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Все про:Лавров (1203) ОБСЕ (2186) Донбасс (11918) минские соглашения (1821) полицейская миссия (32)

 Лавров: Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит минским соглашениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет "РИА Новости".

"Если вы под вооруженной миссией ОБСЕ имели в виду идею, которую сейчас стали вбрасывать из Киева о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то это идея абсолютно противоречит Минским соглашениям", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

По словам Лаврова, Минскими соглашениями предусмотрено, что Украина "обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка".

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", -сказал глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе: "Сейчас необходимой поддержки нет"

Он добавил, что РФ согласна с тем, чтобы местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы те убедились, что безопасность обеспечивается.

Вместе с тем, Лавров отметил, что Россия не против того, чтобы число действующих наблюдателей ОБСЕ в Донбассе было увеличено и они имели возможность носить оружие для обороны: ""РФ готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и на складах на Донбассе, они могут иметь стрелковое оружие".

Напомним, что перспективу введения именно полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс обсуждали лидеры стран "Нормандского формата" в Берлине еще в октябре 2016 года. В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко после встречи заявил, что необходимость введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе поддержала российская сторона.
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"Если вы под вооруженной миссией ОБСЕ имели в виду идею, которую сейчас стали вбрасывать из Киева о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то это идея абсолютно противоречит Минским соглашениям", - если россия не признает себя стороной минского процесса, то и говорить не имеет права.
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А их кто-то выполняет?

В карельском городе Лахденпохья в этом году запрещены крещенские купания, сообщает ИА "Республика" со ссылкой на главу местной администрации Андрея Матвеева. По его словам, в местном бюджете на организацию купаний нет денег.
"Крещенские купания - это не социальный праздник, а христианский. Почему я должен его организовывать?" - пояснил свою позицию Матвеев. Он добавил, что в городе есть одна частная прорубь и возле нее в крещенскую ночь будут дежурить сотрудники полиции, которые будут отгонять от проруби желающих искупаться во избежание несчастных случаев.
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значит миссии не будет, так как рашка не согласна. А запад принимал только те форматы. на которые соглашалась рашка(минский, нормандский).
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Хотелось бы конкретики.
Какому пункту этих "соглашений" не соответствует?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛавров: Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям
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