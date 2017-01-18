 Лавров: Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщет "РИА Новости".
"Если вы под вооруженной миссией ОБСЕ имели в виду идею, которую сейчас стали вбрасывать из Киева о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то это идея абсолютно противоречит Минским соглашениям", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.
По словам Лаврова, Минскими соглашениями предусмотрено, что Украина "обязана признать законодательно и закрепить в конституции особый статус Донбасса, включая право Донбасса иметь силы правопорядка".
"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", -сказал глава МИД РФ.
Он добавил, что РФ согласна с тем, чтобы местные силы правопорядка сопровождались бы невооруженными наблюдателями ОБСЕ, чтобы те убедились, что безопасность обеспечивается.
Вместе с тем, Лавров отметил, что Россия не против того, чтобы число действующих наблюдателей ОБСЕ в Донбассе было увеличено и они имели возможность носить оружие для обороны: ""РФ готова к увеличению числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и на складах на Донбассе, они могут иметь стрелковое оружие".
Напомним, что перспективу введения именно полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс обсуждали лидеры стран "Нормандского формата" в Берлине еще в октябре 2016 года. В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко после встречи заявил, что необходимость введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе поддержала российская сторона.
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В карельском городе Лахденпохья в этом году запрещены крещенские купания, сообщает ИА "Республика" со ссылкой на главу местной администрации Андрея Матвеева. По его словам, в местном бюджете на организацию купаний нет денег.
"Крещенские купания - это не социальный праздник, а христианский. Почему я должен его организовывать?" - пояснил свою позицию Матвеев. Он добавил, что в городе есть одна частная прорубь и возле нее в крещенскую ночь будут дежурить сотрудники полиции, которые будут отгонять от проруби желающих искупаться во избежание несчастных случаев.
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Какому пункту этих "соглашений" не соответствует?
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