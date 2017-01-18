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 Представители ОБСЕ вынесли из-под обстрела снайпера боевиков тело убитого мужчины в Золотом-4, - Нацполиция

Вчера в 14.50 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на улице Вольная, населенный пункт Золотое-4, Попаснянского района, на расстоянии около 60 м от собственного дома (часть этой улицы оккупирована НВФ "ЛНР") с огнестрельными ранениями грудной клетки находится труп 57-летнего мужчины, местного жителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Попаснянское отделение полиции.

"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, но забрать тело погибшего мужчины и осуществить осмотр места происшествия не смогли, потому что попали под обстрел боевиков, которые вели стрельбу из стрелкового оружия по направлению н.п. Золотое-5 (территория оккупированная НВФ "ЛНР"). Боевики, по предварительной информации - снайпер (СВД калибра 7.62мм), открывает огонь, как только кто-то пытается приблизиться к телу убитого мужчины. Повторный выезд на место происшествия был запланирован на сегодня в восемь утра вместе с представителями миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности и прекращении огня. Только что поступила информация о том, что представители миссии ОБСЕ вынесли тело убитого мужчины из опасной зоны, и теперь автомобилем ритуальной службы везут его на подконтрольную украинской власти территорию для проведения СМЭ", - рассказали в ведомстве.

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Ранее Луганская ОГА сообщила, что следственно-оперативную группу полиции, которая по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район города Золотое-5 (Луганская область), боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия.

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