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Все про:здравоохранение (126) Кабмин (9601) медицина (1379) страхование (130) Гройсман (1973) реформы (2349)

 "Нам надо вводить государственное медицинское страхование для украинских граждан", - Гройсман

В Украине нужно ввести государственное медицинское страхование граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Нам надо вводить государственное медицинское страхование для украинских граждан, чтобы каждый человек знал, что он застрахован государством", - сказал он. Кроме того, глава правительства призвал в этом году увеличить закупки лекарств через международные организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует внедрить страховую медицину в течение трех лет. Наша цель - врач каждой семье, - замминистра Ковтонюк

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внедрении в Украине общеобязательного государственного социального медицинского страхования с 1 января 2018 года.


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ага,плати страховку,потом еще и врачу плати,и уборщице за бахилы
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Ты уже страховался ? Я застрахован и НИЧЕГО не плачу ,как ты здесь сбрехало.
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Боюсь спросить,а то за рекламу забанят,где это у нас бесплатные страховки?
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А кто сказал ,что бесплатные? Нигде в мире нет БЕСПЛАТНОЙ страховки. Думаю ,что 14 000 гр в год на семью из трех человек ты можешь себе позволить. Если один ,то всего 3 500 в ГОД.
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"Я застрахован и НИЧЕГО не плачу ,как ты здесь сбрехало."-твой пост,или у Вас склероз,милейшИЙ или -АЯ
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Склероз у тебя. Это не ты писало ? - ага,плати страховку,потом еще и врачу плати,и уборщице за бахилы
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То ты мальчик , а я всегда думал что ЗРАДА слово женского рода )
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Ужос !!! Во шо значит неумелое обрезание , оскопляют на раз два , и не он и не она
То адепт рошена выходит ОНО ?
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Новый анекдот от Гройсмана. Страховка от государства)
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Ну что. Получили реформы. Этот маразм восстанавливает социализм. И называет реформами.
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Не просто социализм, а национал-социализм, иудейский
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А чем "государственная страховка" отличается от текущего бюджетного финансирования медицинских учреждений?
Такое ощущение, что Гройсман где-то слышал, что есть такое слово "страховка", но как оно работает - не имеет ни малейшего представления.
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.Евреи могут использовать ложь для того, чтобы перехитрить нееврея. (Баба Коми 113а, Talmud, Baba Kamma, 1935, Soncino Edition, стр. 664-665)
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никаких реформ в экономике, а только обдирание населения тарифами ,акцизами, ценами на проезд...........
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Даже псня такая была "застрахухй-хуй-хуй-хуй..."
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А в Канаде не такое же?
В Израиле кроме подоходного взимают (по-моему) 5% т.н. "налог на здравоохранение", который работодатель перечисляет на указанную работником Больничную Кассу. И тогда операция даже в 100000 долларов вам "по карману"
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Для них пока это дико. Они всё ещё живут в совке И меряют ТЕМИ нормами.
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У нас уже час втрачено. Лікарі розбешені і поява страхування нігого не змінить, вони все одно будуть тягти ргоші з паціентів!
Єдине що могло б допомогти, так це оточити НГ якусь районну лікарню і посалити всіх, включно з технічками, і так кілька разів, може це привело б до тями медпрацівників.
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Вам нужно вводить, но не туда и что-то большое. Желательно с левой резьбой
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В аптеках опять подняли цены.Где дешевые лекарства???
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1. Почему поднялись цены на импортные лекарства, понятно - они привязаны к курсу доллара или евро.
2. Почему поднялись цены на украинские лекарства тоже понятно. Директора предприятий тайком договорились, укаание Гройсмана проигнорировали - и взвинтили цены на лекарства, мол, мы не лохи и мы тоже хотим такие же активы, как и Гройсман иметь.
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Переводя на общепонятный - надо ввести еще один налог. На здравоохранение денги конечно не пойдут, но в некоторых домах в Майями заговорят по-украински.
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А что, по этому поводу, написано в Конституции? Гройсман, для нас, свою написал?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Нам надо вводить государственное медицинское страхование для украинских граждан", - Гройсман
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