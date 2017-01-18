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 Более 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования трагедии в Княжичах, - Нацполиция

Национальная полиция привлекла к дисциплинарной ответственности более 20 полицейских, причастных к перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает Цензор.НЕТ.

"Приказ уже есть. Служебное расследование завершено, вывод уже также есть... Это более 20 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности", - сказал он.

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Вакуленко отметил, что степень наказания у них разная, в зависимости от дисциплинарного проступка каждого из них.

Кроме того, замглавы подчеркнул, что в среду, 18 января, позже Нацполиция сообщит более подробную информацию по данному делу, в частности назовет должности тех, кто понес наказание.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Интересно что будет если я убью копа? тоже дисцеплинарка?!! что то сомневаюсь!!
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За убийство дисциплинарная ответственность, Карл!
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Столько погибших и только дисциплинарная ответственность.
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А Нацполіція до іншої не може притягти. Тільки ГПУ.
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Може передати матеріали в ГПУ для відкриття кримінальної справи.
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Вони і ведуть розслідування. Це результати внутрішнього розслідування Нацполіції.
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"Це результати внутрішнього розслідування Нацполіції", - вести розслідування проти себе? Це тільки частина всього розслідування.
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Прочитайте, що таке "службове розслідування". І що таке "розслідування карної справи". Це абсолютно різні речі.
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Це все відомо, але двічи не наказують за одну провину.
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Так завжди було. Інакше всі інстанції почнуть судити без кінця. Там де двоє суддів, там може бути десять. Це діло ГПУ і все.
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Нацполіція не судить. Вона покарала за порушення службових обов'язків.
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"Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба!"
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Так пояснить хтось якого хера почали шмаляти одні в других?
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да чего там объяснять одно бандформирование от мвд не поделило с другим бандформированием дойную корову)))
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службовців охорони жалко ... молоді невині хлопці...
а інше.....чим менше лишиться -тим краще.
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небось уборщицу бабу катю без премии оставили!?
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А выплаты семьям убиенных по 800тыщ за наш счёт, панове. Блдь...
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І ні одного звільнення. "Я більше не буду стріляти в дсошників" - "Не будеш? Ну добре, іди".
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А ЕСЛИ У НИХ БЫЛ МАССОВЫЙ ПРИСТУП ЭПИЛЕПСИИ ТО ТУТ И ДО МЕДАЛЬКИ НЕ ДАЛЕКО!
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А яку відповідальність поніс украінофоб, казнокрад армяшка Аваков
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ну, главную задачу мусора выполнили - загадочные пассажиры на чёрных крузаках потерялись((
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Это полный беспредел будет продолжаться, ведь никто не несет ответствености.
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т.е. все повесили на тех кого уже нет? виновных нет!
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Отже показовий розстріл , таким чином Беркуту підтвердили ліцензію на вбивство українців а самих аборигенів залякують.Звідси і очевидно, що розслідування подій на Майдані не буде і подальший судовий розгляд розстрілу Небесної Сотні просто безглуздий.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования трагедии в Княжичах, - Нацполиция
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