 "Киев сам отказывается от Донбасса", - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия делает все возможное, чтобы способствовать этому внутриукраинскому урегулированию, чтобы в первую очередь сама Украина не отказывалась от этих республик, потому что такая абсолютная блокада этих регионов - в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее - скорее, свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. И в этом-то как раз очень серьезная проблема", - сказал он.
"Говоря о том, что Украина отказывается, мы говорим о том, что всем хорошо известно, что Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает услуги в сфере здравоохранения, в социальной сфере. Это и является проблемой в том плане, что никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом, а наоборот", - заявил Песков.
"Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта (а это как раз регионы Донбасса и Киев), чтобы они выполняли взятые на себя обязательства", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".
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Причем, официально у себя запустили. Так это как назвать официально спи..женое оборудование для ведения войны.
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Тут полная параллель с Дырой имеет место быть.
Для альтернативно одаренных вЯликих русЫсЫких:
ОККУПАНТ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКУПИРОВАНЫЕ ИМ ТЕРРИТОРИИ.
И абсолютно никого не ипет, что у оккупанта для этого банально нет денег.
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Старанно. А ведь казалось бы два братских "новоросских" народа. Ну, типа как две Кореи, причем обе - Северные.
Ну почему же не объединиться?
Может донецкие тупо не хотят башлять за свет и воду луганских, когда Рассея урезает корма и тем и другим?
Так это же не скрепно! )))
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Для Украины возвращать оккупированный Московией Донбасс - неподъемная ноша.
Промышленность в ОРДИЛО практически уничтожена, оборудование заводов разграблено и вывезено «гуманитарными конвоями» путина в РФ.
«Народные ополченцы» Донбасса из Бурято-Тувинского войска Шойгу вечерами, «после работы», демонтируют хромированные смесители и унитазы в луганских больницах, а в Алчевске обрезают медные троллейбусные провода.
Поля заминированы, народ озлоблен, криминал почуял запах крови и безнаказанность, работы нет. В этих условиях расцвел только наркобизнес и сервис ритуальных услуг.
Безжалостные руки торговцев наркотиками постепенно гасят одну человеческую жизнь за другой.
Между терриконами вместо пшеницы теперь зеленеют грядки с коноплей, автомат Калашникова с полным магазином можно выменять у сепара за ящик водки.
Российское оружие, доставленное на Донбасс в «гумконвоях» путина еще многие годы будет храниться в схронах. Донецкие СМИ периодически будут сообщать о гибели школьников, пастухов и трактористов на минных полях, оставленных штурмовиками Захарченко и Плотницкого. Каким нужно быть больным существом, чтобы заминировать в «ДЫНЫРЫ 30% пахотных полей и сельскохозяйственных угодий.
Местные «шахтеры, «трактористы» и приезжие православные «ихтамнеты» производили минирование украинских территорий не координируя свои действия с Генеральным Штабом РФ и никому не предоставляли отчетов и карт минных полей.
В психиатрических лечебницах не проводят выборы по причине неадекватности пациентов этих учреждений.
Та же картина наблюдается и на Донбассе. Там нельзя проводить выборы еще много лет. Жители оккупированной и не оккупированной части Донбасса поражены информационно-рашистской чумой. Это психическое расстройство не лечится, даже если украинский «ЛИКВИДБАТ» демонтируют с крыш донецких домов спутниковые тарелки, направленные на российские ретрансляционные центры.
Похороны «героя России» - жителя Ухты Моторолы еще раз доказали, что живущие под оккупацией православных россиян жители Донбасса горюют о преждевременной смерти убийцы патриота Украины Игоря Броневицкого.
Как-то в вечерних новостях показали похоронную процессию, растянувшуюся на несколько километров. Приблизительно около пяти тысяч скорбящих граждан с цветами и носовыми платочками в руках пришли отдать последний долг православному киллеру.
Траурную колонну не охраняли автоматчики, как это было во время «парада», организованного донецкими боевиками, наркоманами и алкоголиками 24 августа 2014 года в столице шахтерского края и «коридора позора», через который провели пленных военнослужащих украинской армии.
При желании можно было «нырнуть» в любой переулок или спрятаться в подворотне, как это мы делали на первомайских демонстрациях при «совке», но народ упорно двигался к общественному туалету и кладбищу для собак, где уже была выкопана глубокая могила для погибшего мужа Канистры.
Как некогда сказал Католикос всех армян Вазген Первый: «вне кладбищ хоронят только преступников и самоубийц».
Даже российские журналисты «ЛАЙНОНЬЮС», побывавшие на праздновании «Дня города» в Донецке, были шокированы деградацией местного люмпен-пролетариата. Массовка праздника состояла преимущественно из бомжей, нищих и уголовных элементов, одетых в одинаковые футболки с портретом Путина.
Организаторы «торжества» не обеспечили граждан биотуалетами и какая-то дама, задрав юбку прямо у «Амстора», на глазах у пьяных «оплаченцев» справляла нужду.
Когда читаешь приказы, написанные на русском языке гаулейтером Донбасса, гражданином Захарченко, приходишь в смятение от количества грамматических ошибок. Переселенцы из Нечерноземья в Украину за 83 года не выучили ни русского, ни украинского языков.
Сегодня Донбасс - штаб-квартира украинской «пятой колонны». На всей территории Луганской и Донецкой областей необходимо учредить только военно-гражданские администрации и военную прокуратуру.
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О чем вообще этот Песков базикает ???
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а то у вас же "денех нет, держитесь там"...
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Отже, москалі, беріть і забеспечуйте!!!
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Тому - огородити все колючим дротом, нехай жеруть вугілля манкурти
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Да так и остались на всю жизнь, а срать он все-равно не переставал...
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совсем кацапы потерялись..?!
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Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена.
Держава-покровительница имеет право во всякое время беспрепятственно проверять состояние продовольственного снабжения и снабжения санитарными материалами на оккупированной территории с учетом временных ограничений, вызванных настоятельными военными требованиями.
Статья 56
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся у нее средств обеспечить и поддерживать при содействии национальных и местных властей деятельность санитарных и больничных учреждений и служб, здравоохранение и общественную гигиену на оккупированной территории, в частности принимая и применяя профилактические и превентивные меры, необходимые для борьбы с распространением заразных заболеваний и эпидемий. Санитарному персоналу всех категорий будет разрешено выполнять свои обязанности.
Если на оккупированной территории будут созданы новые больницы, а компетентные органы оккупированного государства не функционируют на этой территории, то оккупирующие власти должны, если это необходимо, признать эти больницы в соответствии с положениями статьи 18. При аналогичных обстоятельствах оккупационные власти должны также признать персонал больниц и перевозочных средств в силу положений статей 20 и 21.
Принимая меры в области здравоохранения и гигиены и проводя их в жизнь, оккупирующая держава должна учитывать моральные и этические требования населения оккупированной территории.
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письков пнх
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Донбасс так как они его и разрушали Путин и Песков известные на весь мир провокаторы. Их слова - сплошная ложь. Скоро они сами будут просить Украину чтобы она вернула себе Донбасс.
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