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Все про:Кабмин (9601) НАПК (172)

 Кабмин одобрил формирование общественного совета при НАПК

Кабинет Министров одобрил проведения конкурса по формированию общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

В сентябре 2016 года НАПК инициировало проведение конкурса по формированию общественного совета при ведомстве.

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После принятия данного решения Кабмином будет осуществлен прием и обработка заявлений и прилагаемых к ним документов от общественных объединений и лиц, предлагаемых этими объединениями в состав общественного совета.

Списки претендентов и лиц, уполномоченных представлять общественные организации на учредительном собрании, будут обнародованы на правительственном портале.

После этого будут проведены учредительные собрания и сформирован состав общественного совета при агентстве.

Общественный совет будет осуществлять контроль за деятельностью Нацагентства, обеспечивать реализацию конституционного права каждого гражданина на участие в управлении государственными делами.

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Ну , когда новые кресла раздаются кабмин и Рада голосуют быстро и без проволочек, это вам не обещанное снятие неприкосновенности, и не закон о спецконфискации.
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