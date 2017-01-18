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 Большинство американцев убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США, - опросы

Большинство жителей США считают, что Кремль вмешивался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, но это вмешательство не повлияло на исход выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом свидетельствуют результаты двух опросов общественного мнения.

51% респондентов опроса, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC, предполагают, что Россия попыталась повлиять на исход президентских выборов. Только четверть из них думают, что Дональд Трамп проиграл бы на президентских выборах без поддержки Кремля. 36% не верят во вмешательство России в американскую президентскую кампанию.

Опрос, проведенный по заказу CNN, показал, что 75% американцев считают либо доказанной, либо вероятной попытку вмешательства России в президентские выборы. 58% опрошенных говорят, что это вмешательство не отразилось на исходе выборов. Почти такой же процент респондентов высказались за улучшение отношений с Россией, и 41% - за давление на Москву.

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Напомним, ранее разведка США представила часть доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США. По мнению специалистов, кампанию заказал президент РФ Владимир Путин.

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Зараз Трамп напише в себе в твіттері "Fake news", і по тому...
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Дядюшка Шу ‏@Shulz 17 янв.

Пьяный священник протаранил восемь машин в Ростове-на-Дону.

ТАКОЕ НЕ ЛЮБОМУ ПОД СИЛУ, А ТОКМО С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ!
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Слава Великому Путину - Властилину Мира!!!!
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дааа)))в шоке с ублюдков ,которые топят за педофила...
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скиба, то что ты идиот видно не вооруженным глазом. то что ты обпился боярой - тоже. а теперь бегом на отлив помоев на какой нить там ру
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Люблю дамам доставлять удовольствие. Ты даже Сант-Паули забросила. Уже не котируешься)))))??
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Трампу как то похер что они думают за Клинтон было отдано на три миллиона голосов людей больше, а Трамп стал президентом... афигительная у них там избирательная система.
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Мистер америкосы, ВАМ НЕ КАЖЕТСЯ, что кто то посторонний побывал в вашей спальне?
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"Нежданчик"................ уявляю який процент американців щось чув про Україну.........
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Ну дык им что не стоит доверять собственным спецслужбам , а стоит поверить Хуйлу ?!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБольшинство американцев убеждены, что Россия вмешивалась в выборы президента США, - опросы
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