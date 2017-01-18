 Более 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования трагедии в Княжичах, - Нацполиция

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает Цензор.НЕТ.
"Приказ уже есть. Служебное расследование завершено, вывод уже также есть... Это более 20 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности", - сказал он.
Вакуленко отметил, что степень наказания у них разная, в зависимости от дисциплинарного проступка каждого из них.
Кроме того, замглавы подчеркнул, что в среду, 18 января, позже Нацполиция сообщит более подробную информацию по данному делу, в частности назовет должности тех, кто понес наказание.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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а інше.....чим менше лишиться -тим краще.
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