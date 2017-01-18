EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  13006  163
Материалы по теме:
Все про:блокада (1274) Песков (540) Россия (64750) Донбасс (11925)

 "Киев сам отказывается от Донбасса", - Песков

Украинские власти не выполняют своих социальных обязательств в оккупированной части Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия делает все возможное, чтобы способствовать этому внутриукраинскому урегулированию, чтобы в первую очередь сама Украина не отказывалась от этих республик, потому что такая абсолютная блокада этих регионов - в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее - скорее, свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. И в этом-то как раз очень серьезная проблема", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Последние полгода финансирование псевдоправительств в ОРДЛО продолжает сокращаться", - Тука объяснил, почему освобождение Донбасса может начаться уже в 2017-м

"Говоря о том, что Украина отказывается, мы говорим о том, что всем хорошо известно, что Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает услуги в сфере здравоохранения, в социальной сфере. Это и является проблемой в том плане, что никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом, а наоборот", - заявил Песков.

"Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта (а это как раз регионы Донбасса и Киев), чтобы они выполняли взятые на себя обязательства", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране".


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Психи в палатах активизируются по двум причинам - либо что-то затевают, либо предчувствуют недоброе со стороны медперсонала. Письков не исключение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так Дамбас же обьявил о своей независимости, не хочет кормить хунту. Какие могут быть пенсии ? У них там своя пенсия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть ты признаёшь независимость Дамбаса ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я признаю. пусть берутся за ручки и идут накуй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да она ему по моему все остатки мозгов через...... высосала
 показать весь комментарий
Ответить
 
Луганский патронный завод верни? Вообще кацапье на голову долбанулось.
Причем, официально у себя запустили. Так это как назвать официально спи..женое оборудование для ведения войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Между прочим, русские долбоёбы тоже в крайнем изумлении, почему это международные организации вдруг перестали посылать помощь для оккупированного ими Алеппо. Даже тявкают в СМИ на эту тему.
Тут полная параллель с Дырой имеет место быть.

Для альтернативно одаренных вЯликих русЫсЫких:
ОККУПАНТ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКУПИРОВАНЫЕ ИМ ТЕРРИТОРИИ.
И абсолютно никого не ипет, что у оккупанта для этого банально нет денег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что он запоет, когда ...пойдут машины в яростный поход...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия как страна-гарант ... Гарант - чего?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и по фиг на весь мир, кацапы это подлецы идеальной пробы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бугор ОПГ ДНР Захарченко заявил, что объединение ДНР и ЛНР невозможно.
Старанно. А ведь казалось бы два братских "новоросских" народа. Ну, типа как две Кореи, причем обе - Северные.
Ну почему же не объединиться?
Может донецкие тупо не хотят башлять за свет и воду луганских, когда Рассея урезает корма и тем и другим?
Так это же не скрепно! )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не говорят по минским договорённостям нельзя объединяться
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вы не в курсе?плотницкий взял взаймы два мешка картошки еще из прошлого урожая и не отдал...вот из за чего весь сыр бор...дело серьезное...мид днр выставил ноту...все взвинчены до предела...мир замер в ожидании
 показать весь комментарий
Ответить
 
