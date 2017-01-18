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Все про:Геращенко Ирина (789) Крым (17974) Савченко (2407) Донбасс (11925) деоккупация (84)

 Крым не меняем и Донбасс не сдаем. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли, - Ирина Геращенко

Украина не будет менять оккупированный Крым на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

"Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина - это и Львов, и Киев, и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины как в своему избирательному округу - где поддерживают, за тех и боремся, где не воспринимают, тех вычеркиваем. Боремся за всех", - написала она.

По словам Геращенко, восстановление суверенитета и территориальной целостности, территории Украины в границах 2013 года является целью государства.

"Никто, ни одна политическая сила, ни один народный депутат, пытающиеся посеять смуту, пораженческие настроения, навязать дискуссию сдачи территории или торга ею - не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украины. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем", - резюмировала первый вице-спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я надеюсь, что она уточнит свою позицию. Ни одной уступки агрессору", - Чубаров прокомментировал заявление Савченко о "сдаче Крыма". ВИДЕО

Напомним, нардеп Савченко заявила о том, что без сдачи Крыма рассчитывать на мирное освобождение оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не приходится.

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала она.

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Чим вигризати українську землю якщо бюджет 2017 року це соціальний бюджет, якщо ми не можемо збільшити чисельність ЗСУ до 400 тис. осіб, якщо за три роки не зробили жодного нового танку для ЗСУ, а те що зробили продали в Тайланд як останні поци?
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"Єдиний, хто знає"
Дійові особи: Gulfiliz Zorlu, невідома особа жіночої статі.
Білий унітаз вже давно не блищить білизною емалі але ще не потріскався. І це добре, бо на ньому хтось сидить. Це Gulfiliz Zorlu. На його обличчі змагаються одна з одною гримаси напруги та нудьги. Хвилин через 38 нудьга остаточно перемагає.
- Це "Перемога", - із легким тоном гордості заблищало в очах Gulfiliz. Вони все ще дивилися в одну точку десь на підлозі, а рука машинально потяглася вбік. Але палець із чималим мозолем, натертим об лоба, так і не зміг досягнути контрольної мети.
- Бляяяяять!!! С-с-с..., - несамовитий крик душі, сповнений болем, розпачем та наріканням на долю, пролунав у голові Gulfiliz так голосно, що на мить він подумав, що це ще не "Перемога". Але прислухавшись до себе, він все таки вирішив:
- Треба діяти, - і він подивився своєму страху просто в очі: хвацько зістрибнув на підлогу і озирнувся.
- Ой бляяя, - найстрашніші очікування впали на нього важелезним питання всього його життя:
- Чим. Ч-и-м?
Аж тут його осяяло!
- Як таке могло статися?! Скільки це може тривати?! Чому питання забезпечення громадян самим необхідним і досі не вирішено?! Чому влада бездіяльна?! Чому не створено державної системи, коли вона так потрібна?! Чому все повинні робити волонтери?! Та і де ті волонтери коли вони так потрібні?! Немає! Бо вони не можуть робити все за державу! Це обов'язок держави!!! Куди дивиться Порошенко?! Що вони всі зробили, щоб простому українцю стало краще?! На що вони витрачали мільярди бюджету, якщо чесний громадянин та платник податків опиняється в такій кризі?! Хто понесе за це відповідальність?! Нащо нам такі бариги, які думаючи лише за власну кишеню, неспроможні вирішити прості питання? Що ж тоді вони робитимуть із викликами світового масштабу?! А? А що як...
Думки в його голові ворушилися так сильно та продуктивно, що своїм рухом час від часу випихували корені волосся з голови. І хто зна якою стадією облисіння це скінчилося б, якби двері не відчинилися, і звідти не почулося знервоване та стомлене:
- Сина, харош, на папір та йди вже уроки вчити.

