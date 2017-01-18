 "Нам надо вводить государственное медицинское страхование для украинских граждан", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Нам надо вводить государственное медицинское страхование для украинских граждан, чтобы каждый человек знал, что он застрахован государством", - сказал он. Кроме того, глава правительства призвал в этом году увеличить закупки лекарств через международные организации.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внедрении в Украине общеобязательного государственного социального медицинского страхования с 1 января 2018 года.
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То адепт рошена выходит ОНО ?
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Такое ощущение, что Гройсман где-то слышал, что есть такое слово "страховка", но как оно работает - не имеет ни малейшего представления.
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В Израиле кроме подоходного взимают (по-моему) 5% т.н. "налог на здравоохранение", который работодатель перечисляет на указанную работником Больничную Кассу. И тогда операция даже в 100000 долларов вам "по карману"
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Єдине що могло б допомогти, так це оточити НГ якусь районну лікарню і посалити всіх, включно з технічками, і так кілька разів, може це привело б до тями медпрацівників.
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2. Почему поднялись цены на украинские лекарства тоже понятно. Директора предприятий тайком договорились, укаание Гройсмана проигнорировали - и взвинтили цены на лекарства, мол, мы не лохи и мы тоже хотим такие же активы, как и Гройсман иметь.
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