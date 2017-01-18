Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.
Она призвала комитеты Верховной Рады по иностранным делам и по европейской интеграции подготовить соответствующее обращение украинского парламента. "С просьбой, чтобы они обратили внимание на этот отчет и на ту методику, которую использует Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, с требованием усовершенствовать эту методику, с требованием, чтобы этот отчет был признан не соответствующим действительности, ведь нет ни одной европейской страны, которая признала бы аннексию Крыма", - сказала она. "Я прошу, чтобы комитеты подготовили такое заявление, и уже завтра мы приняли его", - добавила политик.
Геращенко напомнила, что в декабре был опубликован отчет БДИПЧ ОБСЕ с оценкой голосования на выборах в Госдуму РФ. Первый вице-спикер отметила, что в отчете не указано, что выборы в оккупированном Крыму проходили с нарушением стандартов, а также не сказано о влиянии противоправного голосования в Крыму на результаты выборов в Госдуму РФ.
По ее словам, через такие отчеты происходит "ползучая попытка признать аннексию Крыма".
Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада призвала парламенты других государств и международные организации воздержаться от наблюдения за ходом выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.
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Mne vot naprimer eto nravitsa boljsje:
Солдаты США в Латвии роднее неграждан-оккупантов - cjotko i jasno, kto jestj kto a to sjto nekotorije predlagajet paljcom v nebo, da radi Boga, mozjet i nedelju bezdeljniki obsuzjdatj i torgovatsa po etomu povodu golosami - toljko rezuljtat kakim budet, cjto u vas ot etogo izmenitsa - da prosto nicjego neizmenitsa, no mozjete podderzjivatj svoih izbranikov, oni dovoljni sjto mogut paljcom v nebo tikatj, i jesjcjo i dengi za eto polucjatj.
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