Донбасский геморрой.
Для Украины возвращать оккупированный Московией Донбасс - неподъемная ноша.
Промышленность в ОРДИЛО практически уничтожена, оборудование заводов разграблено и вывезено «гуманитарными конвоями» путина в РФ.
«Народные ополченцы» Донбасса из Бурято-Тувинского войска Шойгу вечерами, «после работы», демонтируют хромированные смесители и унитазы в луганских больницах, а в Алчевске обрезают медные троллейбусные провода.
Поля заминированы, народ озлоблен, криминал почуял запах крови и безнаказанность, работы нет. В этих условиях расцвел только наркобизнес и сервис ритуальных услуг.
Безжалостные руки торговцев наркотиками постепенно гасят одну человеческую жизнь за другой.
Между терриконами вместо пшеницы теперь зеленеют грядки с коноплей, автомат Калашникова с полным магазином можно выменять у сепара за ящик водки.
Российское оружие, доставленное на Донбасс в «гумконвоях» путина еще многие годы будет храниться в схронах. Донецкие СМИ периодически будут сообщать о гибели школьников, пастухов и трактористов на минных полях, оставленных штурмовиками Захарченко и Плотницкого. Каким нужно быть больным существом, чтобы заминировать в «ДЫНЫРЫ 30% пахотных полей и сельскохозяйственных угодий.
Местные «шахтеры, «трактористы» и приезжие православные «ихтамнеты» производили минирование украинских территорий не координируя свои действия с Генеральным Штабом РФ и никому не предоставляли отчетов и карт минных полей.
В психиатрических лечебницах не проводят выборы по причине неадекватности пациентов этих учреждений.
Та же картина наблюдается и на Донбассе. Там нельзя проводить выборы еще много лет. Жители оккупированной и не оккупированной части Донбасса поражены информационно-рашистской чумой. Это психическое расстройство не лечится, даже если украинский «ЛИКВИДБАТ» демонтируют с крыш донецких домов спутниковые тарелки, направленные на российские ретрансляционные центры.
Похороны «героя России» - жителя Ухты Моторолы еще раз доказали, что живущие под оккупацией православных россиян жители Донбасса горюют о преждевременной смерти убийцы патриота Украины Игоря Броневицкого.
Как-то в вечерних новостях показали похоронную процессию, растянувшуюся на несколько километров. Приблизительно около пяти тысяч скорбящих граждан с цветами и носовыми платочками в руках пришли отдать последний долг православному киллеру.
Траурную колонну не охраняли автоматчики, как это было во время «парада», организованного донецкими боевиками, наркоманами и алкоголиками 24 августа 2014 года в столице шахтерского края и «коридора позора», через который провели пленных военнослужащих украинской армии.
При желании можно было «нырнуть» в любой переулок или спрятаться в подворотне, как это мы делали на первомайских демонстрациях при «совке», но народ упорно двигался к общественному туалету и кладбищу для собак, где уже была выкопана глубокая могила для погибшего мужа Канистры.
Как некогда сказал Католикос всех армян Вазген Первый: «вне кладбищ хоронят только преступников и самоубийц».
Даже российские журналисты «ЛАЙНОНЬЮС», побывавшие на праздновании «Дня города» в Донецке, были шокированы деградацией местного люмпен-пролетариата. Массовка праздника состояла преимущественно из бомжей, нищих и уголовных элементов, одетых в одинаковые футболки с портретом Путина.
Организаторы «торжества» не обеспечили граждан биотуалетами и какая-то дама, задрав юбку прямо у «Амстора», на глазах у пьяных «оплаченцев» справляла нужду.
Когда читаешь приказы, написанные на русском языке гаулейтером Донбасса, гражданином Захарченко, приходишь в смятение от количества грамматических ошибок. Переселенцы из Нечерноземья в Украину за 83 года не выучили ни русского, ни украинского языков.
Сегодня Донбасс - штаб-квартира украинской «пятой колонны». На всей территории Луганской и Донецкой областей необходимо учредить только военно-гражданские администрации и военную прокуратуру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РОССИЯ И ЕЁ МАРИОНЕТКИ ИЗ ОРДЛО мешаю выполнять социальные и другие обязательства Украине , введя оружие и боевиков из России , захватив украинскую границу , оккупировав территорию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а также проведя незаконный референдум на Донбассе , лишив граждан Донбасса украинского юридического поля , разрушив инфраструктуру , затопив шахты , остановив предприятия , лишив людей работы . Выдавив из региона украинский бизнес и инвесторов . Убив тысячи людей , разграбив регион , разрушив судьбы людей

О чем вообще этот Песков базикает ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
И очень правильно Киев делает , что отказывается - ешьте его сами !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крысам тоже пенсии платить?
а то у вас же "денех нет, держитесь там"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да вопрос здесь не в социальном обеспечении -им на своих плевать -для их свой народ это быдло а что уже говорить за насселение луган-дона -занимаясь обеспечением луган-дона Украина таким образом все что делается в лугандоне берет на себя -это и дураку понятно -остается только юридический оформить этот предлагаемый гадюшник и получится что они контролируют территорию а Украина снабжает всем эту территорию и как это будет смотрется со стороны -на лохотронство похоже будет.Но украинец не был украинцем если бы так расуждал как кацап и поэтому есть большая разница между украинцем и рашистом -украинец думает головой а рашист задницей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р. Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони...

Отже, москалі, беріть і забеспечуйте!!!

 показать весь комментарий
Ответить
 
А по факту вони окуповані як і Крим,

Тому - огородити все колючим дротом, нехай жеруть вугілля манкурти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ми все знаєм нажаль не проходить , так як має бути закон. Доречі, ті хто в полоні немають ніякого статусу , саме через владу , вони і не полонені , і не заручники . А це призводить до того що міжнародні організації не можуть втрутитись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тётя Роза ‏@AnakoyherКлассик... Лучше не скажешь 203186
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обсерать чужое - весьма прибыльный бизнес. Не верите - вспомните размер состояния путина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ещё они очень любят халяву .. и чужими руками жар загребать ...Путин озвучивал это ,как "попробуйте стрелять в детей и женщин , когда мы будем стоять у них за спиной "
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это попытка Пескова сохранить за собой донбасский использованный по полной лохторат ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Письков-навкин так хотел срать в детстве, шо у него глаза лезли из орбит.
Да так и остались на всю жизнь, а срать он все-равно не переставал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пускай кацапы идут в сраку. На их условиях мы никого принимать не будем. Мы вернем их на наших условиях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одинці і так дотягнули до самого не схочу в звинуваченнях України стосовно Донбасу , а потрібно всього навсього на законодавчому рівні визнати Орду окупантом а ті території окупованими . В 2017 році Україні і українцям боком вилізе це не визнання . А що вже казати про АТО , притому не визнавати ЛНР і ДНР терористичними організаціями, що автоматом робить Орду фінансистами тероризму. Отже ,з метою відстоювання інтересів України , мало б бути або визнання окупації , а отже війни , або визнання терористами , що ще гірше для них а так виходить що влада все робить на користь окупанта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жители Украины помят тех, кто выбрал перзидентом Януковича...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, Сталин выполнял "свои социальные обязательства" перед населением оккупированных Гитлером территорий СССР в 1941-45 годах? О ЧЁМ БРЕДИТ ПЕСКОВ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает услуги в сфере здравоохранения, в социальной сфере. Это и является проблемой в том плане, что никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом.."

