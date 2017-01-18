 Мы не стремимся добиться решения об отмене санкций, - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы работаем над выполнением Минских договоренностей, побуждая всех, кто подписался под ними, честно пройти свою часть пути. Не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то и добиться решения об их отмене".
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Санкции скрепляют народ вокруг лидера!
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Мазохист...
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