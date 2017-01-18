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 Уголь с оккупированной части Донбасса продается в Польшу, - Семенченко

Депутаты Верховной Рады от "Самопомочи" - вице-спикер ВР Оксана Сыроид и Семен Семенченко обнародовали три сценария развития событий на Донбассе, и каждый из этих сценариев, по мнению нардепов, неблагоприятен для Украины.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявили в кулуарах ВР депутаты от этой политической силы.

По словам вице-спикера ВР Оксаны Сыроид, первый сценарий "так называемых минских договоренностей означает легализацию сегодняшней оккупационной администрации коллаборационистского режима".

Второй сценарий - сценарий объединения или воссоединения, "который базируется на фальшивых, но возможно, кому -то милых утверждениях, о том что люди страдают одинаково с двух сторон линии соприкосновения".

Третий сценарий - это обесценивание Украины.

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По словам депутатов, сегодня реализовывается второй сценарий - сценарий фактической реинтеграции.

"Прежде всего он происходит из-за экономических факторов". Сыроид заявила, что на сегодня так называемая реинтеграция оккупированных территорий происходит без признания оккупации.

В связи с этим, ее коллеги из "Самопомочи" привели примеры такой реинтеграции.

В частности Семен Семенченко заявил о массовой контрабанде как в одну так в другую сторону. "Война не может закончиться, потому что каждый день через линию соприкосновения в так называемые "ЛНР" и "ДНР", а попросту на оккупированные территории Украины идут товарные поставки всего, официально разрешенные СБУ и не замечаемые Кабмином".

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Семенченко назвал целый список товаров, которые по его словам перемещаются с ведома Правительства и Президента - это "различные металлы и древесина, запчасти и текстиль".

"Уголь из оккупированных территорий поставляется не только на наши котельные, но в том числе в Польшу", - подчеркнул Семенченко.

Также депутаты от Самопомочи в качестве примера реинтеграции продемонстрировали ответ СБУ и регулятора в сфере связи на запрос о том, что на оккупированной территории существует мобильный оператор "Феникс", который полностью использует украинские ресурсы для своего существования и благодаря которому люди на оккупированной территории осуществляют связь. По словам депутатов СБУ и НКРС "имеют все средства для прекращения деятельности таких операторов", но эти службы не предпринимают никаких действий.

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Они ж депутаты. Приняли бы законы, а то даже на работу влом ходить, зато к проповеднику бегают регулярно.
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Від критиканів-більше "ни чё" і не почуєте.
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А порошенко плевать каким путем воровать. У него семью в Лондоне содержать надо и кучу недвижимости в Испании. Только бизнес.
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барыги рулят
а хлопцы гибнут...
вешать соевую власть и не иначе...
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Позор..плевок в лицо всем нам, кто как и ранее платит исправно коммунальные платежи и отчисления..
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А чо , тільки в Польшу , львина доля осідає тут , в Україні .
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Уголь в Польшу? Видимо его утренний бутерброд очень долго пролежал в холодильнике.
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Уголь в Польшу тока по бумагам , а потом тоже по бумагам попадает в Украину по формуле Ротердам + .
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Немає слів...Одне матюччя.. Кому війна, а кому гешефт і гроші..
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Насправді - список того , що спокійно ввозиться і вивозиться з ОРДЛО - просто величезний !
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Про "уголь в Польшу" - это какой-то вывих мозга. В лучшие постперестроечные времена неоднократно звучало, что местный уголь выходит такой дорогой, что дешевле ИЗ Польши его привозить.
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Возможно, когда гривна упала втрое ситуация кардинально поменялась.
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100% - собівартість видобутку вугля на копанках і шахтах Ахмєтова - не велика ...
Це лише НАС змушують купувати , його , за формулою "Ротердам+" , а продавати вони його можуть за скільки хочуть ...
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Ну и где объясленная блокада, жирный вонючий продажный пиздун ?
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Та перестаньте вже зважати на цього пройдисвіти Грііішина! Нічого розумного воно не скаже.
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Разные марки угля нужны. Они даже в Рашке закупаются:
"Как сообщалось, ПАО "Кузбасская топливная компания" в 2016 году планирует поставить на экспорт 7,4 млн тонн угля против 6,9 млн тонн в прошлом году. Основными экспортными направлениями в 2015 году были Польша (более 17% объема поставок) и страны АТР (79,6%)."
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И шо...у нас вся Рада продалась США, а тут про какой-то уголь...
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Шахты государственного "Селидовугля" купили продукты питания по заоблачным ценам: мясо - по 4 тыс гривен

Шахты госпредприятия "Селидовуголь" заключили контракты на поставку воды и мяса по завышенным ценам. Соответствующие договора обнаружили в системе "Прозоро" представители движения "Сильні громади Донеччини", пишет Остров.

Так, в конце декабря шахта "Россия", которая является обособленным подразделением ГП "Селидовуголь", купила 50 кг мяса. Сумма договора при этом составила 199 999 грн.Таким образом, килограмм мяса обошелся шахте почти в 4 тысячи гривен. Поставщиком при этом выступила компания "Корнер-Пак".


У этой же фирмы шахта "Россия" за 199 999 грн. купила и 900 штук полуторалитровых бутылок газированной воды "Мірненський заповідник" - по 222 гривны за бутылку.



Другое подразделение ГП "Селидовуголь" - шахта "1-3 Новогродовская" - купила у этого же поставщика 340 литров минеральной воды "Мірненський заповідник". Сумма договора снова составила 199 999 гривен, то есть литр воды обошелся шахте в 588 гривен.



"Корнер-Пак" официально зарегистрирован в Покровске (бывшем Красноармейске). Его собственником является Людмила Пальчик.
Покровские СМИ ранее писали, что ООО "Корнер-Пак" и ФЛП, связанные с ним, являются извечными победителями тендеров на поставку продуктов в детсады и школы Покровска, "в то время как, по словам работников детсадов, товары данных поставщиков являются продуктами крайне низкого качества".

***А всем пофиг...потому, что люди и система не изменились. Мы не можем избавиться от решал и изменить эту систему.
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Какой-то сюр!
Польша - лидер в Европе по добыче угля.
Скорее всего, там какие-то ушлые посредники продают его дальше, но уже, как польский...
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Украинский ли Донбасс, война ли на Донбассе или еще что - украинской верхушке главное увеличивать счета в банке. Причем главное - это прибыль, а не статус региона или количество погибших.
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А чому ви не запропонували свій сценарій, який вигідний Україні?
А я відповім-бо ви його не маєте. Критикани і кретини ніколи не мають, що запропонувати-бо немає чим!
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Картина маслом "Уголь в Польше"
-Слева на картине, вы видете довольную рожу захерченко, а справа плотницкого.
- А где же уголь?
- А уголь, в Польше!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУголь с оккупированной части Донбасса продается в Польшу, - Семенченко
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