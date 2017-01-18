 Представители ОБСЕ вынесли из-под обстрела снайпера боевиков тело убитого мужчины в Золотом-4, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Попаснянское отделение полиции.
"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, но забрать тело погибшего мужчины и осуществить осмотр места происшествия не смогли, потому что попали под обстрел боевиков, которые вели стрельбу из стрелкового оружия по направлению н.п. Золотое-5 (территория оккупированная НВФ "ЛНР"). Боевики, по предварительной информации - снайпер (СВД калибра 7.62мм), открывает огонь, как только кто-то пытается приблизиться к телу убитого мужчины. Повторный выезд на место происшествия был запланирован на сегодня в восемь утра вместе с представителями миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности и прекращении огня. Только что поступила информация о том, что представители миссии ОБСЕ вынесли тело убитого мужчины из опасной зоны, и теперь автомобилем ритуальной службы везут его на подконтрольную украинской власти территорию для проведения СМЭ", - рассказали в ведомстве.
Ранее Луганская ОГА сообщила, что следственно-оперативную группу полиции, которая по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район города Золотое-5 (Луганская область), боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия.
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