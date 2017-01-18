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 "Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов", - Песков о заявлениях Савченко про сдачу Крыма

В Кремле отказались обсуждать предложение Савченко относительно обмена Крыма на Донбасс.

В Кремле отказались обсуждать предложение народного депутата Украины Надежды Савченко об обмене признания аннексии Крыма на оккупированный Донбасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль влиять на так называемые "республики", чтобы получить от Украины признание аннексии Крыма в обмен на возвращение Донбасса.

"Этот вопрос является недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", - подчеркнул Песков.

"Что касается влияния российской стороны на "республики Донбасса": вы знаете, что Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию. Здесь, конечно, нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих "республик", - добавил Песков.

По его словам, ведется абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, выплаты пенсий, поддержки инфраструктуры.

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"Это свидетельствует о том, что Киев сам отказывается от Донбасса. В этом серьезная проблема. Россия, как страна-гарант Минских договоренностей, делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта - это регионы Донбасса и Киев - с тем, чтобы они выполняли взятые обязательства", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, был бы Кремль удовлетворен реализацией "сценария Савченко", Песков отметил: "Мне нечего добавить к тому, что я сказал".

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, будет ли Россия настаивать на сохранении "республик", хотя они не предусмотрены "Минском-2", Песков сказал: "В данном случае, говоря, что Украина отказывается, мы говорим о том, что Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает здравоохранение".

По его словам, именно это "является проблемой", поскольку не способствует сближению "этих "республик" с Киевом, наоборот". На вопрос, насколько для Кремля важно сохранение названий "ДНР" и "ЛНР", пресс-секретарь Путина отметил: "Эти названия "республик", самопровозглашенных на Донбассе, это не те названия, которые дала РФ".
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Да не. МедвеГадю прекрасно все понимают, как и то, что ее надо вернуть взад в рассею. Пускай там голодает. При голодовке ум обостряется, авось поймет, что торочит.
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гадя серанула ртом, чтобы песков смог, в очередной раз, сказать про "внутриукраинский кризис"
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Просто не потрібно звертати уваги на її виперди і не публікувати їх.
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И то правильно ! Крым не ваш регион, чего его обсуждать.
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Навіть цей її дурню коментувати не хоче.
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ДНР и ЛНР назвали условия для переговоров с Савченко о ситуации в Донбассе

ДНР и ЛНР готовы к переговорам о решении конфликта в Донбассе с депутатом Украины Надеждой Савченко, однако для этого у нее должны быть соответствующие полномочия. Об этом сказали представители самопровозглашенных республик, сообщает «Интерфакс».

Накануне Савченко назвала единственным мирным способом решения конфликта в Донбассе решение Украины отказаться от Крыма и признать полуостров российским.
Полпред ЛНР Владислав Дейнего сказал, что такое заявление на фоне украинского политического контекста «дает повод предполагать наличие некой внутриэлитной игры в Киеве».
«Безусловно, некий диалог с Савченко возможен, но лишь в частном порядке. Сотрудничество же в вопросе урегулирования может начаться лишь в случае наделения ее соответствующими полномочиями, которыми пока она не обладает», - сказал он.
В правительстве ДНР также сказали, что у Савченко еще нет полномочий для таких переговоров и сейчас ее высказывания «носят частный характер».
«Безусловно, все зависит от внутренней ситуации на Украине, и исключать, что завтра она будет обладать достаточными полномочиями, нельзя. Тогда круг вопросов сотрудничества будет определяться пределами ее полномочий», - сообщили в правительстве.
В ближайшее время власти самопровозглашенной республики не планируют встречаться с Савченко. Однако такие встречи нельзя исключать. «Они могут произойти спонтанно», - сказал собеседник агентства.
В конце декабря Савченко встретилась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Переговоры прошли в Минском формате при участии представителей России. Она назвала целью встречи попытку «усилить "минский формат" и сделать его более действенным в ближайшее время».
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Видишь Надя. Ты не успела что о высказать, и об тебя тут же ноги вытерли. И Украинцы тебя больше не простят.
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Припиніть піарити цю ідіотку! Їй прпділяється уваги мало не більше як президенту чи прем'єру, а хто вона така?
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Гебельс с Гитлером тоже так рассуждали...до поры до времени!
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С таким же успехом дыры вместе с Савченко могут обсуждать северный Кипр и восточный Тимор .
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Був час, і фюрер третього рейху також вважав Судети регіоном рейху.. І де тепер і фюрер, і третій рейх , і судетські німці?
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Гадя, Аляску пообещай кацапам, может тогда Письков согласится с тобой перетереть.
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Но ведь попробовать можно? Отсутствие результата - тоже результат. Теперь пущай наслаждаются крысчане результатом отсутствия результата.
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Шкварки News ‏@ShkvarkiUA 6 год.6 годин тому
Мандавошка Медведчука продолжает озвучивать влажные фантазии Путлера.
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взагалі то не розумію, чого ця шльондра в Раді сидить.. Вона ж ніби то діючий військовий. То чому не в окопі?
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В МВД России назвали дискуссией слова бывшего так называемого «министра обороны» боевиков самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о том, что «украинскую нацию нужно уничтожить».
Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook блогер Сергей Запорожский.
«Получил ответ от МВД РФ по поводу моего обращения рассмотреть на предмет экстремизма слова Гиркина «украинскую нацию нужно уничтожить». Оказалось, что это «дискуссия». Ознакомьтесь с этим аналитическо-экспертным шедевром от МВД РФ», - написал он.
В документе говорится, что Стрелков позиционирует свое видение в рамках «политического пространства», а словосочетание «украинская нация» якобы используется в переносном смысле.


