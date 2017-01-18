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 Байден в Давосе: Цели России понятны. Запад обязан продолжать поддерживать Украину

Агрессивным действиям Кремля в международной политике и войнам РФ против соседских стран не место в 21 веке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в своей последней речи в качестве вице-президента США заявил Джозеф Байден, пишет агентство Reuters.

"Нации не могут действовать так в 21 веке... Они (Кремль. - Ред.) хотят, чтобы вернулся мир, где сильные диктуют волю военной мощью, коррупцией или преступностью, а более слабые - повинуются", - осудил он агрессию РФ в Украине и Грузии, добавив, что Запад "обязан продолжать поддерживать Украину".

"Борьба за суверенитет государств Европы всегда была и останется интересом США, это наша историческая роль", - считает Байден.

По словам вице-президента США, попытки раздробить международный либеральный порядок инициированы "преимущественно Россией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден предупредил Украину: Если власть не перейдет от обещаний к реальным шагам, США не смогут помочь, - Немыря

"Во многих странах Европы в этом году состоятся выборы, так что стоит ждать новых попыток РФ вмешаться в демократический процесс. Это вновь произойдет, я вам гарантирую. Цель России понятна - уничтожить международный либеральный порядок", - сказал он.

"США и Европа должны возглавить борьбу за те ценности, которые позволили нам достичь того, чего мы достигли", - отметил Байден, назвав "святой обязанностью" Вашингтона поддержку союзников по НАТО.

Свою речь в Давосе он начал со слов "меня зовут Джо Байден; следующие 48 часов я буду вице-президентом США, а потом смогу сказать все, что думаю..."

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.


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Цілі кацапів зрозумілі. А от позиція багатьох країх в цьому контексті не зрозуміла. Це важливіше.
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Не непокойся концепсією богатьох країн,а спробуй збагнути до чого прагне Україна ,до чого її ведут барижні керманичі ))))
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Треба не підтримувати Україну заявами а направити американські війська в Україну, щоб знищувати терористів в АТО та звільняти Крим від російських уйобків!
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А з х... амери забов"язанні звільняти українські землі))) Наши бариги крадут, а клята ЄС та США повинні за Україну воювати ))))
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Україна видаст і буде далі соплі жувати і росказувати казки українцям про гризунів (І.Геращенко) і оху... майбутні звершення)))
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Gulfiliz Zorlu. Цитата; "Треба не підтримувати Україну заявами а направити американські війська в Україну, щоб знищувати терористів в АТО та звільняти Крим від російських уйобків!

ЦН это даже не посольство США. Свои жалобы, вопросы, предложения по поводу введения американских войск в Украину пишите сюда....Donald J. Trump (@realDonaldTrump) | Твиттер
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Пока что Запад поддерживал только украинскую власть ( которая в основном не совсем украинская по национальности). На народе и экономике такая поддержка сказалась отрицательно.
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Хіба дії влади варто оцінювати лише національною ознакою,а що до демократіі, державності)))
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Какая демократия в нищей стране может быть. В нищих странах с бедным народом не бывает демократий.
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Це зрозуміло. А мій пост стасується вашего посилання на національну ознаку української влади ))))
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Украину поддерживать будут, а винницких узурпаторов-упырей дай бог чтобы задавили и все их миллиарды в бюджет вернули
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А от давити власних гнид це прерогатива українців і за нас цього ніхто робити не буде ))))
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за последние три года влада расоптала и ограбила до нитки украинцев, и где реакция?? а вот когда из США поступит команда "давить гадов", все медиаресурсы у нас сразу начнут работать в нужном направлении.
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Вже богато політиків ЄС, США, Канади говорили що Україна повинна припинити цей лохотрон з імітацією реформ і розпочати реалні реформи і реальну боротьбу з корупцією,про це вчора знов говорив Байден,до нього під час візиту до Київа говорила Даля))))
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Байден прилетал "Бурисму" свою проведать где его сынок в ТОП-менеджерах. Подбодрить паству - это десятое дело
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Питання не в тому на скількі важливо це для Байдена і які в нього пріорітети,а в пріорітетах українських керманичів))))
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Мета Росіі зрозуміла давно-це споконвічна мета з часів утворення Московіі, загарбати Україну, а мета дій сучасної України не можливо зрозуміти)))
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Бронелобые банкроты



Просто посмотрите это видео полная жопа рашке всего за 38 минут... Дни эрефии сочтены...
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«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБайден в Давосе: Цели России понятны. Запад обязан продолжать поддерживать Украину
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