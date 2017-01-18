 Большинство американцев убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США, - опросы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом свидетельствуют результаты двух опросов общественного мнения.
51% респондентов опроса, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC, предполагают, что Россия попыталась повлиять на исход президентских выборов. Только четверть из них думают, что Дональд Трамп проиграл бы на президентских выборах без поддержки Кремля. 36% не верят во вмешательство России в американскую президентскую кампанию.
Опрос, проведенный по заказу CNN, показал, что 75% американцев считают либо доказанной, либо вероятной попытку вмешательства России в президентские выборы. 58% опрошенных говорят, что это вмешательство не отразилось на исходе выборов. Почти такой же процент респондентов высказались за улучшение отношений с Россией, и 41% - за давление на Москву.
Напомним, ранее разведка США представила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США. По мнению специалистов, кампанию заказал президент РФ Владимир Путин.
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@Shulz 17 янв.
Пьяный священник протаранил восемь машин в Ростове-на-Дону.
ТАКОЕ НЕ ЛЮБОМУ ПОД СИЛУ, А ТОКМО С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ!
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