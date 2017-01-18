EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  7242  51
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5373) мажоры (596) прокуратура (2540) расследование (1816) экспертиза (153)

 Расследование по делу мажора Толстошеева продолжается: решается вопрос о допросе экспертов, - прокуратура Киева

Расследование по делу о смертельном ДТП с участием мажора Станислава Толстошеева продолжается.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование в отношении Станислава Толстошеева, который подозревается в совершении смертельного ДТП на Левобережной в Киеве, продолжается. Решается вопрос о возможном допросе экспертов, которые проводили исследования. Также возможно проведение дополнительных следственных действий, после завершения которых будет принято окончательное решение в уголовном производстве", - пояснила спикер прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии, - прокуратура

Напомним, 9 января 2016 года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что он находится в больнице и о том, что Толстошеев имеет хроническое заболевание, приступ которого и спровоцировал ДТП: ему была назначена судмедэкспертиза состояния здоровья. Однако, позже журналист Дмитрий Гнап обнародовал фото "активного" отдыха мажора Толстошеева, заявившего о наличии у него "порока сердца": "Щедрый дозняк + бутылка пива, чтоб сбить сушняк".

13 января правоохранители предъявили подозрение 21-летнему Толстошееву, фигуранту произошедшего в Киеве ДТП со смертельным исходом. 15 января суд избрал Толстошееву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс грн.

Вскоре стало известно, что прокуратура города Киева закрыла уголовное дело против 21-летнего Станислава Толстошеева, подозреваемого в смертельном ДТП на Левобережной. Однако, Генпрокурор Луценко настоял на восстановлении следствия по делу мажора Толстошеева.

16 января 2017 года прокуратура сообщила, что результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: "ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а то-- это же позор держать всю Украину за идиотов вот если бы это мажурик ублюдок с "приступом эпилепсии" упал на провода 10.000 КВТ и превратился с кучку пепла думаю народ бы схавал куйню он Югика.. а так звыняйте панове..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+1
На кого эта ересь рассчитана?
Все знают, что папа уже давно занёс, и единственное, что сейчас решается в этом феодальном государстве с сословиями - как именно его отмазать.
И всё.

В нормальной стране сразу после решения отпустить этого вылупка граждане вынесли б и суд, и прокуроров и его самого нахрен. Это только в Украине все молчат и терпят как быдло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДА ТАМ ОДНО СЛОВО КОНАЕТ Ф(б)ЛЯДЬ ...ЛЯДСКАЯ В ПРОКУРОРСКОМ ПРИКИДЕ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Експерти, прокурори та судді, які відмазують Товстошєєва мають сісти за грати на довічне, за злочин проти правосуддя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, все дружно взялись за руки и написали явку с повинной.

Именно вы и должны митинговать под генпрокуратурой и на Банковой, а не комментарии писать.