Завіса.
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Iryna Gerashchenko1 ч · Крим на Донбас ми міняти не будемо. Й Донбас здавати не будемо теж. Ми будемо вигризати кожен метр украінськоі землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Украіна - це і Львів, і Киів, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Не можна ставитися до територіі Украіни як до свого виборчого округу- де підтримують , за тих боремося, де не сприймають, тих викреслюємо. Боремося за всіх . Відновлення суверенітету і територіальної цілісності, територіі Украіни в кордонах 2013 року- це є наша мета. І ніхто, жодна політична сила чи жоден народний депутат, який намагається посіяти смуту, настрої поразки, нав'язати дискусію здачі територіі чи іх торгу- не зіб'є нас зі шляху відновлення ЄДИНОЇ і СОБОРНОЇ УКРАІНИ . Крим на Донбас не міняємо. Донбас не здаємо
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Это правильно, и пусть Вонапутинорыголюбы порвут свои пуканы в хлам от злости и никчемности.
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Выгрызать ..., вы? Это народ будет проливать кровь за каждый метр земли!
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Особенно ты, литры крови уже пролило на цензоре
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Так скока пролило ,когда до крови пальцы стирало об клаву на компе ?
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Вы Ира лучше грызите шоколад.
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Крим на Донбас не міняємо і Донбас не здаємо!
Підтримую!
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Паны Ірино.
Ви читайте Цензор і робіть, як люди в коментарях пишуть.
Бо так все рівно буде, що б не казали ваші огодавші пропозиціонери.
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Ты прав. Здесь собрались сливки общества - великие политики ,полководцы ,президенты и эксперты по ВСЕМ вопросам.
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Духовность прет... Или это практическая реализация лозунга "Раися вперде!"?
Я с кацами уже запутался! (((
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Сегодня грынчак из бепепе рассказал как будет выгрызать,там же нашилюди,если у жены мотороллы,это его слова, есть украинский паспорт и дети родились в донецке ,мы должны их шануваты,вот так будет проходить реинтеграция по новому
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Все вірно сказав. Чи він мав добавити-спочатку повернемо, а вішати потім будемо? Так політик не скаже-це ми тут можемо таке сказати.
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Саша,не будь тем кого путин любит и не надо манипулировать про все верно, ему задали конкретный вопрос про коленкину и он прямо ответил,а по поводу вешать,то они быстрей тебя повесят,когда реинтегрируются,и никто не будет тебя слушать,шо ты за них и за пороха
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Я-Чуї. І мені вже остогидли різноманітні "поради" та ті, хто називають хУЙЛА "путин". Зрозуміло, що я сказав?
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Навчися розуміти прочитане.
Смерть ворогам!
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Головне складно звездіти,в цьому сенс рехворм по-українські ))))
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Грызть, - не нашел что-то в учебнике по тактике!
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Это потому что то "военные" действия под землёй , по формуле "Ротердам +"
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Хорошие слова! А те кто рядом сидит ВР и других органах власти ведь они сдали Крым позорно трусливо без боя оставили врагу все имущество что будут делать
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Где-то час назад- в супермаркет смотался. В очереди, в кассу, двое парней стояли. Морпехи. Лет по 23-25. Чистая униформа. Только берцы- в жуткой грязи, хоть и видно было, что пытались пацаны очистить, как могли. Что-то там они купили. Удивили руки и лица. Руки- красные такие, с какими-то мелкими ранками. А лица- уставшие. Они как-то сквозь меня посмотрели. Явно- с передка вырвались...
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"Они как-то сквозь меня посмотрели"

Мы для них как инопланетяне или существа из другого измерения, реальности, если не все, то процентов 90%...
И они правы.
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У меня тоже в армии были красные от холода. Особенно после караула. Это армия , детка
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Ну, понимаю, ветерана. Но! С деткой ты погорячился. и бери эту хрень обратно. Мне всяко в этой жизни и видеть и самому испытать приходилось. И руки бывали не менее красные, когда лес крепил, сползающий, когда лед скалывал, бо булькнуть могли. А здесь- всё иначе- контраст. Понял?
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Международная федерация шашек отстранила от соревнований украинского гроссмейстера за вышиванку



Бывший чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев из Купянска Харьковской области на три года отстранен от участия во всех мероприятиях Международной федерации шашек (IDF) за "нарушение этического кодекса". Об этом пишет издание Плюс-спорт.
Президент украинской федерации шашек Анатолий Яценко заявил, что гроссмейстера наказали за критику российского лидера Владимира Путина и выход на церемонию награждения в вышиванке.
"Его обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развития шашек, в каких-то высказываниях о Путине... А самый абсурд - его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке", - сказал он.
По словам Яценко, в этом деле прослеживается явная политическая подоплека, так как президент IDF и большинство членов правления - россияне.

