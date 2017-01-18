 Кабмин одобрил формирование общественного совета при НАПК

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.
В сентябре 2016 года НАПК инициировало проведение конкурса по формированию общественного совета при ведомстве.
После принятия данного решения Кабмином будет осуществлен прием и обработка заявлений и прилагаемых к ним документов от общественных объединений и лиц, предлагаемых этими объединениями в состав общественного совета.
Списки претендентов и лиц, уполномоченных представлять общественные организации на учредительном собрании, будут обнародованы на правительственном портале.
После этого будут проведены учредительные собрания и сформирован состав общественного совета при агентстве.
Общественный совет будет осуществлять контроль за деятельностью Нацагентства, обеспечивать реализацию конституционного права каждого гражданина на участие в управлении государственными делами.
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