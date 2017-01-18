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 Верховная Рада должна призвать страны ОБСЕ признать отчет организации по выборам в Госдуму РФ не соответствующим действительности, - Ирина Геращенко

Верховная Рада Украины должна принять обращение к странам - членам ОБСЕ с призывом признать не соответствующим действительности отчет этой организации касательно выборов в Государственную Думу России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она призвала комитеты Верховной Рады по иностранным делам и по европейской интеграции подготовить соответствующее обращение украинского парламента. "С просьбой, чтобы они обратили внимание на этот отчет и на ту методику, которую использует Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, с требованием усовершенствовать эту методику, с требованием, чтобы этот отчет был признан не соответствующим действительности, ведь нет ни одной европейской страны, которая признала бы аннексию Крыма", - сказала она. "Я прошу, чтобы комитеты подготовили такое заявление, и уже завтра мы приняли его", - добавила политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Госдумы Володин надеется, что Трамп рассмотрит вопрос о статусе оккупированного Крыма

Геращенко напомнила, что в декабре был опубликован отчет БДИПЧ ОБСЕ с оценкой голосования на выборах в Госдуму РФ. Первый вице-спикер отметила, что в отчете не указано, что выборы в оккупированном Крыму проходили с нарушением стандартов, а также не сказано о влиянии противоправного голосования в Крыму на результаты выборов в Госдуму РФ.

По ее словам, через такие отчеты происходит "ползучая попытка признать аннексию Крыма".

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада призвала парламенты других государств и международные организации воздержаться от наблюдения за ходом выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.





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ссориться с раисей никто не будет, зачем этот популизм?
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Ще й як будуть! Бо тут Геращенко абсолютно права.
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И признать, что власть в росии нелегитимна, как и недействительны ее решения.
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это навредит диалогу и может привести к эскалации.
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Нельзя навредить диалогу, если его сейчас нет. Эскалация продолжается и без этого.
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Nu podumajem nemnosjko - a kto kapituljaciju togda podpisivatj budet, vot sjto polucjajetsa v konce koncov, a to sjto nepriznali teh deputatov, kotorih vibrali s Krima - tak eto zje srazu zdellano bilo, kstati, to sjto nepriznajot neskoljko deputatov, ne povod nepriznovatj vsiu gosduru rasseji.
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Если принимаются в Госдуре решения и голосуют депутаты из Крыма, то нельзя определить легитимность принятия решений. Поэтому нелегитимна вся Госдура.
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Nu horosjo, a po hodu s etim ne vse soglasni, mi to scjitatj umejem a cjto oni tam prinimajet dlja svojevo bidla, nas malo volnujet, bjot raz god i eto norma, ili neljzia govoritj o zasjkvarenih rjuskih vojenih v mirnoje vremja- nu ne ocjenj to nas eto volnujet.
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"Волнует" - не юридический термин. Есть Венецианский процесс, где отслеживаются легитимность законов разных стран. Так, что придется волноваться и отвечать на вопросы.
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horosjo - zadavaite, potom podozjdite otvet, ja to v principe ne protev - pitka ne pitka.
Mne vot naprimer eto nravitsa boljsje:
Солдаты США в Латвии роднее неграждан-оккупантов - cjotko i jasno, kto jestj kto a to sjto nekotorije predlagajet paljcom v nebo, da radi Boga, mozjet i nedelju bezdeljniki obsuzjdatj i torgovatsa po etomu povodu golosami - toljko rezuljtat kakim budet, cjto u vas ot etogo izmenitsa - da prosto nicjego neizmenitsa, no mozjete podderzjivatj svoih izbranikov, oni dovoljni sjto mogut paljcom v nebo tikatj, i jesjcjo i dengi za eto polucjatj.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховная Рада должна призвать страны ОБСЕ признать отчет организации по выборам в Госдуму РФ не соответствующим действительности, - Ирина Геращенко
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