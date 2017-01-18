 Команда Супрун способна преодолеть коррупцию в системе здравоохранения, - Гройсман

Об этом он заявил в ходе заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Новая команда Министерства здравоохранения во главе с исполняющей обязанности министра Ульяной Супрун как раз и есть командой, которая является абсолютно не коррумпированной. И это всем нам дает шанс вывести систему из того состояния, в котором она традиционно находится", - сказал Гройсман.
Он отметил, что введение в 2015 году прошлым правительством системы международных закупок была абсолютно оправданным и не коррумпированным шагом.
Как сообщалось, Кабмин назначил с 1 августа 2016 года исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, которая тогда занимала должность заместителя министра.
Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде выступает за увольнение Супрун.
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доки супрун буде наснаги набератись, то вже й лікувати нікого буде))
Не стомився над собою експеременти ставити???
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В государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется безоплатно (ст. 49 КУ).
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А пока в непризнанных республиках «ЛНР» и «ДНР» хватает и своих юмористов. Чего только стоят их лидеры Захарченко и Плотницкий. Комик №1 - Захарченко
«ДНР» кормит Украину
Лидер «ДНР» свято верит, что его недореспублика кормит всю Украину. В одном из своих громких заявлений он отмечал, что украинская власть покупает у него зерно, чтобы избежать голода в стране.http://pl.com.ua/dnr-kormit-ukrainu-a-v-lnr-snimayut-film-o-sgushhenke-perly-zaharchenko-i-plotnitskogo/
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ти це хотів сказати?
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Ustinova Alexandra
3 год. ·
Антикорупційниий лікбез для Тодурова, або із рубрики "хто вс..ся - невістка"
Тут наш відомий кардіохірург-захисник дистриб'юторів пише, що то МОЗ все винен, що він за подвійну ціну купує ліки, яких і так КАТАСТОФІЧНО не вистачає пацієнтам https://www.facebook.com/btodurov/?fref=ts
Так от наводжу приклад купівлі того самого «Цефапектаму» (діюча речовиина Цефоперазон), але закупленого НЕ В ОБХІД ПРОЗОРРО, але іншим Інститутом - раку https://goo.gl/zZuU0u
Виявляється, якщо не намагатися обдурити систему, розбиваючи лоти на допорогові закупівлі, то той самий препарат можна купити було не по 102 грн, а по 62, а саме на 40% дешевше. Додатково на 40% більше хворих Тодурова могли б отримати цей необхідний антибіотик. І саме про навар в ці 40% через дистриб'юторів, яких захищає Тодуров, писали свого час і правоохоронні органи і пацієнтські організації http://life.pravda.com.ua/columns/2017/01/6/222039/ Завод-виробник також підтвердив, що продає ці ліки оптовим покупцям за значно нижчою ціною https://goo.gl/lLUPPi
40% в середньому і склала економія на ліках через міжнародні організації, які прибрали цю корупційну маржу.
І да, «Центр протидії корупції» вже кілька років поспіль пише, що реєстр оптово-відпускних цін - це корупційний механізм https://goo.gl/4W8v9r оскільки ціни свідомо реєструються захмарні, але шановний Борисе Михайловичу, це не означає, що вас змушують за цими завищеними цінами їх купувати.
Тому пану Тодурову дуже раджу перестати «дружити» з «Людмилою-фарм» та «Галафарм», обидві компанії-прокладки, які пов'язані з однією сім'єю Грошевих та почати думати про пацієнтів та їх забезпечення ліками в том числі.
Якщо коротко, то ситуація така: дала вам мама (держава) гроші каже піди в аптек купи аспірин. Ти обходиш 10, знаходиш найдорожчий, потім купуєш його пластинками, що ще підвищує ціну і несеш додому. Мама в шоці питає а чого ти найдорожчий купив, а ти такий: а я що, щось порушив? Репост антизради вітається
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Просто не хотят...
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Удачи ей, и не сдаваться!
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