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Все про:бюджет (4206) дефицит (247) Рева (115)

 Кабмин утвердил бюджет ПФ-2017 с дефицитом 141,5 млрд гривен

Бюджет ПФ растет по сравнению с предыдущим годом.

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с дефицитом в размере 141,5 млрд гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, бюджет ПФ растет по сравнению с предыдущим годом.

"Бюджет Пенсионного фонда растет в сравнении с предыдущим годом, где у нас было 257 млрд, до 284 млрд гривен", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла утвердить повышение зарплат нардепам и смету расходов парламента на 2017 год

По его словам, объем дотации из государственного бюджета в бюджет ПФ в текущем году снижен до 141,5 млрд гривен со 145 млрд гривен (в 2016 году).

Ранее сообщалось, что план доходов ПФ в 2016 году превышен на 1,2 млрд гривен.



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Потому как в приват воткнули, а нам байки рассказывают.
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здрасте бабанастя, притом что это составная бюджета страны, прикиньте оно всё взаимосвязано, деньги такая вещь что если где прибывает то значит где-то убывает
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Глупости не городите про связь дефицита ПФ и национализации "Привата". Это как утверждать, что 2х2=5.
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В школу сходите,и узнайте откуда наполняется пенсионный фонд,я думаю,в классе 6-7 Вам подскажут.
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Так управление уже давно идёт в ручном режиме, нельзя же быть таким наивным.
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Почитайте,пожалуйста, закон Украины о пенсионном страховании-потом высказывайте Ваши мысли вслух.
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закон? в Україні? тактак, а ще раджу послухати діда Панаса.

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При том, что всегда закладывается в бюджет резервный фонд, который можно использовать для латания дыр. В данном случае залатали приват, а пенсионный фонд в пролёте. Не слыхал, когда киотские деньги использовали в пенсионном фонде?
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По індексаціі пенсій видко як зростає,невіданими темпами))))
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141 лярд!!!!!!!! Пусть ШОБЛА огласит сколь присмоктавшихся у этого ФОНДА. Сколько служебных машин, корпоративов, баз отдыха, секретарш, помощников и т.д. С указанием зарплат и премий.
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Верховная Рада заинтересовалась госзакупками "Селидовугля"
Cьогодні об 11:27 DDK.dn.ua
Депутат Верховной Рады Украины, секретарь Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая просит создать рабочую группу и проверить возможное завышения цен при закупке товаров ГП "Селидовуголь". "Сегодня получила информацию относительно возможного завышения цен при закупке товаров ГП "Селидовуголь", - написала на своей странице в ФБ нардеп. - На коллегии Минэнергоугля было указано, что "Селидовуголь" получает определенные суммы на новую лаву из 300 млн гривен, выделенных на эти цели на 2017 год. Я попросила и получила подтверждение от господина Министра, относительно включения в рабочую группу по проверке тендеров по закупкам для новых лав по "Селидовуголь". Отметим, рабочая группа планирует проверить цены в течение следующих 4 дней. "Очень странным выглядит, например, закупка "Инертной пыли с гидрофобизирующими добавками" 32,5 тонн без тендера в декабре 2016-го по цене 2 336 гривен за тонну (что есть тоже сверхвысокой ценой по имеющейся информации). Уже в январе по результатам тендера заключают договор на приобретение 410 тонн по цене на 50% дороже - 3 475 грн/тн. Или приобретения "Светильники головные во взрывобезопасном исполнении" 2500 штук на почти 5 млн гривен по цене 1 990 грн/шт, хотя еще на в конце ноября сами же покупали у неизвестных посредников по цене 1 282 грн/шт, а Государственное предприятие "Шахта им. М.С. Сургая" только вчера, покупало 172 единицы по 1 162 грн/шт", - отметила Виктория Войцицкая. Кроме того нардеп просит всех специалистов приобщаться к анализу уже проведенных, объявленных закупок на 2017 год ГП "Селидовуголь" . Напомним, вчера журналисты сайта DDK.dn.ua писали о приобретении минеральной воды по 588 гривен за 1 литр и мяса по 4 тысячи за килограмм. Необходимо отметить, что 2016 год запомнился работникам ГП "Селидовуголь" постоянными задолженностями по заработной плате. Шахтеры были вынуждены прибегнуть к крайним мерам, чтобы забрать свои "чеснозаработанные". Неоднократно сотрудниками ГП "Селидовуголь" объявлялись голодовки. Самым шокирующим был акт самосожжения председателя местной организации НПГУ Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова.
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DDK.dn.ua писали о приобретении минеральной воды по 588 гривен за 1 литр и мяса по 4 тысячи за килограмм............,..повидимумо мясо единорога покупают для шахтеров?????
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Старые схемы. Куда пропали деньги пенсионного фонда НБУ

