 Упреки отдельных политсил относительного распоряжения Кабмина по оккупированным территориям не соответствуют действительности. Могу их назвать бредом сивой кобылы, - Гройсман

Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я видел эти заявления. Могу их назвать бредом сивой кобылы. А как я могу назвать другими словами то, что не соответствует действительности", - сказал он.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что упреки отдельных политических сил относительно этого Плана не соответствуют действительности. Он призвал народных депутатов в случае необходимости принять новый закон, который правительство будет выполнять, пишет Урядовий портал.
"Правительство, к сожалению, не принимает законы. Но мы - украинское правительство, и мы любим Украину от запада до востока. В моем понимании украинцы, которые живут на западе, на востоке, в центре, или на севере, или на юге ничем не отличаются. [Разве что] условиями жизни. Потому что некоторые наши сограждане сегодня находятся во временной оккупации и во многих вещах просто ограничены. Но они люди: там есть дети, там есть старики, там есть люди, которые хотят жить в мире, которые любят Украину, - там есть разные люди", - отметил глава правительства.
"Говорить о том, что если ребенок, который хочет учиться в нашем вузе, должен быть лишен этого права, так как его российские войска оккупировали, я с этим не согласен. Или если, например, в Мариуполе, Слава Вакарчук будет давать свой концерт и люди, которые захотят приехать и послушать украинскую музыку, должны быть лишены этого права, я тоже с этим не согласен. Я согласен только с тем, что агрессоры, боевики, террористы и всякая другая нечисть должна быть изгнана с территории нашей прекрасной страны", - подчеркнул Гройсман.
"Украинское правительство никогда не предаст украинцев, и это наша жизненная позиция. Мы будем заботиться о всех украинцах, независимо от того, где они живут, на какой территории нашей прекрасной страны", - подчеркнул премьер-министр.
Глава Правительства призвал не спекулировать на темах, которые могут раскалывать Украину.
"Надо всем начинать любить не себя, а страну, и людей, которые живут в этой стране. Тогда все будут принимать по чести и совести. А не так - кто-то проснулся и начинает кричать: "зрада, все пропало", - отметил он.
В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что недавно принято распоряжение о плане мероприятий, направленных на осуществление некоторых основ государственной внутренней политики в отношении временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, призвано способствовать реинтеграции Донбасса. В частности, по его словам, документ содержит нормы, позволяющие детям, которые сейчас вынужденно находятся на временно оккупированной территории, вступить в украинские вузы. Также, по его словам, документ содержит положения, которые призваны способствовать противодействию финансированию терроризма, предотвращать легитимизацию незаконных вооруженных формирований и тому подобное. Распоряжение было разработано во исполнение действующего закона, который согласно Конституции был принят Верховной Радой Украины, подчеркнул Вадим Черныш.
Согласно распоряжению предусмотрено выполнение задач плана мероприятий "с соблюдением требований законодательства о противодействии финансированию терроризма и недопущению действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины". Также министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Донецкой и Луганской облгосадминистрациям, в соответствии с планом, принадлежит "предотвращать и не допускать каких-либо действий, направленных на легитимизацию незаконных вооруженных формирований или террористических организаций, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или действий, которые могут быть расценены как прямое или косвенное установление контактов с представителями таких незаконных вооруженных формирований или террористических организаций".
"Мне кажется, здесь все понятно, четко и ясно, - отметил Министр, процитировав отдельные положения распоряжения правительства, которое получило противоречивые отзывы в СМИ. - Один пример хочу привести. Я не могу понять, что плохого в том, что дети, которые вынужденно находятся на территории, которую сейчас временно Правительство Украины не контролирует, будут получать возможность вступить и учиться в вузах Украины. Это для кого-то так опасно? Я бы хотел, чтобы все присутствующие поняли, что это такая тактика манипуляций, чтобы дискредитировать решение правительства. А на самом деле решение правительства направлено на реинтеграцию людей, которые там проживают в единое конституционное пространство Украины".
Ранее лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк назвал новое распоряжение Кабмина реализацией плана Кремля.
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"Это самая большая несправедливость - что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - Гройсман. ВИДЕО(120)
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Разговорами о повышении пенсионного возраста пытаются расшатать ситуацию и запугать людей, - Гройсман. ВИДЕО(198)
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Новости Днепра, Запорожья, Кривого Рога
Запорожские ветераны АТО больше не терпят хамства со стороны водителей маршруток.
В соцсети в одном из запорожских пабликов участник боевых действий рассказал, как добивался льготного проезда в микроавтобусе.
Конфликт с водителем произошел в маршрутке № 83 (Павло-Кичкас - Набережная)
Причиной инцидента стала реакция водителя маршрутки на предъявленное бойцом удостоверения участника боевых действий. По словам АТОшника, водитель автобуса нецензурно выразился о воинах, за что боец нанес тому удар коленом по голове. Теперь пострадавший находится в больнице и уже написал заявление в правоохранительные органы на своего обидчика.
13-го января ехал в маршрутке 83 с "кичкаса" на "металлургов", предъявил удостоверение участника боевых действий, на что мне водитель с матом ответил что мол он всех атошников в рот имел и что он не заставлял меня идти воевать , я без слов дал ему коленом в голову теперь эта мразь лежит в больнице и пишет на меня заявление. Мне по большому счету пох на заяву, мне ничего не сделают но волокита будет!!! Говорю всем водителям маршруток если к вам заходит мужчина и показывает УБД вы должны молча опустить свою гриву и везти, хотя бы потому что пока вы людей возите они там в АТО свои жизни отдают чтобы вам тут работалось спокойнее!!!
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только почему он не прокомментировал пункт, в котором кабмин постановили на законодательном уровне утвердить хозяйственную деятельность на территории, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия?
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А у нас...А у нашего порОси есть рошен и даже грося!
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Как сказал один психолог, если вместо ответа вам парят про "надо Родину любить", то знайте, у вас воруют и вас обманывают.
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