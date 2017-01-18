 Расследование по делу мажора Толстошеева продолжается: решается вопрос о допросе экспертов, - прокуратура Киева

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.
"Расследование в отношении Станислава Толстошеева, который подозревается в совершении смертельного ДТП на Левобережной в Киеве, продолжается. Решается вопрос о возможном допросе экспертов, которые проводили исследования. Также возможно проведение дополнительных следственных действий, после завершения которых будет принято окончательное решение в уголовном производстве", - пояснила спикер прокуратуры.
Напомним, 9 января 2016 года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что он находится в больнице и о том, что Толстошеев имеет хроническое заболевание, приступ которого и спровоцировал ДТП: ему была назначена судмедэкспертиза состояния здоровья. Однако, позже журналист Дмитрий Гнап обнародовал фото "активного" отдыха мажора Толстошеева, заявившего о наличии у него "порока сердца": "Щедрый дозняк + бутылка пива, чтоб сбить сушняк".
13 января правоохранители предъявили подозрение 21-летнему Толстошееву, фигуранту произошедшего в Киеве ДТП со смертельным исходом. 15 января суд избрал Толстошееву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс грн.
Вскоре стало известно, что прокуратура города Киева закрыла уголовное дело против 21-летнего Станислава Толстошеева, подозреваемого в смертельном ДТП на Левобережной. Однако, Генпрокурор Луценко настоял на восстановлении следствия по делу мажора Толстошеева.
16 января 2017 года прокуратура сообщила, что результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: "ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии".
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На кого эта ересь рассчитана?
Все знают, что папа уже давно занёс, и единственное, что сейчас решается в этом феодальном государстве с сословиями - как именно его отмазать.
И всё.
В нормальной стране сразу после решения отпустить этого вылупка граждане вынесли б и суд, и прокуроров и его самого нахрен. Это только в Украине все молчат и терпят как быдло.
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http://finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/46293-vse-soshlos-v-roskoshnoj-zhizni-glamurnoj-prokurorshi-bobityi-ne-nashli-prestupleniya.htm
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Именно вы и должны митинговать под генпрокуратурой и на Банковой, а не комментарии писать.
А то ждёте непонятно чего.
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ГПУ відмовилася вносити до реєстру досудових розслідувань заяву щодо винних у конфлікті - адвокат.
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Одобряю, "экспертов" к ответственности. Поскольку эта тема еще жива в прокуратуре, значит, еще не всё и не до конца плохо.
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скор почуємо "нас не так зрозуміли" або "слова були вирвані з контексту"
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- Официант принесите чек
- А что это такое в чеке?
- Где?
- Ну вот это "прокатило"=200грн
- Значит не прокатило Вычеркиваем!
Как говорится НЕ ПРОКАТИЛО шоу маст гоон!!
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Всё у него будет хорошо и даже отлично.
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но наш Украинский суд уже все решил ... не бесплатно конечно
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бидло даунецьке розважається.
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один выход в борьбе с бандитами нацепившими погоны - пару пулемётов на крыше
каждой многоэтажки и человек по десять - пятнадцать со стрелковым оружием,
ну и пару рпг на осбб - бандиты нынче получили броневики
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