- Можете объяснить, как стали возможными злоупотребления прошлого менеджмента?

- Действующее на тот момент законодательство позволяло обходить установленные ограничения. Деятельность фонда контролируется законом о негосударственном пенсионном обеспечении, и в этом законе было четко указано, куда и сколько можно инвестировать средств. В нем есть направления инвестиций и ограничения по каждому из них. Но, к сожалению, на тот момент в Украине существовали схемы, методы и механизмы, которые позволяли манипулировать ценами на рынке, присваивать необоснованные инвестиционные рейтинги для корпоративных облигаций и уходить от ответственности, используя глубокие знания уголовного права. Это одна из причин.

Пенсионный фонд НБУ абсолютно легально инвестировал в низколиквидные активы***

Что касается компании Эльба, то она была создана просто как прокладка, на которую выводились деньги. Она продала КНПФ НБУ акции и облигации. Эти деньги дальше шли на другие компании. Эльба территориально располагалась рядом с Тхоровским спиртзаводом. Каким образом происходило взаимодействие Эльбы и спиртзавода? Они по давальческой схеме поставляли сырье спиртзаводу, который в свою очередь рассчитывался с Эльбой техническим спиртом. Далее на основе этого технического спирта компании-подрядчики выпускали конечный продукт, который продавался через компанию Эльба. Туда было выведено около 25 млн грн в общей сложности. Все схемы - покупки сырья, производство и продажу - Эльба проводила через связанные компании, на счетах которых оседала основная прибыль. Более того, за деньги, полученные от фонда, Эльба купила и установила на Тхоровском спиртзаводе современное оборудование для низкотемпературной варки спирта, которое потом передала в аренду заводу. Сейчас спиртзавод банкрот, он закрылся, фонд забрал эту линию в счет погашения долга, но ничего не может с ней сделать. Компания Эльба, естественно, нам тоже перестала платить проценты, мы у них забрали часть залога и все, что у них было. У Эльбы долги перед государством по уплате налогов.

- Фамилия, имя и отчество директора компании Эльба Константина Вагина совпадает с инициалами мужа Натальи Вагиной - директора департамента открытых рынков в НБУ.
- Да, это ее муж, он пришел в эту компанию в марте 2015 года.
- Она еще работает в Нацбанке?
- Да, работает.
- Кто был торговцем этих операций? Есть информация в прессе, что этим занималась компания ICU.

- По распоряжению фонда сделки на фондовых биржах заключала ICU и еще несколько операций провела компания Тройка Диалог (дочерняя компания Сбербанка России. - Ред.). Сейчас торговцем фонда выступает Укргазбанк.

полный текст: http://finance.liga.net/banks/2016/10/25/interview/50234.htm
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Потому что это не Фонд, как в развитых странах, от пенсионной системы одно название.
Если бы наши с вами отчисления тупо и элементарно переводились бы в доллары и ложились на счет в банке под проценты то даже такая примитивная система работала бы лучше.

Это так, корыто куда залазит кто угодно и всё до чего у этих рахитов доходят руки это назначить пенсии по 100 000 судьям и прокурорам. Даже такую элементарную вещь не могут сделать, это диагноз, тупо диагноз свидетельствующий о том что мы в принципе не построили государство.
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бачу по т.в. новинах нас готують до децентралізації(розладу країни) маскалі заплатили за воду спожиту дамбаскими манголами , а ми заплатимо за спожитий ними газ - бо в нас не війна а АТО , потихенку амністують і дадуть особливий статус , напевне буде справжня громадянська війна
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил бюджет ПФ-2017 с дефицитом 141,5 млрд гривен
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