совсем кацапы потерялись..?!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тот, кому удастся втюхать Донбас , тот и проиграл . Вот и никто не хочет брать этот раздолбанный, разворованный, край. Украине выгодно не идти ни на какие размены. Чего ради мы должны вдруг менять свои же территории?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цинізму кремлівських шакалів немає меж. Бачте, Україна повинна годувати зрадників і виплачувати їм пенсії. А про що думали ці будівники "новоросії", коли зривали і топтали українські прапори, били мітингарів українців, гукали пукіна .. Росія обдурила цих дурнів і використала в своїх інтересах, а тепер викидає їх як непотріб, як використаний презерватив, і намагається на своїх умовах втюхати нам цих дурнів, бо в них немає грошей на утримання лугандону. Тепер піськов хоче показати себе миротворцем і звинувачує Україну в тому, що ми не перекупляємо зрадників. Хай тепер терплять все, бо це їм буде прививка від дурості і зрадництва. Слава Україні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яка там прививка? Горбатого, як кажуть у народі, тільки могила справить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена.
Держава-покровительница имеет право во всякое время беспрепятственно проверять состояние продовольственного снабжения и снабжения санитарными материалами на оккупированной территории с учетом временных ограничений, вызванных настоятельными военными требованиями.
Статья 56

Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся у нее средств обеспечить и поддерживать при содействии национальных и местных властей деятельность санитарных и больничных учреждений и служб, здравоохранение и общественную гигиену на оккупированной территории, в частности принимая и применяя профилактические и превентивные меры, необходимые для борьбы с распространением заразных заболеваний и эпидемий. Санитарному персоналу всех категорий будет разрешено выполнять свои обязанности.
Если на оккупированной территории будут созданы новые больницы, а компетентные органы оккупированного государства не функционируют на этой территории, то оккупирующие власти должны, если это необходимо, признать эти больницы в соответствии с положениями статьи 18. При аналогичных обстоятельствах оккупационные власти должны также признать персонал больниц и перевозочных средств в силу положений статей 20 и 21.
Принимая меры в области здравоохранения и гигиены и проводя их в жизнь, оккупирующая держава должна учитывать моральные и этические требования населения оккупированной территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нормального человека "письковым" не назовут. То "лошади", то "письковы". Кунтскамера, а не страна. Про президента тамошнего вообще молчу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видать этому кремлевскому шуту пескову лично Украина сказала что Украине не нужна ее украинская территория или он имеет ввиду ту рашовскую шваль которая окалачивается на украинской территории -эта шваль нам точно не нужна -пусть шуруют в свой рашовский свинарник -он как мать ордная для их.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особо понравилось - Украина сама отказывается от этих "республик"?!? Где ты писькин видел на карте мира "республики" дэнэрэ\лэнэрэ?? Уйопок усатый
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос стоит не в ихних маразматических республиках называемых террористческими организациями днр и лнр а в украинской территории захваченной рашистами но этот песков такой тупой что до сих пор не может понять что войны всегда ишли только за территории и каждое государство всегда защищало свою территорию но Х-ЙЛО постоянно путает эти вопросы-это всеравно что я на чужом огороде поставлю сегодня а завтра под нее построю гараж а после завтра скажу что это моя территория -это только рашисты так мыслят и пэтому постоянно путают -но когда рашисты вывозили татарский народ с Крыма то эти уроды не думали за насселение а только за территорию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Донбассе нужно оставить всё как есть. Пусть Путин и Песков кормят и восстанавливают
Донбасс так как они его и разрушали Путин и Песков известные на весь мир провокаторы. Их слова - сплошная ложь. Скоро они сами будут просить Украину чтобы она вернула себе Донбасс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что касается социальных выплат то видать этот хмыр кремлевский песочник забыл что по законам оккупации обеспечением насселения всем необходимым занимается только оккупационная власть -неужели некому этой кремлевской гниде обьяснить что в данном случае эта оккупационная территория находится под протекторатом рашистов а пескову надо на лбу написать про это а то он дуркой занимается -видать мудак лоха ищет и думает урод кремлевский что Украина на его понос клюнет-чтобы на это клюнуть это надо быть полным дебилом но этому козлу этого всеравно не понять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Психічно хворий чувак і я не розумію навіщо взагалі згадувати кожен раз свіжу маячню від Пєскова....😕😕😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо же, эти уроды даже не врубаются, что каждым таким высером они плодят "друзей" руцкага мира в геометрической прогрессии..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каких нахер "республик"? Нет никаких "республик" тупорылое ты письков животное.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Киев сам отказывается от Донбасса", - Песков
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик ВР Гройсман Додон Донбасс задержание Кабмин Киев Климкин Крым МИД Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Порошенко реформы Россия Савченко Самопомич СБУ суд США терроризм Трамп Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти