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 Расследование по делу мажора Толстошеева, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Левобережной, продолжается: решается вопрос о допросе экспертов, - прокуратура Киева

Расследование по делу о смертельном ДТП с участием мажора Станислава Толстошеева продолжается.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование в отношении Станислава Толстошеева, который подозревается в совершении смертельного ДТП на Левобережной в Киеве, продолжается. Решается вопрос о возможном допросе экспертов, которые проводили исследования. Также возможно проведение дополнительных следственных действий, после завершения которых будет принято окончательное решение в уголовном производстве", - пояснила спикер прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии, - прокуратура

Напомним, 9 января 2016 года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что он находится в больнице и о том, что Толстошеев имеет хроническое заболевание, приступ которого и спровоцировал ДТП: ему была назначена судмедэкспертиза состояния здоровья. Однако, позже журналист Дмитрий Гнап обнародовал фото "активного" отдыха мажора Толстошеева, заявившего о наличии у него "порока сердца": "Щедрый дозняк + бутылка пива, чтоб сбить сушняк".

13 января правоохранители предъявили подозрение 21-летнему Толстошееву, фигуранту произошедшего в Киеве ДТП со смертельным исходом. 15 января суд избрал Толстошееву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс грн.

Вскоре стало известно, что прокуратура города Киева закрыла уголовное дело против 21-летнего Станислава Толстошеева, подозреваемого в смертельном ДТП на Левобережной. Однако, Генпрокурор Луценко настоял на восстановлении следствия по делу мажора Толстошеева.

16 января 2017 года прокуратура сообщила, что результаты повторных экспертиз подтвердили неподсудность мажора Толстошеева: "ДТП произошло из-за внезапного приступа эпилепсии".
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а то-- это же позор держать всю Украину за идиотов вот если бы это мажурик ублюдок с "приступом эпилепсии" упал на провода 10.000 КВТ и превратился с кучку пепла думаю народ бы схавал куйню он Югика.. а так звыняйте панове..
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На кого эта ересь рассчитана?
Все знают, что папа уже давно занёс, и единственное, что сейчас решается в этом феодальном государстве с сословиями - как именно его отмазать.
И всё.

В нормальной стране сразу после решения отпустить этого вылупка граждане вынесли б и суд, и прокуроров и его самого нахрен. Это только в Украине все молчат и терпят как быдло.
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ДА ТАМ ОДНО СЛОВО КОНАЕТ Ф(б)ЛЯДЬ ...ЛЯДСКАЯ В ПРОКУРОРСКОМ ПРИКИДЕ..
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Експерти, прокурори та судді, які відмазують Товстошєєва мають сісти за грати на довічне, за злочин проти правосуддя!
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Ага, все дружно взялись за руки и написали явку с повинной.

Именно вы и должны митинговать под генпрокуратурой и на Банковой, а не комментарии писать.

А то ждёте непонятно чего.
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пішов резонанс і зразу ж начали оправдуватися
скор почуємо "нас не так зрозуміли" або "слова були вирвані з контексту"
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результат один і той же, що з резонансом, що без. Тільки зробити вигляд роботи вони мусять, щоб не підставляти тих хто вище.
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Єнто шоб упокоїть ой заспокоїть слої населення
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Прям как в анекдоте про официанта
- Официант принесите чек
- А что это такое в чеке?
- Где?
- Ну вот это "прокатило"=200грн
- Значит не прокатило Вычеркиваем!
Как говорится НЕ ПРОКАТИЛО шоу маст гоон!!
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Экспертам занесли, в суд занесли, а в прокуратуру пока нет. Обидно им стало такую добычу за бесплатно отпускать
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Прокуроры или херяют дела,или ставят ПРавосудие с ног на голову,случай с Толстошеевым тому доказательство...
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Ну, допросите икспердов! Надеетесь, что, посыпав голову пеплом, повинятся в получении бабла и вынесении заведомо ложного заключения??? Ну-ну...
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Тут нужно ставить вопрос ребром или Толстошеева в дурку,или тех кто вынес решение.
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Эпилепсия лихо придуманно )) она есть врожденная и преобритенная (после травм головы ) в армию не бирут, на учебу тоже, права и оружие тоже .... Но если через три года ее не выявлят могут снять с наблюдения и учета .... признаки ее не виднв только при наличии спец обследования и то сомнительно выявить, только если человек сам явился и попросил после приступа ............
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Вначале было заболевание сердца. А потом- а, блин, это ж могут сделать рентген и доказать что нет никакой патологии. И тут всплыла безотказная версия- Эпилепсия!!!! И, о чудо!, прокатило и поди докажи есть она или нет.
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вот в том то и фишка что ее Эпилепсию трудно доказать именно доказать а не нарисовать!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРасследование по делу мажора Толстошеева, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Левобережной, продолжается: решается вопрос о допросе экспертов, - прокуратура Киева
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