 Порошенко 24 января осуществит официальный визит в Финляндию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает сайт главы финского государства.
"Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Финляндию во вторник, 24 января 2017 года", - говорится в сообщении.
Согласно информации, президент Украины обсудит с президентом Финляндии Саули Нийнисте отношения между двумя странами, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений. "Кроме того, они обменяются мнениями относительно отношений между Украиной и ЕС, а также актуальные международные вопросы, такие как безопасность в Балтийском регионе и проблемы Арктики", - говорится в сообщении.
Согласно информации, запланированы встречи главы украинского государства с премьером Финляндии и спикером финского парламента.
Ожидается, что в рамках визита будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Финляндией в энергетическом секторе.
Как известно, Финляндия поддержала продление санкций против России еще на 6 месяцев до 31 июля 2017 года.
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Учи матчасть ,лузер
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Капєц. Руки після туалету мити не вміє, зате в політиці ас.
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три роки вже по світу за наш рахунок бовтається і "обсуждає " ситуації на даунбасі і медведчуковські договорняки...
Нашо воно взагалі оте товсте недорозуміння на наші шиї? Ліквідувати інститут президенства як абсолютно не потрібну посаду!
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Толку от его визитов - ноль!
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