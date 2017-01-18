 "Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов", - Песков о заявлениях Савченко про сдачу Крыма

В Кремле отказались обсуждать предложение народного депутата Украины Надежды Савченко об обмене признания аннексии Крыма на оккупированный Донбасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль влиять на так называемые "республики", чтобы получить от Украины признание аннексии Крыма в обмен на возвращение Донбасса.
"Этот вопрос является недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", - подчеркнул Песков.
"Что касается влияния российской стороны на "республики Донбасса": вы знаете, что Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию. Здесь, конечно, нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих "республик", - добавил Песков.
По его словам, ведется абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, выплаты пенсий, поддержки инфраструктуры.
"Это свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. В этом серьезная проблема. Россия, как страна-гарант Минских договоренностей, делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта - это регионы Донбасса и Киев - с тем, чтобы они выполняли взятые обязательства", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, был бы Кремль удовлетворен реализацией "сценария Савченко", Песков отметил: "Мне нечего добавить к тому, что я сказал".
Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, будет ли Россия настаивать на сохранении "республик", хотя они не предусмотрены "Минском-2", Песков сказал: "В данном случае, говоря, что Украина отказывается, мы говорим о том, что Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает здравоохранение".
По его словам, именно это "является проблемой", поскольку не способствует сближению "этих "республик" с Киевом, наоборот". На вопрос, насколько для Кремля важно сохранение названий "ДНР" и "ЛНР", пресс-секретарь Путина отметил: "Эти названия "республик", самопровозглашенных на Донбассе, это не те названия, которые дала РФ".
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гадя сама себя не поняла
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ДНР и ЛНР готовы к переговорам о решении конфликта в Донбассе с депутатом Украины Надеждой Савченко, однако для этого у нее должны быть соответствующие полномочия. Об этом сказали представители самопровозглашенных республик, сообщает «Интерфакс».
Накануне Савченко назвала единственным мирным способом решения конфликта в Донбассе решение Украины отказаться от Крыма и признать полуостров российским.
Полпред ЛНР Владислав Дейнего сказал, что такое заявление на фоне украинского политического контекста «дает повод предполагать наличие некой внутриэлитной игры в Киеве».
«Безусловно, некий диалог с Савченко возможен, но лишь в частном порядке. Сотрудничество же в вопросе урегулирования может начаться лишь в случае наделения ее соответствующими полномочиями, которыми пока она не обладает», - сказал он.
В правительстве ДНР также сказали, что у Савченко еще нет полномочий для таких переговоров и сейчас ее высказывания «носят частный характер».
«Безусловно, все зависит от внутренней ситуации на Украине, и исключать, что завтра она будет обладать достаточными полномочиями, нельзя. Тогда круг вопросов сотрудничества будет определяться пределами ее полномочий», - сообщили в правительстве.
В ближайшее время власти самопровозглашенной республики не планируют встречаться с Савченко. Однако такие встречи нельзя исключать. «Они могут произойти спонтанно», - сказал собеседник агентства.
В конце декабря Савченко встретилась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Переговоры прошли в Минском формате при участии представителей России. Она назвала целью встречи попытку «усилить "минский формат" и сделать его более действенным в ближайшее время».
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Мандавошка Медведчука продолжает озвучивать влажные фантазии Путлера.
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Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook блогер Сергей Запорожский.
«Получил ответ от МВД РФ по поводу моего обращения рассмотреть на предмет экстремизма слова Гиркина «украинскую нацию нужно уничтожить». Оказалось, что это «дискуссия». Ознакомьтесь с этим аналитическо-экспертным шедевром от МВД РФ», - написал он.
В документе говорится, что Стрелков позиционирует свое видение в рамках «политического пространства», а словосочетание «украинская нация» якобы используется в переносном смысле.
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Нам больше нравится пообсуждать "...статус, положение и будущее чужих регионов...", продолжил он!
И вообще мы любим попиз-нть о чужом. да и украсть тоже не против...!
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Вчера гражданин России написал жалобу на работницу минского метро из-за белорусского языка. Беларусы массово начали писать ей благодарности
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кем будет признан?
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Два 3/14дарастических х@йловских очколиза не поняли друг друга...)))
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"....Россия, как страна-гарант Минских договоренностей, делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта...." (с)
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да идите вы, "мессия", уже со своим "влиянием" на путина
До чего же противно, когда очередная бл*дь строит из себя невинность (Ф. Раневская)
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Jan. 17th, 2017 at 5:51 PM
Сегодня явно не день российской космонавтики. Хотя, если так посмотреть в общих чертах, то как бы у них вообще, чуть ли не каждый день "не их" или на самом деле это такая стабильность?
В общем, как бы там ни было, а сегодня, не успел народ насмеяться с заявления исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева о том, что в РФ скорее всего будет перенесен единственный запланированный на 2017 год выход российских космонавтов в открытый космос из-за потери скафандра нового поколения «Орлан-МКС» как сразила наповал очередная новость - запуск следующего экипажа на МКС перенесен на месяц!
И вот, казалось бы, что могло послужить причиной переноса? Происки ДРГ ВСУ? А может анунаки вмешались в ход исторических событий? А вот и нет! Роскосмос сомневается в работоспособности и надежности ракеты-носителя, на которой должен быть доставлен "Союз МС-04" на МКС. И если уж на чистоту - мусор, сэр...
Что-то, как-то, совсем российскую космонавтику не прёт... мабуть якийсь мольфар поробив.
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