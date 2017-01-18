 Уголь с оккупированной части Донбасса продается в Польшу, - Семенченко

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявили в кулуарах ВР депутаты от этой политической силы.
По словам вице-спикера ВР Оксаны Сыроид, первый сценарий "так называемых минских договоренностей означает легализацию сегодняшней оккупационной администрации коллаборационистского режима".
Второй сценарий - сценарий объединения или воссоединения, "который базируется на фальшивых, но возможно, кому -то милых утверждениях, о том что люди страдают одинаково с двух сторон линии соприкосновения".
Третий сценарий - это обесценивание Украины.
По словам депутатов, сегодня реализовывается второй сценарий - сценарий фактической реинтеграции.
"Прежде всего он происходит из-за экономических факторов". Сыроид заявила, что на сегодня так называемая реинтеграция оккупированных территорий происходит без признания оккупации.
В связи с этим, ее коллеги из "Самопомочи" привели примеры такой реинтеграции.
В частности Семен Семенченко заявил о массовой контрабанде как в одну так в другую сторону. "Война не может закончиться, потому что каждый день через линию соприкосновения в так называемые "ЛНР" и "ДНР", а попросту на оккупированные территории Украины идут товарные поставки всего, официально разрешенные СБУ и не замечаемые Кабмином".
Семенченко назвал целый список товаров, которые по его словам перемещаются с ведома Правительства и Президента - это "различные металлы и древесина, запчасти и текстиль".
"Уголь из оккупированных территорий поставляется не только на наши котельные, но в том числе в Польшу", - подчеркнул Семенченко.
Также депутаты от Самопомочи в качестве примера реинтеграции продемонстрировали ответ СБУ и регулятора в сфере связи на запрос о том, что на оккупированной территории существует мобильный оператор "Феникс", который полностью использует украинские ресурсы для своего существования и благодаря которому люди на оккупированной территории осуществляют связь. По словам депутатов СБУ и НКРС "имеют все средства для прекращения деятельности таких операторов", но эти службы не предпринимают никаких действий.
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а хлопцы гибнут...
вешать соевую власть и не иначе...
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Це лише НАС змушують купувати , його , за формулою "Ротердам+" , а продавати вони його можуть за скільки хочуть ...
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"Как сообщалось, ПАО "Кузбасская топливная компания" в 2016 году планирует поставить на экспорт 7,4 млн тонн угля против 6,9 млн тонн в прошлом году. Основными экспортными направлениями в 2015 году были Польша (более 17% объема поставок) и страны АТР (79,6%)."
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Шахты госпредприятия "Селидовуголь" заключили контракты на поставку воды и мяса по завышенным ценам. Соответствующие договора обнаружили в системе "Прозоро" представители движения "Сильні громади Донеччини", пишет Остров.
Так, в конце декабря шахта "Россия", которая является обособленным подразделением ГП "Селидовуголь", купила 50 кг мяса. Сумма договора при этом составила 199 999 грн.Таким образом, килограмм мяса обошелся шахте почти в 4 тысячи гривен. Поставщиком при этом выступила компания "Корнер-Пак".
У этой же фирмы шахта "Россия" за 199 999 грн. купила и 900 штук полуторалитровых бутылок газированной воды "Мірненський заповідник" - по 222 гривны за бутылку.
Другое подразделение ГП "Селидовуголь" - шахта "1-3 Новогродовская" - купила у этого же поставщика 340 литров минеральной воды "Мірненський заповідник". Сумма договора снова составила 199 999 гривен, то есть литр воды обошелся шахте в 588 гривен.
"Корнер-Пак" официально зарегистрирован в Покровске (бывшем Красноармейске). Его собственником является Людмила Пальчик.
Покровские СМИ ранее писали, что ООО "Корнер-Пак" и ФЛП, связанные с ним, являются извечными победителями тендеров на поставку продуктов в детсады и школы Покровска, "в то время как, по словам работников детсадов, товары данных поставщиков являются продуктами крайне низкого качества".
***А всем пофиг...потому, что люди и система не изменились. Мы не можем избавиться от решал и изменить эту систему.
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Польша - лидер в Европе по добыче угля.
Скорее всего, там какие-то ушлые посредники продают его дальше, но уже, как польский...
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А я відповім-бо ви його не маєте. Критикани і кретини ніколи не мають, що запропонувати-бо немає чим!
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-Слева на картине, вы видете довольную рожу захерченко, а справа плотницкого.
- А где же уголь?
- А уголь, в Польше!
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