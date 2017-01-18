 Крым не меняем и Донбасс не сдаем. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР, представитель в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.
"Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина - это и Львов, и Киев, и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины как в своему избирательному округу - где поддерживают, за тех и боремся, где не воспринимают, тех вычеркиваем. Боремся за всех", - написала она.
По словам Геращенко, восстановление суверенитета и территориальной целостности, территории Украины в границах 2013 года является целью государства.
"Никто, ни одна политическая сила, ни один народный депутат, пытающиеся посеять смуту, пораженческие настроения, навязать дискуссию сдачи территории или торга ею - не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украины. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем", - резюмировала первый вице-спикер ВР.
Напомним, нардеп Савченко заявила о том, что без сдачи Крыма рассчитывать на мирное освобождение оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не приходится.
"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала она.
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Дійові особи: Gulfiliz Zorlu, невідома особа жіночої статі.
Білий унітаз вже давно не блищить білизною емалі але ще не потріскався. І це добре, бо на ньому хтось сидить. Це Gulfiliz Zorlu. На його обличчі змагаються одна з одною гримаси напруги та нудьги. Хвилин через 38 нудьга остаточно перемагає.
- Це "Перемога", - із легким тоном гордості заблищало в очах Gulfiliz. Вони все ще дивилися в одну точку десь на підлозі, а рука машинально потяглася вбік. Але палець із чималим мозолем, натертим об лоба, так і не зміг досягнути контрольної мети.
- Бляяяяять!!! С-с-с..., - несамовитий крик душі, сповнений болем, розпачем та наріканням на долю, пролунав у голові Gulfiliz так голосно, що на мить він подумав, що це ще не "Перемога". Але прислухавшись до себе, він все таки вирішив:
- Треба діяти, - і він подивився своєму страху просто в очі: хвацько зістрибнув на підлогу і озирнувся.
- Ой бляяя, - найстрашніші очікування впали на нього важелезним питання всього його життя:
- Чим. Ч-и-м?
Аж тут його осяяло!
- Як таке могло статися?! Скільки це може тривати?! Чому питання забезпечення громадян самим необхідним і досі не вирішено?! Чому влада бездіяльна?! Чому не створено державної системи, коли вона так потрібна?! Чому все повинні робити волонтери?! Та і де ті волонтери коли вони так потрібні?! Немає! Бо вони не можуть робити все за державу! Це обов'язок держави!!! Куди дивиться Порошенко?! Що вони всі зробили, щоб простому українцю стало краще?! На що вони витрачали мільярди бюджету, якщо чесний громадянин та платник податків опиняється в такій кризі?! Хто понесе за це відповідальність?! Нащо нам такі бариги, які думаючи лише за власну кишеню, неспроможні вирішити прості питання? Що ж тоді вони робитимуть із викликами світового масштабу?! А? А що як...
Думки в його голові ворушилися так сильно та продуктивно, що своїм рухом час від часу випихували корені волосся з голови. І хто зна якою стадією облисіння це скінчилося б, якби двері не відчинилися, і звідти не почулося знервоване та стомлене:
- Сина, харош, на папір та йди вже уроки вчити.
Завіса.
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Підтримую!
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Ви читайте Цензор і робіть, як люди в коментарях пишуть.
Бо так все рівно буде, що б не казали ваші огодавші пропозиціонери.
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Я с кацами уже запутался! (((
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Смерть ворогам!
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Мы для них как инопланетяне или существа из другого измерения, реальности, если не все, то процентов 90%...
И они правы.
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Бывший чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев из Купянска Харьковской области на три года отстранен от участия во всех мероприятиях Международной федерации шашек (IDF) за "нарушение этического кодекса". Об этом пишет издание Плюс-спорт.
Президент украинской федерации шашек Анатолий Яценко заявил, что гроссмейстера наказали за критику российского лидера Владимира Путина и выход на церемонию награждения в вышиванке.
"Его обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развития шашек, в каких-то высказываниях о Путине... А самый абсурд - его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке", - сказал он.
По словам Яценко, в этом деле прослеживается явная политическая подоплека, так как президент IDF и большинство членов правления - россияне.
"Россия имеет кворум в этой федерации и может протянуть любое решение. Понимаете, это война. Это факт спортивного терроризма, именно так выразился наш министр спорта. Это та же гибридная война России, о которой все говорят", - пояснил он.
Глава украинской федерации утверждает, что этой дисквалификацией "команде просто отрезали голову".
"Юра - один из самых сильных гроссмейстеров мира, лидер нашей команды... Юрию предлагали (российское) гражданство, квартиру, но он отказался. Юра сказал, что он патриот Украины и никуда не поедет. Поэтому они придумали другой способ, как избавиться от конкурента. Три года дисквалификации - это убить всю карьеру", - сказал он.
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херащенко твоя родная ю2власть может выгрызать только бюджет и средства Украины
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"Мы" , это хто?
ЭТО ТЕ, ШО СИДЯТЬ У КОРЫТА . ИЛИ ТЕ, ШО ЖИВУТ И ГИБНУТ НА ПЕРЕДОВОЙ И КОРМЯЦЦА И ОДЕВАЮЦЦА ВОЛОНТЁРАМИ? А, пля?
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Так вот, Надюша, украинцы тебе уже давно говорят "Иди на х*й, наконец-то!" И поверь - так надо, выполняй!
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