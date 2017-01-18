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 За минувшие сутки ни один украинский воин не погиб и не был ранен, - спикер АТО

Украинские военнослужащие не пострадали в ходе АТО 17 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - рассказал он.

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Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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За минувшие сутки ни один украинский воин не погиб и не был ранен, - спикер АТО
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слава Богу......
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