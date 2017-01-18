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Все про:Чехия (749) Олесь_Александр (16)

 Кабмин выделил 140 тыс. гривен на перемещение и перезахоронение останков украинского писателя Олеся

Кабинет Министров выделил 140 тыс. гривен на перемещение и перезахоронение останков украинского писателя Александра Олеся.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

По словам вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко останки будут перезахоронены в Лукьяновском заповеднике в Киеве.

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Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

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еще б ростовского писателя захоронить. вобще нормал было б.
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