать так в 21 веке... Они (Кремль. - Ред.) хотят, чтобы вернулся мир, где сильные диктуют волю военной мощью, коррупцией или преступностью, а более слабые - повинуются", - осудил он агрессию РФ в Украине и Грузии, добавив, что Запад "обязан продолжать поддерживать Украину".
"Борьба за суверенитет государств Европы всегда была и останется интересом США, это наша историческая роль", - считает Байден.
По словам вице-президента США, попытки раздробить международный либеральный порядок инициированы "преимущественно Россией".
"Во многих странах Европы в этом году состоятся выборы, так что стоит ждать новых попыток РФ вмешаться в демократический процесс. Это вновь произойдет, я вам гарантирую. Цель России понятна - уничтожить международный либеральный порядок", - сказал он.
"США и Европа должны возглавить борьбу за те ценности, которые позволили нам достичь того, чего мы достигли", - отметил Байден, назвав "святой обязанностью" Вашингтона поддержку союзников по НАТО.
Свою речь в Давосе он начал со слов "меня зовут Джо Байден; следующие 48 часов я буду вице-президентом США, а потом смогу сказать все, что думаю..."
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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ЦН это даже не посольство США. Свои жалобы, вопросы, предложения по поводу введения американских войск в Украину пишите сюда....Donald J. Trump (@realDonaldTrump) | Твиттер
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Просто посмотрите это видео полная жопа рашке всего за 38 минут... Дни эрефии сочтены...
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