"Россия имеет кворум в этой федерации и может протянуть любое решение. Понимаете, это война. Это факт спортивного терроризма, именно так выразился наш министр спорта. Это та же гибридная война России, о которой все говорят", - пояснил он.
Глава украинской федерации утверждает, что этой дисквалификацией "команде просто отрезали голову".
"Юра - один из самых сильных гроссмейстеров мира, лидер нашей команды... Юрию предлагали (российское) гражданство, квартиру, но он отказался. Юра сказал, что он патриот Украины и никуда не поедет. Поэтому они придумали другой способ, как избавиться от конкурента. Три года дисквалификации - это убить всю карьеру", - сказал он.
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Ну, насчет турок- тут слово "уже"- лишнее. Уместней будет "всегда". Это я говорю, как сам наблюдавший, в портах турецких...
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Там в темі я виклав інфографіку Ллойда - подивіться чиї судна заходили в порти Криму минулого року !
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Ага! Благодарю. Непременно! Мне это- весьма интересно!
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Вон грузинского добровольца кацапам решили отдать
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Угу - зате ботва вже тут спамити намагається ... не покладаючи рук
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предлагаю. скинуться смсками иринке на гранатомет. потом клипмуш цицнадзе
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народ троих боэвых хероинь не потянет. тут тебе и херащенка и климпуш и цыцкадзе.
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этих потянет. абы пошли воевать. а в брюселях вгрызаться можно и до вечной мерзлоты
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Все правильно сказано...Но Байден еще лучше сказал...О местечковости и приоритетах...
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непотопляемая при всех "властях" херащенка, вы будите??
херащенко твоя родная ю2власть может выгрызать только бюджет и средства Украины
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Крым не меняем и Донбасс не сдаем. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли, - Ирина Геращенко

"Мы" , это хто?
ЭТО ТЕ, ШО СИДЯТЬ У КОРЫТА . ИЛИ ТЕ, ШО ЖИВУТ И ГИБНУТ НА ПЕРЕДОВОЙ И КОРМЯЦЦА И ОДЕВАЮЦЦА ВОЛОНТЁРАМИ? А, пля?








.
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Кстати, а никто не заметил как удачно совпал трёп Савченко с излияниями Марин ЛеПен. Совпадение? Пусть каждый решает сам... Но, лично я хочу напомнить Надежде, что когда она ступила на украинскую землю после плена, то ей, босоногой и упитанной "героине" сразу же был задан вопрос о её амбициях на участие в президентских выборах. Ответ помните? Если нет, то напомню: "Украинцы, а вам я президентом нужна? Если скажете, что надо, то буду!"
Так вот, Надюша, украинцы тебе уже давно говорят "Иди на х*й, наконец-то!" И поверь - так надо, выполняй!
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От соромно ображати будь-кого, особливо жінок, але ця макака і не зовсім людина і не жінка. Воно депутат. Свиня вгодована біля корита, брехлива, вертка і жадібна, як і все їхнє мерзотне "окруженіє". Не вірю жодному слову цієї мадам, жодній обіцянці чи клятві.
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тебе ніхто не примушує вірити, тим паче, срати, як свиня недорізана...
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Нічого не зрозуміло , від кого вигризати-то , коли ВР не визнала Орду окупантом , ані ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Ні війни , так як немає визнаного на законодавчому рівні окупанта, ані АТО , так як немає визнаних терористичних організацій.
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Проблема в том,что Донбасс сам никогда не вернётся и будет воевать вечно пока мы его дотируем и кормим!Вода,электроэнергия,продукты питания,лекарства и т.д. текут рекой на Донбасс без проблем и препятствий!Электроэнергия и вода абсолютно бесплатно.Электроэнергию не перекрывают туда потому что там находятся сотни предприятий олигархов!А платить будет за это все весь украинский народ!Долг превышает 17 миллиардов гривен!!!Сколько можно отремонтировать садиков,больниц,дорог на 17 миллиардов?если не можете полностью отключить Донбасс,то можно элементарно подавать электроэнергию по 2 часа утром и 2 вечером исключительно для людей хватит!А так сепары греются бесплатной электроэнергией!Ведь можно не платить!!!Если не перекрыть или хотябы не ограничить подачу электроэнергии на оккупированный Донбасс война никогда не кончится!!!Мы сами ее спонсируем!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрым не меняем и Донбасс не сдаем. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли, - Ирина Геращенко
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