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значит, нужно смело везде писать про "уничтожение росиянской нации" и ссылаться на данный документ
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дык.. на псковы и рязани с сызранями никто и не претендует.. Кормите сами своих лишнехромосомных орков..
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гитлер оккупированые Судеты тоже не хотел обсуждать....
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Крым и Донбасс - это украинская земля , а то , что бредит Письков , он будет рассказывать в Гаагском Суде после смерти ху@ла .
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"Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов", заявил Песков...!
Нам больше нравится пообсуждать "...статус, положение и будущее чужих регионов...", продолжил он!
И вообще мы любим попиз-нть о чужом. да и украсть тоже не против...!
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Савченко суфлер Кремля !!! озвучивает только то что ей говорят .... Эту идею мы уже слышал -пусть Савченко сама откажется от земли выделенной АТО и от депутатства и от "героя" Украины.... а потом поговорим !!!! Мне не понятно она что та единственная которая знает как нам дальше жить !!!
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РБ головного мозга ‏@belamova 20 ч.20 часов назад
Вчера гражданин России написал жалобу на работницу минского метро из-за белорусского языка. Беларусы массово начали писать ей благодарности
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"Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов", - на основании чего Песков решил, что Крім российский регион?
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Идея Савченко понятна. Если щас срочно не обменять укроотказ от Крыма на полную сдачу Донбасса, уже через месяц станет ясно, что Крым по-любому будет признан российским, а Донбасс придется иметь в качестве субъекта федеративной Украины. То есть, конкретно говоря, Донбасс будет иметь Украину, а к федеральной субъектности Донбасса быстро подтянется и остальной юго-восток. И Киев превратится в город-музей под открытым небом, из хитротраханного фильтра финансовых потоков от регионов страны.
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К Вам санитары подтянутся, если не замолчите.
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А к Вам - профессионально-печальная команда с катафалком. Когда точно не скажу, но в этом году - точно. К бапке не ходить!

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Валера Б, сходи, что-нибудь пожуй, больше пользы будет от этой твоей дырки на голове
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"уже через месяц станет ясно, что Крым по-любому будет признан российским"

кем будет признан?
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Ну надо же...)))
Два 3/14дарастических х@йловских очколиза не поняли друг друга...)))
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Зато с донбасом решают чотко,сегодня долбали гринчака из бепепе,советника министра по оккуп териториях за постановления КМ о реинтеграции неконтролируемых територий,уже не оккупированые они у них,так оно падла выдало,виновата Украина в случившимся,захватывали донецк и луганск губарев и болотов, это выходит внутренний конфликт,а там нашилюди,они заложники и надо им всем помогать,спрашивают и детям мотороллы,говорит,если мать имеет паспорт Украины и они родились в донецке,мы их должны шануваты,капздец короче перемога
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Не пора ли призвать эту Савченку к ответу? Кто ей позволил открывать свой рот про сдачу Крыма?
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у расейских регионов нет будущего, так, что обсуждать действительно нечего.
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Нам украинцам такая позиция Савченко чужда. От имени всех украинцев хочу заявить: Крым был и будет украинским и Донбасс тоже был и будет украинским и обсуждать тут нечего.
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"Что касается влияния российской стороны на "республики Донбасса": вы знаете, что Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутри украинскому урегулированию...." (с)

"....Россия, как страна-гарант Минских договоренностей, делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта...." (с)
-------------------------------------------------------------------
да идите вы, "мессия", уже со своим "влиянием" на путина

До чего же противно, когда очередная бл*дь строит из себя невинность (Ф. Раневская)
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У РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ СЕГОДНЯ "НЕ ИХ ДЕНЬ"... ИЛИ ВСЁ КАК ВСЕГДА?

Jan. 17th, 2017 at 5:51 PM

Сегодня явно не день российской космонавтики. Хотя, если так посмотреть в общих чертах, то как бы у них вообще, чуть ли не каждый день "не их" или на самом деле это такая стабильность?

В общем, как бы там ни было, а сегодня, не успел народ насмеяться с заявления исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева о том, что в РФ скорее всего будет перенесен единственный запланированный на 2017 год выход российских космонавтов в открытый космос из-за потери скафандра нового поколения «Орлан-МКС» как сразила наповал очередная новость - запуск следующего экипажа на МКС перенесен на месяц!
И вот, казалось бы, что могло послужить причиной переноса? Происки ДРГ ВСУ? А может анунаки вмешались в ход исторических событий? А вот и нет! Роскосмос сомневается в работоспособности и надежности ракеты-носителя, на которой должен быть доставлен "Союз МС-04" на МКС. И если уж на чистоту - мусор, сэр...
Что-то, как-то, совсем российскую космонавтику не прёт... мабуть якийсь мольфар поробив.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов", - Песков о заявлениях Савченко про сдачу Крыма
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