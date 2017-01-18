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 Порошенко 24 января осуществит официальный визит в Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко посетит 24 января с официальным визитом Финляндию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает сайт главы финского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Финляндию во вторник, 24 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации, президент Украины обсудит с президентом Финляндии Саули Нийнисте отношения между двумя странами, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений. "Кроме того, они обменяются мнениями относительно отношений между Украиной и ЕС, а также актуальные международные вопросы, такие как безопасность в Балтийском регионе и проблемы Арктики", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Впервые в истории двусторонних отношений Президент Украины встретился с принцем Лихтенштейна. ФОТО

Согласно информации, запланированы встречи главы украинского государства с премьером Финляндии и спикером финского парламента.

Ожидается, что в рамках визита будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Финляндией в энергетическом секторе.

Как известно, Финляндия поддержала продление санкций против России еще на 6 месяцев до 31 июля 2017 года.

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Лучше бы Финский уровень жизни посетил Украину-ну очень бы хотелось ,так ведь не посетит,там же нет Порошенков !!!
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В области внешнеполитической деятельности:представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведёт переговоры и заключает международные договоры Украины;вносит в Верховную Раду Украины представления о назначении на должность и освобождении от должности Министра иностранных дел Украины;назначает и отзывает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях[2] и присваивает дипломатические ранги; принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;принимает решения о признании иностранных государств;

Учи матчасть ,лузер
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А где там про панамские офшоры,испанские виллы,липецкие фабрики,лживые обещания ? Познавай жизнь даун !
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а шо то за новий петрушка Зрада Зрадова ? Бо я давно не заходив. Чия вже реінкарнація відбулась?))
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Похоже,кто-то из раннее зачмырённых пороходотов скинул кожу !
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мені нагадує цього... інваліда без ока))) Був тут такий "мудрик")))
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Таємниці нема - це деактивована "паливода" під резервним проксі , грошенята відробляє ..
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Не з твоєї бригади, не хвилюйся. Не Вонабот.
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я в тебе шось питав? Нє? Ну, то працюй спокійно, вішай людям "юляботи" і май спокій. Ніхто тобі навіть не здивує))
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Обязательно надо к тебе посылать всех политиков для консультации. Ты же великий экспердо. Особенно после боткинО.
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А він після гепатиту А?
Капєц. Руки після туалету мити не вміє, зате в політиці ас.
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Оно тупое называет не Боткина. А боткинО. Кто такой Боткин оно не знает Зато знает ,как вести мировую политику и управлять Украиной.
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Сблевануло? Отметилось? Твой подъезд тоже Порох обоссал?
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Он ему прямо в мозх насцал и болезнь прогрессирует.
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Финляндия сбежала из кацапского Мордора и стала развитой страной где счастливо живут люди, мы тоже прошли пол пути....удачи нам украинцы !
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Беда в том,что каждая наша власть став властью считает,что она вечна !
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Небыло у нас ещё ВЛАСТИ, одни барыги и приспособленцы.
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Класс новый меморадум о увеличении и усилении, а если нет,то по зубам...
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То прощальный тур , Янукович перед побегом тоже такое делал )
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Вернись Лесной Олень по моему хотению ! Умчи меня Олень в свою страну оленью .
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Нашо той олень,Пеця, тобі треба , хай там залишається
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чого? по шо?
три роки вже по світу за наш рахунок бовтається і "обсуждає " ситуації на даунбасі і медведчуковські договорняки...
Нашо воно взагалі оте товсте недорозуміння на наші шиї? Ліквідувати інститут президенства як абсолютно не потрібну посаду!
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Нехай у фінів набереться досвіду 1939 року... Вони (фіни) добре знають, як ліквідовувати козлорилих.
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А Марина з Лёшиком тоже з ним в турне ? Шукают нове житло ? Ну , в Ростові вже всьо занято .
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"Порошенко 24 января осуществит официальный визит в Финляндию" - 24 любимое число Порошенко. 24-го и визит в Финляндию и безвиз.
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точно!!! і "приват-24"))) А я і не звернув уваги
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А раніш його любимою цифрою було 5 ( 5тий канал , спорт клуб"Пятий елемент "...) . Виріс ))
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педра продолжает имитировать бурную деятельность.
Толку от его визитов - ноль!
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Чєловєк на віпочинку , поїхав з сім"єю мозк провітрити .
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Вона- це Мессія, Багіня, королева ботоксу і експерт по лабутенам. Лідер Секти Свідків Зради.
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А до сім"ї Порошенків вона яким боком ? Тоже поїхала в круїз ?
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Ждем феерических коментов зрадобыдла и пр диванных экспертов по мжд отношениям
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Ви всією группою в очікуванні ? До кінця рабочого дня , чи довше будете чекати ?
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Нехай там йому прочитають лекцію про Зимову війну 1939-1040 рр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 24 января осуществит официальный визит в Финляндию
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