А то ждёте непонятно чего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проблема навіть не в тому що б його посадили,діло в тому що такими рішеннями влада дає зрозуміти всім що з корупцією ніхто не збирається боротись!то тоді про які реформи мова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уверен что специально делаются вбросы что посмотреть, схавает пипл или нет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, в данном случае - мы читаем их отчеты.
Одобряю, "экспертов" к ответственности. Поскольку эта тема еще жива в прокуратуре, значит, еще не всё и не до конца плохо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пішов резонанс і зразу ж начали оправдуватися
скор почуємо "нас не так зрозуміли" або "слова були вирвані з контексту"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
результат один і той же, що з резонансом, що без. Тільки зробити вигляд роботи вони мусять, щоб не підставляти тих хто вище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Єнто шоб упокоїть ой заспокоїть слої населення
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прям как в анекдоте про официанта
- Официант принесите чек
- А что это такое в чеке?
- Где?
- Ну вот это "прокатило"=200грн
- Значит не прокатило Вычеркиваем!
Как говорится НЕ ПРОКАТИЛО шоу маст гоон!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прокатило. Это просто ИБД для быдла, чтобы создать иллюзию правоохранительной деятельности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Экспертам занесли, в суд занесли, а в прокуратуру пока нет. Обидно им стало такую добычу за бесплатно отпускать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прокуроры или херяют дела,или ставят ПРавосудие с ног на голову,случай с Толстошеевым тому доказательство...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, допросите икспердов! Надеетесь, что, посыпав голову пеплом, повинятся в получении бабла и вынесении заведомо ложного заключения??? Ну-ну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут нужно ставить вопрос ребром или Толстошеева в дурку,или тех кто вынес решение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну уж нет! Тех, кто вынес решение - на кол, а больного хлопчика - на химическую кастрацию. Кстати, родителей мальчугана нужно обязать выплачивать пособие родственникам погибшей. Тогда можно говорить о справедливых судах, а пока нет оснований, к сожалению
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У него официальное заключение - эпилепсия. Максимум - лишение права управлять ТС пожизненно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...которое можно легко обойти поменяв ту же фамилию. Через полгодика. А можно вообще не париться - наказание за езду без прав у нас смешное, помимо того, что можно купить мусора, который тебя тормознул.
Всё у него будет хорошо и даже отлично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да. Шум поутихнет, и всё спокойно сделают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эпилепсия лихо придуманно )) она есть врожденная и преобритенная (после травм головы ) в армию не бирут, на учебу тоже, права и оружие тоже .... Но если через три года ее не выявлят могут снять с наблюдения и учета .... признаки ее не виднв только при наличии спец обследования и то сомнительно выявить, только если человек сам явился и попросил после приступа ............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вначале было заболевание сердца. А потом- а, блин, это ж могут сделать рентген и доказать что нет никакой патологии. И тут всплыла безотказная версия- Эпилепсия!!!! И, о чудо!, прокатило и поди докажи есть она или нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот в том то и фишка что ее Эпилепсию трудно доказать именно доказать а не нарисовать!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При желании можно доказать,что нет эпилепсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно
но наш Украинский суд уже все решил ... не бесплатно конечно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так у нас щас весь истаблишмент станет эпилептиками..... невиноватаяя..... а вот и справка....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Долбаные импотенты, неспособные посадить даже ничтожную шавку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сериал так понравился радиослушателям из ГПУ, что продюсер толстошеев, выделил деньги на постановку новых серий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что вы хотите от падараса юГика? чтобы он обратно презент отдал папке эпилептика? так вот вам ответ - хрена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю что "дело урода толстошеева" должен взять под свой личный контроль гос-ин Аваков!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не, ну родители там люди конечно не бедные. Но не настолько же
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокурорська мерзота вирішила збити монет з епілептика , заодно й експєртів потрусити. Цю гопоту жадібність погубить , хотілося - б так думати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он такой эпилептик, как ты - прокурорский адвокат! Бля - мальчуган еще и сердечник - вот горе родителям!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У этого чма два дтп, ну теперь дай-то бог чтобы оно в третье дтп убило кого-то из самих оправдателей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сімейству толстошиїх доведеться ще розкошелитися
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эксперты могли только предположить на основании косвенных признаков, что в момент влёта мажорного недоноска у него случился приступ: его жалобы, тесты, диагностирование эпилепсии в стадии ремиссии и т.п. На самом деле говорить о наличии приступа можно только в момент самого приступа. Его эксперты не видели однозначно, сомневаюсь, чтобы в авто мажора был регистратор, снимающий второй камерой салон, он всегда работает против хозяина. Потому можно сделать логический вывод - эксперты однозначно куплены. Ну а в нашей стране, где есть неприкасаемая быдло элита над законом и простые граждане, которых наша воровская власть откровенно держит за скот и терпил, само понятие мажор уже предполагает отмазку и неправомерный суд. Так было и так будет, пока наш народ по настоящему на проведёт революцию достоинства, люстрировав нашу преступную власть различными способами. Лучше - фонарями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если чесно меня несколько зае..ла ситуация, когда попиз..ели и забыли, в сраной рашке покрайней мере организовывают такую травлю в соц сетях что мажориков чуть до суицида не доводять, там дуже )(уйло может вмешаться и тогда все пропало, что происходит? мордатый суперменчесный главполицай, генпрокурор юрачегевара, премьер суперпорядочный, да пофиг сколько они родственникам отслюнявили, может те и рады свою бабку на халяву прикопать плюс профит поиметь, да есл б мою Бабушку задавала такая мразь ужеб по улицам хер спокойно ходила собственно как и врачи справку выдавшие и менты следствие проводящие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отак. вбило людину, і ні за що не відповість..
бидло даунецьке розважається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мітингуй, чи голосуй, всеодно получиш куй. В цій системі, при будь-якій владі результат незмінний... . Застосування закону і рішення судів це банальний, цинічний, совковий бізнес. І питання не в цьомі смердючому висері мажорному і навіть не в смердючих судах, питання в нас самих. Скільки раз доводиться читати коментарі в яких говорять слідуюче - в нормальній країні подібні рішення судів і самих суддів і виродків, що скоїли злочин, люди рознесли б у пух і порох.... . А що робимо ми, щоб країна була нормальною? Ні одного Майдану не довели до логічного завершення, навіть ні одне падло на фонарі не тіліпалося. Лишень, плодилося і продовжує плодитись злодійське шобло при владі усі роки незалежності. Так що, заради бога...... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
мусорские следят и пресекают попытки граждан вооружаться, но похоже
один выход в борьбе с бандитами нацепившими погоны - пару пулемётов на крыше
каждой многоэтажки и человек по десять - пятнадцать со стрелковым оружием,
ну и пару рпг на осбб - бандиты нынче получили броневики
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению...в БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, это тело НЕ СЯДЕТ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследование по делу мажора Толстошеева продолжается: решается вопрос о допросе экспертов, - прокуратура Киева
 Облако тегов
арест боевик ВР ГПУ Гройсман Додон Донбасс задержание Кабмин Киев Крым Минздрав минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Пинчук Порошенко реформы Россия Савченко Самопомич СБУ суд США терроризм Трамп Швейцария
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти