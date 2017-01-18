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 Мы не стремимся добиться решения об отмене санкций, - Лавров

Россия не добивается отмены санкций против нее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы работаем над выполнением Минских договоренностей, побуждая всех, кто подписался под ними, честно пройти свою часть пути. Не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то и добиться решения об их отмене".

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Бо не доб'єтеся. Ще й добавлять, бо є за що!
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Да, мы знаем - санкции вам на пользу...
Санкции скрепляют народ вокруг лидера!
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Россия навсегда потеряла Украину . Мир скоро навсегда потеряет россию .
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A cjevo vobsje govoritj ob etom, mi i ne starajemsa ih omenjatj - zacjem vobsje podnimatj etot vopros teperj, a hoteli napomnitj, sjto vam na poljzu, nu tak raduites i naslozjdaites, mi zje dobrije.
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Зачем Россия создала ИГИЛ? У Сирии были все шансы выйти на 4 место по месторождениях газа, а также на одно из первых мест по нефтедобыче. В таком результате это обрушило бы все нефтегазовые доходы Ирана и России. Сирия, Ирак, Кувейт сделались бы основным поставщиком газа в Европу и попросту вытиснили бы «Газпром». А доля доходов в бюджет России от продажи газа и нефти составляет 49%. При потере главного экспортера Европы, бюджета РФ хватило бы всего на пару лет. Именно поэтому ИГИЛ первым делом захватили и взяли под контроль районы нефтяной и газовой инфраструктуры Ирака с преимущественно суннитским населением. Также возможен еще вариант продажи оружия. Поставки в Афганистан не приносят той прибили, какой хотелось бы. А Сирия последние пару лет именно то место, где без него не обойтись.

Подробнее на: http://podvodka.info/dokazatelstva-togo-chto-rossiya-sozdala-igil-video/
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Наверное, лавров и овес с лишней хромосомой курит...
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"Мы не стремимся добиться решения об отмене санкций..."
Мазохист...
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КГБисты надеются на Трампа и Лепеньшу, что они отменят санкции уже сразу после инаугураций, поэтому и понты лепят что им санкции до одного места. Но всё ещё может переиграться и вот тогда поглядим на эту банду.
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да и правильно...они вам только на пользу.вон уже девушек с пониженной социальной ответственностью импортозаместили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не стремимся добиться решения об отмене санкций, - Лавров
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